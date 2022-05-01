Екскомандувач НАТО Брідлав закликав позбавити Росію прав у Радбезі ООН

Канада та її союзники повинні працювати над тим, щоби позбавити Росію чинної ролі в Раді Безпеки ООН.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄвроПравду, заявив у ефірі канадського телешоу The West Block ексголовнокомандувач об’єднаних сил НАТО Філіп Брідлав.

Брідлав, який в 2013-2016 році, обіймав цю посаду, заявив, що Росію треба вигнати з G20, але і цим не обмежуватися. "Нам потрібно усунути Росію зі світової арени через те, як вони ведуть цю війну", заявив американський генерал, колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі.

"Зараз дехто каже, що ми не можемо виключити Росію з Ради Безпеки ООН. Чому ні? Якщо зараз не час, якщо це не спосіб змінити це – то ганьба нам за те, що ми не спробували", – сказав Брідлав.

Колишній натівський посадовець не вперше виступає за радикальні дії. У березні він висловився за безпольотну зону над Україною.

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