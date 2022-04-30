УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7996 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 324 10

"Розбита чернігівська весна", - потрощене місто з висоти пташиного польоту. ВIДЕО

Місто Чернігів встояло перед російською навалою, проте досить сильно постраждало внаслідок ворожих обстрілів, бомбардувань та артударів. Сьогодні у соцмережі з'явилося відео з висоти пташиного польоту, на якому зафіксовані суцільні руїні - те, у що окупанти перетворили північне українське місто із давньою героїчною історією.

Відповідне відео публікує у фейсбуці Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Розбита чернігівська весна…З висоти пташиного польоту потрощене місто навалою ворогів, але не скорене і вільне", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Чернігові рятувальники знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалася під час бомбардування окупантами автомобільного мосту через Десну. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (30471) пошкодження (175) Чернігів (807)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Кацапи підари! Хочу щоб так же було і на москві, і у всіх містах в 500 кілометровій зоні від України
показати весь коментар
30.04.2022 13:35 Відповісти
+9
Экскурсия по Мааацковскому Кремлю- 2023.
показати весь коментар
30.04.2022 13:50 Відповісти
+4
А ти падоль ,з окопа на передку пишеш!? За таких руцкагАвАрящіх підкова,орки прийшли в Україну вбивати та гвалтувати українців!!!
показати весь коментар
30.04.2022 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи підари! Хочу щоб так же було і на москві, і у всіх містах в 500 кілометровій зоні від України
показати весь коментар
30.04.2022 13:35 Відповісти
Экскурсия по Мааацковскому Кремлю- 2023.
показати весь коментар
30.04.2022 13:50 Відповісти
Знаю ватників з Чернігова(Правильніше колись знав((Всі такі рускаязичниє (один так і сказав,що вибрал для сєбя рускій),думав ,що приховає свою бикуватість,всі були за мір,за еканоміку...((Тепер радіють асвабаждєнію чи ні ,не знаю((
показати весь коментар
30.04.2022 13:51 Відповісти
Ну ты и падаль, мои русскоязычные земляки гибли, защищая город от кацапов и продолжают гибнуть на фронте, а если ты хочешь увидеть рады или нет, то приедь сюда и спроси.
показати весь коментар
30.04.2022 14:43 Відповісти
А ти падоль ,з окопа на передку пишеш!? За таких руцкагАвАрящіх підкова,орки прийшли в Україну вбивати та гвалтувати українців!!!
показати весь коментар
30.04.2022 15:14 Відповісти
Нет, не с окопа, а ты?
показати весь коментар
30.04.2022 15:23 Відповісти
Я пишу с разбомбленного города, а ты сиди в своем ********** и дели дальше украинцев на сорта, конч
показати весь коментар
30.04.2022 15:35 Відповісти
Бывшая улица Щорса целая ? Как она там щас называется.
показати весь коментар
30.04.2022 14:06 Відповісти






показати весь коментар
30.04.2022 14:50 Відповісти
Як би цинічно не виглядало, однак у війни є і плюс: за останні 40-60 років, українські міста перетворилися на совкові гетто з балконами-курниками, дворами-парковками і повною відсутністю життєвого простору навколо. Після нашої перемоги у війні, вщент зруйновані Чернігів, Харків, Маріуполь та ін міста, зможуть отримати нове дихання завдяки іноземній підтримці у вигляді фінансування і проектування ******** житлових кварталів. Нова ********** забудова, може стати не тільки підставою повернення городян у свої міста, а й місцями туристичного паломництва з усього світу. Так що треба вірити у нашу Мрію і вона точно збудеться.
показати весь коментар
30.04.2022 15:44 Відповісти
 
 