УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7966 відвідувачів онлайн
Новини
5 191 42

Ми зробимо Сумщину центром розвитку військових технологій, - голова ОВА Живицький

живицький

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що є ідея зробити Сумську область центром розвитку військових і оборонних технологій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Живицького

Він підкреслив: "Ще є одна унікальна ідея, яку ми будемо реалізовувати спільно з нашими науковцями і підприємцями. Ми хочемо зробити так, щоб Сумщина стала таким певним центром розвитку військових технологій. Центром розвитку оборонних технологій, починаючи від виготовлення безпосередньо зброї до нових наукових розробок, до розробок у галузі ІТ.

Технології, які розробляються у Сумах, на Сумщині нашими університетами, користуються попитом в усьому світі, і сьогодні, на жаль війна, але, на щастя, це можливості нового розвитку і розвитку абсолютно нових бізнесів, які до цього часу, можливо, не були настільки актуальними, але вони набувають цієї актуальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жителів Сумщини не вилучатимуть зброю, але просять її поставити на облік, - Живицький

Автор: 

Сумська область (3803) технології (831) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Действительно, идея "уникальная", создать в пограничной с рашкой области военное производство... Занимайтесь лучше охраной границы и ТРО, и чтобы сумские сбушники больше не били лицо местным же пограничникам, как это уже было
показати весь коментар
01.05.2022 02:30
+12
у кастроподобного патрона набрались всякой маниловщины типа "мильярда деревьев" и "народных университетов"...
Когда же уже закончится время зелёных дилетантов?!!!
показати весь коментар
01.05.2022 03:06
+12
Господи, яка маячня... Якщо Україна не буде в НАТО то всі прикордонні області будуть пустелею. Там вже великий бізнес згортається. Аграрії бояться сіяти, вкладати гроші бо кожен день як не міномет дак гвинтокрили орків злітають і гатять. Навіщо нести маячню!
показати весь коментар
01.05.2022 05:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Действительно, идея "уникальная", создать в пограничной с рашкой области военное производство... Занимайтесь лучше охраной границы и ТРО, и чтобы сумские сбушники больше не били лицо местным же пограничникам, как это уже было
показати весь коментар
01.05.2022 02:30 Відповісти
От з тобою не порадились. Вибач їх сірих та убогих. Напиши їм декларацію, що робити, величний гуру.
показати весь коментар
01.05.2022 06:04 Відповісти
а з ким вони взагалі колись радились ?
показати весь коментар
01.05.2022 07:29 Відповісти


Черговий вЯлікій експерД?
Мізки вмикай перед тим, як коментувати, чи аби хоч якусь дурню написати?
Може прямо в кілометрі від кордона побудувати десяток підприємств по випуску військової техніки?

Нові бізнеси та технології, звісно, треба створювати, але військові підприємства точно не в потенційно небезпечних місцях, принаймі поки паРашка існує в ********* вигляді.
показати весь коментар
01.05.2022 08:43 Відповісти
Заслуговує на увагу напрям так званих стратегічних технологій, який охоплює розробки систем зв'язку, засобів інформаційного захисту, радіоелектронної боротьби, кібербезпеки, систем розвідки, енергозбереження та альтернативних джерел енергії. Зі свого боку напрям тактичних технологій зосереджений на розробці високоточних систем озброєння, лазерної зброї, безпілотних апаратів, перспективних космічних систем тощо.
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що є ідея зробити Сумську область центром розвитку військових і оборонних технологій. Джерело:

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус ...

‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Стелс (технологія) · ‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Травлення (технологія) · ‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F Квантова технологія
показати весь коментар
01.05.2022 06:54 Відповісти
Тебе спитать забули. Це їх справа що їм розвивати, захочуть - хоч космодром збудують при на кордоні.
показати весь коментар
01.05.2022 07:38 Відповісти
За гроші платників податків, тобто нас з вами. А після того як його збудують, рашисти вкуячать туди Іскандером. Вам подобається викидувати свої гроші на вітер? Тоді ви мазохіст, шановний.
показати весь коментар
01.05.2022 08:56 Відповісти
Та Путивль підходить. Або Білопілля. Щоб московітам недалеко було їздити грабувати. Економія пального!
показати весь коментар
01.05.2022 08:55 Відповісти
Идея одна,для приграничных районов, строительство бетонных заводов для обеспечения постройки ВОПов и ДЗотов,противотанковых рвов и бункеров для гражданских
показати весь коментар
01.05.2022 11:07 Відповісти
Все починається з фінансування. Нема грошей - нема гавкать! Скільки Сумська адміністрація виділила на розвиток військової науки мільйонів доларів? А на експерементальне високоточне виробництво діючих зразків? Яке обладнання закупила і де його розмістила? А в універистеті... тепер недоучені студенти і три "напівкандидата" з десятком "картонних докторів" запустять програми на раз. Бо начальству так хочеться перерізати стрічку... Ага! Жівіцкій, несе ***** публічно. Отаких "патріотів" (чортів) бачив дуже багато... А закінчувалось завжди однаково - корупційними схемами. Тим більше що оцей зелений вилупок схоже не має освіти взагалі. Можливо купив диплом.
показати весь коментар
01.05.2022 02:37 Відповісти
Для цього перше на перше требо вирити по усій ділянці кордону з *********** 5 ешалонів протитанкових ровів кожен розміром 10х10 м . Й проміж кожним ривом "засіяти" мінні поля .
А залізничну колію підірвати в глиб України на километр й теж саме з кожної автотрасою ....

Тобто товарообмін потрібен 0% !
показати весь коментар
01.05.2022 02:39 Відповісти
це він так пожартував? поганий жарт...
показати весь коментар
01.05.2022 02:49 Відповісти

Геройський вигляд на селфі має і сумський голова ВЦА Живицький...

Нагадую, 02 березня ворог підійшов до Конотопа. Замість оборони міста, розгортання тероборони чи ще чогось, очільник Сумаької області починає перемовини з ворогом. Про що рапортує у себе в ФБ. Умови такі - ми не стріляємо по ворогу, а вони не чіпають Конотоп і йдуть собі далі на Київ? Одним словом здаємо все і вся.

Це не зрада, ні?

Згодом запис було видалено, проте "рукописи не горять".



показати весь коментар
01.05.2022 03:01 Відповісти
От падло. А тепер що, херой?
показати весь коментар
01.05.2022 06:54 Відповісти
Чому це вони здають все і вся? Вони ж домовились що Конотоп орки не чіпають, він лишається під контролем України.
показати весь коментар
01.05.2022 07:41 Відповісти
Ага, геніальна державницька стратегія - Конотоп мокша не чипає, йде на Київ і решту України.
Після окупації України, Конотоп оголошується самостійним містом-державою, на зразок Ватикану, Монако або Сінгапуру.
показати весь коментар
01.05.2022 08:05 Відповісти
Откуда ты вылезло?Как без оружия остановить колонны техники?Все вопросы к великому Яневтик.
показати весь коментар
01.05.2022 07:53 Відповісти
Ты очереденой "гений" под чужим флагом. То что писал Живицкий и твой придуманный бред про сдачу города, это совершенно разные вещи. Мэр Конотопа лично обратился к Живицкому за помощью , что бы снять с себя ответственность когда москали в город пришли,укранские люди живы здоровы - москали нихуя неполучили. Провокаторы ***** за кораблем.
показати весь коментар
01.05.2022 08:04 Відповісти
Пральні машинки, якщо їх видключити від системи та погрузити в вантажівку, активують цілівказівник для керованих ракет.

