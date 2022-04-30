"Разбитая черниговская весна", - разрушенный город с высоты птичьего полета. ВIДЕО

Город Чернигов устоял перед российским нашествием, однако довольно сильно пострадал вследствие вражеских обстрелов, бомбардировок и артударов. Сегодня в соцсети появилось видео с высоты птичьего полета, на котором зафиксированы сплошные руины – то, во что оккупанты превратили северный украинский город с давней героической историей.

Соответствующее видео публикует в фейсбуке Оперативное командование "Північ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Разбитая черниговская весна…С высоты птичьего полета разрушенный город нашествием врагов, но не покоренный и свободный", - говорится в сообщении.

