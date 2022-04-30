"Розбита чернігівська весна", - потрощене місто з висоти пташиного польоту. ВIДЕО

Місто Чернігів встояло перед російською навалою, проте досить сильно постраждало внаслідок ворожих обстрілів, бомбардувань та артударів. Сьогодні у соцмережі з'явилося відео з висоти пташиного польоту, на якому зафіксовані суцільні руїні - те, у що окупанти перетворили північне українське місто із давньою героїчною історією.

Відповідне відео публікує у фейсбуці Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Розбита чернігівська весна…З висоти пташиного польоту потрощене місто навалою ворогів, але не скорене і вільне", - йдеться у повідомленні.

