"Розбита чернігівська весна", - потрощене місто з висоти пташиного польоту. ВIДЕО
Місто Чернігів встояло перед російською навалою, проте досить сильно постраждало внаслідок ворожих обстрілів, бомбардувань та артударів. Сьогодні у соцмережі з'явилося відео з висоти пташиного польоту, на якому зафіксовані суцільні руїні - те, у що окупанти перетворили північне українське місто із давньою героїчною історією.
Відповідне відео публікує у фейсбуці Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Розбита чернігівська весна…З висоти пташиного польоту потрощене місто навалою ворогів, але не скорене і вільне", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Ніхто Петрович
показати весь коментар30.04.2022 13:35 Відповісти Посилання
+9 Бенина Мама
показати весь коментар30.04.2022 13:50 Відповісти Посилання
+4 Кайрос Тор
показати весь коментар30.04.2022 15:14 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніхто Петрович
показати весь коментар30.04.2022 13:35 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Бенина Мама
показати весь коментар30.04.2022 13:50 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Ihor Hrytseliak
показати весь коментар30.04.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Don Diego
показати весь коментар30.04.2022 14:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Кайрос Тор
показати весь коментар30.04.2022 15:14 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Don Diego
показати весь коментар30.04.2022 15:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Don Diego
показати весь коментар30.04.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Маладой Кракодил
показати весь коментар30.04.2022 14:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.04.2022 14:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Super Gut
показати весь коментар30.04.2022 15:44 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль