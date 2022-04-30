Из-за комендантского часа в Запорожье отменяют ряд поездов, - "Укрзалізниця"

В связи с введением комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая по 5:00 2 мая Укрзалізниця отменила некоторые пригородные поезда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграме.

В частности, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:

№6509 Запорожье-2 – Запорожье-1;

№6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;

№6514/6513 Канцеровка – Запорожье-1;

№6516 Запорожье-1 – Запорожье-2;

№6495 Запорожье-2 - Никополь;

№6496 Никополь – Запорожье-2;

№6132 Запорожье-1 - Синельниково-1.

Кроме того, до станции Синельниково-1 будет сокращен маршрут следования поезда №6124/6123 Днепр – Запорожье.

Отмечается, что 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье-2 – Никополь.

В Укрзалізниці подчеркнули, что в период действия комендантского часа вход в железнодорожный вокзал Запорожья, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности.

