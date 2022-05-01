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В Запорізькій області 1 травня відкритий "зелений коридор"

дорога,область,запорізька,кам'янське

З 10 до 15 години громадяни можуть проїхати "зеленим коридором" на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєв’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 травня 2022 року, з 10:00 до 15:00 буде відкритий зелений коридор для громадян, якім потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське", - йдеться у повідомленні.

Коридор можуть закрити, якщо в регіоні зміниться ситуація з безпекою, додав Арєф’єв.

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Автор: 

окупація (6739) Запорізька область (3692)


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Для кого і навіщо?з окупації тікали,вивозили, а тепер коридор.
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01.05.2022 14:03 Відповісти
Запитала СБУ за цю дивину. Війна,а не час мандрувати з села в село
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01.05.2022 14:09 Відповісти
 
 