Шольц про закиди у неквапливості з озброєнням України: "Я ухвалюю рішення швидко та в координації з нашими союзниками"

Німецький канцлер Олаф Шольц не вважає, що гальмує передання Україні важких озброєнь.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Учора, 30 квітня, лідер опозиційної партії ХСС Маркус Зедер розкритикував Шольца за "нерішучість" і звинуватив його в "спробі уникнути теми" постачання важкого озброєння ЗСУ. Раніше те саме зробив й лідер іншої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц, заявивши, що політика Шольца "ставить під загрозу єдність Європи".

Канцлер відповів їм – "я ухвалюю рішення швидко та в координації з нашими союзниками".

Шольц нагадав свою позицію, що він не схвалює "зайву квапливість та поодинокі дії Німеччини" (інші союзники України раніше ФРН розпочали постачання важкого озброєння ЗСУ. – Ред.).

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Він додав, що "не настільки полохливий", щоб звинувачення з боку опозиції справляли на нього занадто сильне враження.

Глава німецького уряду, однак, позитивно оцінив зусилля опозиції, оскільки "це частина демократії", "для того вона [опозиція] й існує".

Відповідаючи на запитання про несприятливі для нього соцопитування в Німеччині, Шольц зазначив, що на це "можна звертати увагу, але не можна ставити свої дії в залежність від опитувань, особливо коли йдеться про війну та мир".