Блінкен і Кулеба обговорили повернення американських дипломатів до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у суботу телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхньої зустрічі 24 квітня в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держдепу.

Блінкен наголосив на рішучій підтримці Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України в умовах жорстокої агресії з боку Росії.

Держсекретар надав оновлену інформацію щодо планів повернення американських дипломатів в Україну. Цього тижня вони прибудуть до Львова, далі, як планується, "якомога швидше" повернуться до Києва, зазначив він.

Співрозмовники обговорили звернення адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу США від 28 квітня щодо виділення 33 млрд доларів на військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, аби вона мала можливість "перемогти в цій обурливій кремлівській війні".

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