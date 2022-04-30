Через комендантську годину у Запоріжжі скасовують низку поїздів, - "Укрзалізниця"

У зв'язку із запровадженням комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 5:00 2 травня Укрзалізниця скасувала деякі приміські поїзди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

Зокрема, 1 травня не курсуватимуть такі поїзди:

№6509 Запоріжжя-2 - Запоріжжя-1;

№6512/6511 Запоріжжя 1 - Канцерівка;

№6514/6513 Канцерівка - Запоріжжя-1;

№6516 Запоріжжя-1 - Запоріжжя-2;

№6495 Запоріжжя-2 - Нікополь;

№6496 Нікополь - Запоріжжя-2;

№6132 Запоріжжя-1 - Синельникове-1.

Крім того, до станції Синельникове-1 буде скорочений маршрут прямування потяга №6124/6123 Дніпро - Запоріжжя.

Зазначається, що 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя-2 - Нікополь.

В Укрзалізниці підкреслили, що у період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки.

