Унаслідок обстрілів окупантами на Харківщині за добу сталося 15 пожеж, - ДСНС
Унаслідок російських обстрілів Харкова та області протягом 30 квітня сталося 15 пожеж протягом доби. Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснювали виїзди в різні райони регіону
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 15 пожеж, що сталися з інших причин — 1; також 3 рази — на допомогу населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт", - повідомили в ДСНС.
Зазначається, що підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 15 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
"Рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та господарчих будівель, а також складських та ангарних приміщень", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, вчора дев'ять пожеж сталося у Немишлянському районі Харкова, а також 2 у Харківському, 3 в Ізюмському та 1 у Чугуївському районах області.
Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського району міста Харкова. Зазначають, що харківські піротехніки за день здійснили 41 виїзд для ліквідації ворожих боєприпасів.
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