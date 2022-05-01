Ми зробимо Сумщину центром розвитку військових технологій, - голова ОВА Живицький
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що є ідея зробити Сумську область центром розвитку військових і оборонних технологій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Живицького
Він підкреслив: "Ще є одна унікальна ідея, яку ми будемо реалізовувати спільно з нашими науковцями і підприємцями. Ми хочемо зробити так, щоб Сумщина стала таким певним центром розвитку військових технологій. Центром розвитку оборонних технологій, починаючи від виготовлення безпосередньо зброї до нових наукових розробок, до розробок у галузі ІТ.
Технології, які розробляються у Сумах, на Сумщині нашими університетами, користуються попитом в усьому світі, і сьогодні, на жаль війна, але, на щастя, це можливості нового розвитку і розвитку абсолютно нових бізнесів, які до цього часу, можливо, не були настільки актуальними, але вони набувають цієї актуальності".
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Черговий вЯлікій експерД?
Мізки вмикай перед тим, як коментувати, чи аби хоч якусь дурню написати?
Може прямо в кілометрі від кордона побудувати десяток підприємств по випуску військової техніки?
Нові бізнеси та технології, звісно, треба створювати, але військові підприємства точно не в потенційно небезпечних місцях, принаймі поки паРашка існує в ********* вигляді.
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що є ідея зробити Сумську область центром розвитку військових і оборонних технологій. Джерело:
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Стелс (технологія) · https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Травлення (технологія) · https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F Квантова технологія
А залізничну колію підірвати в глиб України на километр й теж саме з кожної автотрасою ....
Тобто товарообмін потрібен 0% !
Геройський вигляд на селфі має і сумський голова ВЦА Живицький...
Нагадую, 02 березня ворог підійшов до Конотопа. Замість оборони міста, розгортання тероборони чи ще чогось, очільник Сумаької області починає перемовини з ворогом. Про що рапортує у себе в ФБ. Умови такі - ми не стріляємо по ворогу, а вони не чіпають Конотоп і йдуть собі далі на Київ? Одним словом здаємо все і вся.
Це не зрада, ні?
Згодом запис було видалено, проте "рукописи не горять".
Після окупації України, Конотоп оголошується самостійним містом-державою, на зразок Ватикану, Монако або Сінгапуру.
Не дякуйте.
Когда же уже закончится время зелёных дилетантов?!!!