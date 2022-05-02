Гуманітарна операція в Маріуполі триває, - Верещук

Гуманітарна операція в Маріуполі триватиме, допоки не досягнемо своїх цілей – порятунку життів наших громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написала віце-прем'єр міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона зазначила: "Як відомо, на Азовсталі разом із захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, бо у людей закінчується вода, їжа та медикаменти.



Багаторазові спроби евакуювати цивільних протягом останніх тижнів успіху не мали. Ситуацію під особистий контроль взяв Президент Зеленський. 27 квітня відбулась зустріч Президента України з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. За результатами зустрічі будо досягнуто домовленості про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.



Як би не складалася воєнна ситуація навколо Маріуполя, ми будемо боротися за кожного нашого воїна та цивільного, які залишаються в місті.



Маріупольська гуманітарна операція триватиме, допоки не досягнемо своїх цілей - порятунку життів наших громадян"

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