Через комендантську годину у Запоріжжі скасовують низку поїздів, - "Укрзалізниця"
У зв'язку із запровадженням комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 5:00 2 травня Укрзалізниця скасувала деякі приміські поїзди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
Зокрема, 1 травня не курсуватимуть такі поїзди:
- №6509 Запоріжжя-2 - Запоріжжя-1;
- №6512/6511 Запоріжжя 1 - Канцерівка;
- №6514/6513 Канцерівка - Запоріжжя-1;
- №6516 Запоріжжя-1 - Запоріжжя-2;
- №6495 Запоріжжя-2 - Нікополь;
- №6496 Нікополь - Запоріжжя-2;
- №6132 Запоріжжя-1 - Синельникове-1.
Крім того, до станції Синельникове-1 буде скорочений маршрут прямування потяга №6124/6123 Дніпро - Запоріжжя.
Зазначається, що 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя-2 - Нікополь.
В Укрзалізниці підкреслили, що у період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки.
