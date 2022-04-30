Оккупанты планируют селить коллаборантов в брошенные квартиры в Бердянске, - ОВА

Российские оккупанты в Бердянске планируют поселить в брошенные квартиры местных коллаборантов.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали бердянцы, чтобы поселить туда коллаборантов и "днровцев", которые согласились работать в городском совете", - говорится в сообщении.