Не дякуйте.
показати весь коментар
01.05.2022 03:02 Відповісти
у кастроподобного патрона набрались всякой маниловщины типа "мильярда деревьев" и "народных университетов"...
Когда же уже закончится время зелёных дилетантов?!!!
показати весь коментар
01.05.2022 03:06 Відповісти
Тоді, коли закінчаться "прікольні" українці.
показати весь коментар
01.05.2022 06:56 Відповісти
закончатся, когда начнут выдавать серые паспорта.
показати весь коментар
01.05.2022 10:56 Відповісти
военные билеты ? они тоже серые
показати весь коментар
01.05.2022 13:58 Відповісти
Васюки?
показати весь коментар
01.05.2022 03:15 Відповісти
Зеленський, Притула і Вакарчук - символи інфантилізму й безвідповідальності українців. Під час війни, коли на кону доля країни, не можна гратися в політику, вирішуючи локальні завдання своїх господарів. Підтримка цих "діячів" - сумний діаноз нашого суспільства.
показати весь коментар
01.05.2022 03:17 Відповісти
А Трамп - символ чиєї безвідповідальності? А Ле Пен? Орбан? *****?!!!
показати весь коментар
01.05.2022 07:19 Відповісти
Символ безвідповідальності тих, хто їх вибирав
показати весь коментар
01.05.2022 08:59 Відповісти
Міжгалактичний центр
показати весь коментар
01.05.2022 03:45 Відповісти
Господи, яка маячня... Якщо Україна не буде в НАТО то всі прикордонні області будуть пустелею. Там вже великий бізнес згортається. Аграрії бояться сіяти, вкладати гроші бо кожен день як не міномет дак гвинтокрили орків злітають і гатять. Навіщо нести маячню!
показати весь коментар
01.05.2022 05:50 Відповісти
Ну значить будуть створювати в прикордонних областях зручніші умови для ведення бізнесу, наприклад, податкові пільги для підприємств що там розташовані.
показати весь коментар
01.05.2022 07:46 Відповісти
Навіщо? Там потрібно кілометрові мінні поля і рубежи оборони будувати. Жити біля кацапів може тільки хворий.
показати весь коментар
01.05.2022 10:00 Відповісти
Треба цю ідею запровадити на всі прикордонні області з кацапами. Будувати стратегічні підприємства виключно у 5-ти кілометровій зоні від кордону. Щоб у орків не було проблем потім з руйнуванням наших заводів навіть звичайними гарматами із своєї території. Ось що намагається донести до нас цей сумчанин.
показати весь коментар
01.05.2022 06:32 Відповісти
Так там такі високі технології будуть що кацапи зразу у відповідь по морді отримають. Сумщина 💪
показати весь коментар
01.05.2022 07:49 Відповісти
чергова бредова ідея зільоних рукавадітєлєй...
показати весь коментар
01.05.2022 07:32 Відповісти
Центром розвитку військових технологій треба робити Закарпаття.
показати весь коментар
01.05.2022 07:37 Відповісти
Отборная дичь...
показати весь коментар
01.05.2022 07:43 Відповісти
Дурня суцільна! Чувак вирішив пропіаритись...
показати весь коментар
01.05.2022 09:07 Відповісти
Ви там взагалі хворі? Усю стратегічну промисловість, особливо оборону потрібно переносити на Захід країни, а деяку, навіть під землю у Карпатських горах!!!
показати весь коментар
01.05.2022 09:59 Відповісти
Вже 152мм снаряди у Шостці випускали,прямо б ть,на кордоні,щоб кацапи могли з рогаток по вікнах шмаляти
показати весь коментар
01.05.2022 12:18 Відповісти
Заберите для начала насосный завод и завод Фрунзе (кстати, работавший на оборонку) у гражданина РФ Лукьяненко В.М., дружбана мэра Лысенко. И заставьте эту кодлу, наконец, заплатить работникам Фрунзе долги по зарплате за 18-19 год, кстати, самые большие долги по Украине. Люди уже три года как суды повыигрывали, на заводе есть что конфисковать и продать, чтоб выплатиь долги, но руководство города, исполнительная служба, и правоохранительные органы города в сговоре с российским миллионером Лукьяненко. Большим начальникам завода давно все повыплачивали, а остальным - хрен без масла.
показати весь коментар
01.05.2022 14:04 Відповісти
 
 