УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7966 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 662 0

На 1 травня призначено чотири евакуаційні потяги, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця,евакуація

"Укрзалізниця" призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додаткові евакуаційні потяги призначено за такими напрямками:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватися. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці", а також за оголошеннями на вокзалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через комендантську годину у Запоріжжі скасовують низку поїздів, - "Укрзалізниця"

Автор: 

потяг (1978) Укрзалізниця (6890) евакуація (2333)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 