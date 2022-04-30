Из-за комендантского часа в Запорожье отменяют ряд поездов, - "Укрзалізниця"
В связи с введением комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая по 5:00 2 мая Укрзалізниця отменила некоторые пригородные поезда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграме.
В частности, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:
- №6509 Запорожье-2 – Запорожье-1;
№6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;
№6514/6513 Канцеровка – Запорожье-1;
№6516 Запорожье-1 – Запорожье-2;
№6495 Запорожье-2 - Никополь;
№6496 Никополь – Запорожье-2;
№6132 Запорожье-1 - Синельниково-1.
Кроме того, до станции Синельниково-1 будет сокращен маршрут следования поезда №6124/6123 Днепр – Запорожье.
Отмечается, что 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье-2 – Никополь.
В Укрзалізниці подчеркнули, что в период действия комендантского часа вход в железнодорожный вокзал Запорожья, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности.
