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Екскомандувач НАТО Брідлав закликав позбавити Росію прав у Радбезі ООН

брідлав

Канада та її союзники повинні працювати над тим, щоби позбавити Росію чинної ролі в Раді Безпеки ООН.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄвроПравду, заявив у ефірі канадського телешоу The West Block ексголовнокомандувач об’єднаних сил НАТО Філіп Брідлав.

Брідлав, який в 2013-2016 році, обіймав цю посаду, заявив, що Росію треба вигнати з G20, але і цим не обмежуватися. "Нам потрібно усунути Росію зі світової арени через те, як вони ведуть цю війну", заявив американський генерал, колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі.

"Зараз дехто каже, що ми не можемо виключити Росію з Ради Безпеки ООН. Чому ні? Якщо зараз не час, якщо це не спосіб змінити це – то ганьба нам за те, що ми не спробували", – сказав Брідлав.

Колишній натівський посадовець не вперше виступає за радикальні дії. У березні він висловився за безпольотну зону над Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставні генерали НАТО закликали Альянс ввести безпольотну зону над Україною

Автор: 

Радбез ООН (860) Брідлав Філіп (25)


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Топ коментарі
+15
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01.05.2022 23:29
+15
Не може користуватися зручностями міжнародного права країна ( я свідомо не пишу "держава", бо немита - це не держава, а мегабанда, де закони не працюють), яка це міжнародне право відверто зневажає.
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01.05.2022 23:31
+6
Настав час реформувати ООН.
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01.05.2022 23:32
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01.05.2022 23:29 Відповісти
Не може користуватися зручностями міжнародного права країна ( я свідомо не пишу "держава", бо немита - це не держава, а мегабанда, де закони не працюють), яка це міжнародне право відверто зневажає.
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01.05.2022 23:31 Відповісти
Настав час реформувати ООН.
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01.05.2022 23:32 Відповісти
Та це вже було, хай йому грець... ООН -- це реформована Ліга Націй. Сенсу, як бачите -- нуль.
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02.05.2022 00:02 Відповісти
Как же "ноль"? Сралина с его эсэсэром из Лиги Наций выгнали? Выгнали!
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02.05.2022 01:27 Відповісти
Краще геть кацапів з ООН.
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01.05.2022 23:33 Відповісти
легче ООН разогнать и закрыт эту лавочку
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01.05.2022 23:36 Відповісти
страна изгой. они еще не поняли? их место на параше. ну собственно где они и сейчас находятся.
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01.05.2022 23:37 Відповісти
коли вичинити парашу по повній, то ніякої чинної ролі вона вже мати не буде. й не тільки в радбезі оон.
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01.05.2022 23:57 Відповісти
ООН ещё вторую щеку должно подставить, все как по заповедям
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02.05.2022 00:27 Відповісти
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02.05.2022 00:42 Відповісти
И єто очень логично. Не имеет страна - агрессор моральних прав решать вопроси войни и мира в ООН. ПРЕСТУПНИК не можете бить судьеей.
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02.05.2022 00:45 Відповісти
Давно пока, но и про создание международного трибунала не надо забывать))))
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02.05.2022 01:00 Відповісти
Як ці ***** попали в Радбез? Хто їм видав "томос" в Радбез?
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02.05.2022 08:24 Відповісти
 
 