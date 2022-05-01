На 1 травня призначено чотири евакуаційні потяги, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додаткові евакуаційні потяги призначено за такими напрямками:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватися. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці", а також за оголошеннями на вокзалі.

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