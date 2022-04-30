Окупанти планують селити колаборантів в покинуті квартири у Бердянську, - ОВА

Російські окупанти в Бердянську планують поселити у покинуті квартири місцевих колаборантів.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бердянську, за повідомленнями місцевих жителів, окупанти ходять по квартирах та домівках, з яких виїхали бердянці, аби поселити туди колаборантів та "днрівців", які погодилися працювати у міській раді", - йдеться в повідомленні.

