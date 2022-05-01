В Запорізькій області 1 травня відкритий "зелений коридор"

З 10 до 15 години громадяни можуть проїхати "зеленим коридором" на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєв’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 травня 2022 року, з 10:00 до 15:00 буде відкритий зелений коридор для громадян, якім потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське", - йдеться у повідомленні.

Коридор можуть закрити, якщо в регіоні зміниться ситуація з безпекою, додав Арєф’єв.

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