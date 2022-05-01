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Три медзаклади у Чернігові зруйновані вщент і не підлягають відновленню, - ОВА

чернігів

Три медичні заклади в Чернігові не підлягають відновленню після бомбардувань російськими військами.

Про це в прямому ефірі національного телемарафону заявила заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА Тетяна Лебедєва, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у місті немає жодної лікарні, яка не зазнала б руйнувань. На жаль, три медичні заклади не підлягають відновленню, бо вони зруйновані вщент: це обласний протитуберкульозний диспансер, це кардіоцентр, у який 3 березня влучила авіабомба, яка вбила 50 людей, і діагностичний центр допомоги чорнобильцям. До того ж у міській лікарні №2 були вибиті всі вікна після мінометного обстрілу й ми затуляли їх папером і деревиною", - сказала Лебедєва.

За її словами, поранені стали поступати до чернігівських лікарень у перший день війни - 24 лютого о 10 годині ранку. Це були люди з мінно-вибуховими травмами. Траплялися дні, коли щогодини поступало по 50-60 осіб.

"Наші хірурги впоралися. Напередодні вони пройшли курси навчання й були готові надавати допомогу навіть у таких умовах", - зазначила посадовиця.

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Автор: 

лікарня (1364) Чернігів (793)


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БЛИН, а кто за это все платить будет ????

опять украинцы ??? КОГДА РУСНЮ ПЛАТИТЬ ЗАСТАВЯТ ?

Никаких переговоров с ордой !
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01.05.2022 08:08 Відповісти
"а кто за это все платить будет ????"

Зеленський і 95 квартал напевно зі своїх офшорних рахунків.
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01.05.2022 08:13 Відповісти
Вчера иду по парку, семья с ребенком идёт и девочка лет пять на весь парк поёт "Червону калину".
Рашисты вам никогда не победить украинский народ. После войны вырастет поколение патриотов, которые будут с пеленок знать, кто такие " братья" рашисты.
Слава Украине!
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01.05.2022 08:25 Відповісти
Зараз має заплатити влада Києва. Клічко, якщо в нього є хоч краплина совісті!, зобов'язаний негайно спрямувати в Чернігів техніку, будівельні матеріали та будівельників. Київ винен Чернігову "як земля колгоспу" - якби не стійкість Чернігова то Київ був би розбитий дуже суттєво і в тому що столиця відносно ціла велика заслуга Чернігова і його мешканців. Повторюю, кияни винні Чернігову.
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01.05.2022 08:37 Відповісти
 
 