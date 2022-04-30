РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7698 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 324 10

"Разбитая черниговская весна", - разрушенный город с высоты птичьего полета. ВIДЕО

Город Чернигов устоял перед российским нашествием, однако довольно сильно пострадал вследствие вражеских обстрелов, бомбардировок и артударов. Сегодня в соцсети появилось видео с высоты птичьего полета, на котором зафиксированы сплошные руины – то, во что оккупанты превратили северный украинский город с давней героической историей.

Соответствующее видео публикует в фейсбуке Оперативное командование "Північ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Разбитая черниговская весна…С высоты птичьего полета разрушенный город нашествием врагов, но не покоренный и свободный", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Чернигове спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которая не разорвалась во время бомбардировки оккупантами автомобильного моста через Десну. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (29135) повреждение (172) Чернигов (903)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Кацапи підари! Хочу щоб так же було і на москві, і у всіх містах в 500 кілометровій зоні від України
показать весь комментарий
30.04.2022 13:35 Ответить
+9
Экскурсия по Мааацковскому Кремлю- 2023.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:50 Ответить
+4
А ти падоль ,з окопа на передку пишеш!? За таких руцкагАвАрящіх підкова,орки прийшли в Україну вбивати та гвалтувати українців!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи підари! Хочу щоб так же було і на москві, і у всіх містах в 500 кілометровій зоні від України
показать весь комментарий
30.04.2022 13:35 Ответить
Экскурсия по Мааацковскому Кремлю- 2023.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:50 Ответить
Знаю ватників з Чернігова(Правильніше колись знав((Всі такі рускаязичниє (один так і сказав,що вибрал для сєбя рускій),думав ,що приховає свою бикуватість,всі були за мір,за еканоміку...((Тепер радіють асвабаждєнію чи ні ,не знаю((
показать весь комментарий
30.04.2022 13:51 Ответить
Ну ты и падаль, мои русскоязычные земляки гибли, защищая город от кацапов и продолжают гибнуть на фронте, а если ты хочешь увидеть рады или нет, то приедь сюда и спроси.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:43 Ответить
А ти падоль ,з окопа на передку пишеш!? За таких руцкагАвАрящіх підкова,орки прийшли в Україну вбивати та гвалтувати українців!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 15:14 Ответить
Нет, не с окопа, а ты?
показать весь комментарий
30.04.2022 15:23 Ответить
Я пишу с разбомбленного города, а ты сиди в своем ********** и дели дальше украинцев на сорта, конч
показать весь комментарий
30.04.2022 15:35 Ответить
Бывшая улица Щорса целая ? Как она там щас называется.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:06 Ответить






показать весь комментарий
30.04.2022 14:50 Ответить
Як би цинічно не виглядало, однак у війни є і плюс: за останні 40-60 років, українські міста перетворилися на совкові гетто з балконами-курниками, дворами-парковками і повною відсутністю життєвого простору навколо. Після нашої перемоги у війні, вщент зруйновані Чернігів, Харків, Маріуполь та ін міста, зможуть отримати нове дихання завдяки іноземній підтримці у вигляді фінансування і проектування ******** житлових кварталів. Нова ********** забудова, може стати не тільки підставою повернення городян у свої міста, а й місцями туристичного паломництва з усього світу. Так що треба вірити у нашу Мрію і вона точно збудеться.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:44 Ответить
 
 