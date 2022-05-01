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Шольц про закиди у неквапливості з озброєнням України: "Я ухвалюю рішення швидко та в координації з нашими союзниками"

олаф,шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц не вважає, що гальмує передання Україні важких озброєнь.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Учора, 30 квітня, лідер опозиційної партії ХСС Маркус Зедер розкритикував Шольца за "нерішучість" і звинуватив його в "спробі уникнути теми" постачання важкого озброєння ЗСУ. Раніше те саме зробив й лідер іншої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц, заявивши, що політика Шольца "ставить під загрозу єдність Європи".

Канцлер відповів їм – "я ухвалюю рішення швидко та в координації з нашими союзниками".

Шольц нагадав свою позицію, що він не схвалює "зайву квапливість та поодинокі дії Німеччини" (інші союзники України раніше ФРН розпочали постачання важкого озброєння ЗСУ. – Ред.).

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Він додав, що "не настільки полохливий", щоб звинувачення з боку опозиції справляли на нього занадто сильне враження.

Глава німецького уряду, однак, позитивно оцінив зусилля опозиції, оскільки "це частина демократії", "для того вона [опозиція] й існує".

Відповідаючи на запитання про несприятливі для нього соцопитування в Німеччині, Шольц зазначив, що на це "можна звертати увагу, але не можна ставити свої дії в залежність від опитувань, особливо коли йдеться про війну та мир".

Автор: 

Німеччина (7441) зброя (7502) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+14
треба порадитись з штангельциркулем, потім з фрау чмеркель-рібетроп, потім з шредером, прибиральницею в будинку розпусти
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01.05.2022 10:00
+12
Карьере Шольца 'звезда")))
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01.05.2022 09:57
+10
Скоро будуть в черзі стояти щоб поставити в Україну зброю, бо потім як пояснити своїм виборцям про байдужість
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01.05.2022 09:56
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Скоро будуть в черзі стояти щоб поставити в Україну зброю, бо потім як пояснити своїм виборцям про байдужість
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01.05.2022 09:56 Відповісти
німці боялись на початку війни.бо повязані газом і нафтою і кремляді добрячий компромат мають,там рашистські шпигуни як у себе вдома працюють..Памятаєте,як вони викликали нашого посла і питали --ну шо Україна здається..
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01.05.2022 10:10 Відповісти
Карьере Шольца 'звезда")))
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01.05.2022 09:57 Відповісти
⭐ карьере❗👎
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01.05.2022 10:08 Відповісти
Я так розумію в той день коли вислали 40 дипломатів Німеччини, це Шольц подзвонив в бункер, запитав чи бажає господар *Продлєвать будєм?* на що господар відповів голосом Дімкі Мєдвєдєва * Денях нєт но ви дєржитєсь*. і шольц сумно подумав *sheeeeeeisssseeee... і *підписав* постачання важкої зброї. потім сів на літак і полетів в Японію
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01.05.2022 09:58 Відповісти
якорем зацепился блд
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01.05.2022 09:58 Відповісти
треба порадитись з штангельциркулем, потім з фрау чмеркель-рібетроп, потім з шредером, прибиральницею в будинку розпусти
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01.05.2022 10:00 Відповісти
звиздун!
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01.05.2022 10:02 Відповісти
Морда ехидная.П@здит как дышет.У своего патрона ***** обучение прошел.
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01.05.2022 10:04 Відповісти
Да не дед. Пока пинка не дадут ты не пошевелишься. но с другой стороны ты молодец чем фрау Меркельша
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01.05.2022 10:05 Відповісти
Шольц зазначив, що на це "можна звертати увагу, але не можна ставити свої дії в залежність від опитувань, особливо коли йдеться про війну та мир".- продажний штольц ЗВЕРТАЄ УВАГУ увагу на руку куйла і що в ній лежить ,а не на думку громадян фатерлянду і всієї світової спільноти.
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01.05.2022 10:06 Відповісти
Штати напевно пригрозили та й громадська думка, в теж парламенті депутати, змінилась...то він змушений вже діяти разом з союзниками..Показово, шо саме в Рамштайні проходила зустріч на підтримку України ,додавили таки бюргерів
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01.05.2022 10:14 Відповісти
Позорний імпотент
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01.05.2022 10:11 Відповісти
Такая морда хитрая.
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01.05.2022 10:13 Відповісти
Не він такий, 50% німців з повністю промитими мізками. Кажуть, що американці їх окупували ще з 45-го.
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01.05.2022 10:14 Відповісти
Вот что Мерц животворящий делает
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01.05.2022 10:16 Відповісти
Европа наконец поняла что сейчас можно выйти из кризиса путем увеличения производства новых вооружений и утилизации старья в Украине. Заводы загрузят, рабочие места создадут. Не покупают автомобили и часы - будем производить танки. Вместо надоевшей пандемии далёкая война подымит ВВП. Нам тоже это подходит, помощь идет.
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01.05.2022 10:17 Відповісти
Меркель 7 лет Украиной только и занималась-благодарность ноль!
Той же Англии и Америке было насрать на Украину
Бюрократия это когда всё идет медленно,но ни одна..... на " будывныцтвах" деньги не украдет.
Никакие договорняки в Германии не
проходят.
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01.05.2022 10:18 Відповісти
Все чем эта старая ***** занималась-сосала газовую трубу у *****.В итоге-там же и трудоустроилась.Vielen Dank Frau Merkel.
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01.05.2022 10:42 Відповісти
Как бы, не прошло и два месяца...
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01.05.2022 10:33 Відповісти
«Союзниками» мав на увазі і кацапстан
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01.05.2022 10:46 Відповісти
"Канцлер відповів їм - "я ухвалюю рішення швидко та в координації з нашими союзниками".
Треба поцікавитись у папна Шольца, - яких саме "союзників" він має на увазі?
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01.05.2022 11:07 Відповісти
Шольц ****** на підсосі у кацапів
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01.05.2022 11:11 Відповісти
Шольц- Чмольц
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01.05.2022 14:31 Відповісти
 
 