Три медзаклади у Чернігові зруйновані вщент і не підлягають відновленню, - ОВА

Три медичні заклади в Чернігові не підлягають відновленню після бомбардувань російськими військами.

Про це в прямому ефірі національного телемарафону заявила заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА Тетяна Лебедєва, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у місті немає жодної лікарні, яка не зазнала б руйнувань. На жаль, три медичні заклади не підлягають відновленню, бо вони зруйновані вщент: це обласний протитуберкульозний диспансер, це кардіоцентр, у який 3 березня влучила авіабомба, яка вбила 50 людей, і діагностичний центр допомоги чорнобильцям. До того ж у міській лікарні №2 були вибиті всі вікна після мінометного обстрілу й ми затуляли їх папером і деревиною", - сказала Лебедєва.

За її словами, поранені стали поступати до чернігівських лікарень у перший день війни - 24 лютого о 10 годині ранку. Це були люди з мінно-вибуховими травмами. Траплялися дні, коли щогодини поступало по 50-60 осіб.

"Наші хірурги впоралися. Напередодні вони пройшли курси навчання й були готові надавати допомогу навіть у таких умовах", - зазначила посадовиця.

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