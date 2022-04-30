Оккупанты планируют селить коллаборантов в брошенные квартиры в Бердянске, - ОВА
Российские оккупанты в Бердянске планируют поселить в брошенные квартиры местных коллаборантов.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали бердянцы, чтобы поселить туда коллаборантов и "днровцев", которые согласились работать в городском совете", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 дератизатор
показать весь комментарий30.04.2022 22:48 Ответить Ссылка
+10 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий30.04.2022 23:04 Ответить Ссылка
+5 5 копійок
показать весь комментарий30.04.2022 23:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
постановочное фото от петросяна )))) зашибись какой заботливый дед...
//
лежишь ты типа перед больничкой...весь такой в камуфляже и каске...на боку противогаз и саперная лопатка...и тут нежно так тебя берет за руки старый богатый хуморист с кожаной сумкой от Gucci, которая стоит как три твоих жизни... а ты придурашно улыбаешься и думаешь... хорошо шо не жирик привиделся...