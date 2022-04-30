РУС
Оккупанты планируют селить коллаборантов в брошенные квартиры в Бердянске, - ОВА

рф,окупанти

Российские оккупанты в Бердянске планируют поселить в брошенные квартиры местных коллаборантов.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали бердянцы, чтобы поселить туда коллаборантов и "днровцев", которые согласились работать в городском совете", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+11
Ми їх потім у вазонах тих квартир і поховаємо...
30.04.2022 22:48 Ответить
+10
кто знаком с историей Донбасса знает,что русня заменила собой украинцев ,убитых голодом...чудо в том что даже среди потомков ублюдков,которые "заместили" украинское население позже появилось немало патриотов Украины.
30.04.2022 23:04 Ответить
+5
А де живуть зараз ці колаборанти? Мабуть це бпмп з смітників.
30.04.2022 23:02 Ответить
Ми їх потім у вазонах тих квартир і поховаємо...
30.04.2022 22:48 Ответить
Тренировка кало боранта❗Крепко сжать веки. Повторять до зажмуривания☝
30.04.2022 23:11 Ответить
Иванов принёс с собой стакан...
30.04.2022 22:51 Ответить
так це ж добре -"счастлівчік проживаєт по адресу..." і обов'язково "Z"alupou відмічайте хоча б вікно...
30.04.2022 22:57 Ответить
А де живуть зараз ці колаборанти? Мабуть це бпмп з смітників.
30.04.2022 23:02 Ответить
Колаборанты эти на 85 или 90% беженцы из Мариуполя которых верещучка вывозила , работают с кацапами ,ходят отжимают бизнесы которые понравились и рассказывают как Азов ихний город расстреливал ну и с ордло тоже в основном силовое прикрытие этих " несчастных"
01.05.2022 00:48 Ответить
Гілляка посеред Бердянську, рішить всі житлові питання колаборантів.
30.04.2022 23:03 Ответить
кто знаком с историей Донбасса знает,что русня заменила собой украинцев ,убитых голодом...чудо в том что даже среди потомков ублюдков,которые "заместили" украинское население позже появилось немало патриотов Украины.
30.04.2022 23:04 Ответить
Це вже не допоможе рубікон пройдено, тепер до повного знищення кацапа як істоти
30.04.2022 23:30 Ответить
Вони думають що все буде як у Львові після другої світової, але це бидло в чужих квартирах долго не проживе, ще пару місяцев та окупанти будуть вижено з нашої землі і колобаранти мають висіти на руской берьозі
30.04.2022 23:31 Ответить

постановочное фото от петросяна )))) зашибись какой заботливый дед...
лежишь ты типа перед больничкой...весь такой в камуфляже и каске...на боку противогаз и саперная лопатка...и тут нежно так тебя берет за руки старый богатый хуморист с кожаной сумкой от Gucci, которая стоит как три твоих жизни... а ты придурашно улыбаешься и думаешь... хорошо шо не жирик привиделся...

30.04.2022 23:32 Ответить
Сумка от гуччи - хорошо заметил 🤣🤣
30.04.2022 23:48 Ответить
дійсно лежить в касці
01.05.2022 00:13 Ответить
 
 