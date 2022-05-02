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Гуманітарна операція в Маріуполі триває, - Верещук

верещук

Гуманітарна операція в Маріуполі триватиме, допоки не досягнемо своїх цілей – порятунку життів наших громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написала віце-прем'єр міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона зазначила: "Як відомо, на Азовсталі разом із захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, бо у людей закінчується вода, їжа та медикаменти.

Багаторазові спроби евакуювати цивільних протягом останніх тижнів успіху не мали. Ситуацію під особистий контроль взяв Президент Зеленський. 27 квітня відбулась зустріч Президента України з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. За результатами зустрічі будо досягнуто домовленості про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Як би не складалася воєнна ситуація навколо Маріуполя, ми будемо боротися за кожного нашого воїна та цивільного, які залишаються в місті.

Маріупольська гуманітарна операція триватиме, допоки не досягнемо своїх цілей - порятунку життів наших громадян"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуація людей з "Азовсталі". ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333) Азовсталь (444) Верещук Ірина (684)


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Как же задолбала эта их манера (не только её) говорить в будущем времени, болтать о своих планах и намерениях! Хвастовство, выпендрёж один раньше другого, квартальные манеры с анонсом. "А ти, Галя, завтра будеш **@на!". Трепачи, позёры, позатыкайте уже свои рты, болтун - находка для шпиона, как говорили предки.
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02.05.2022 02:27 Відповісти
язиком чесати- це не лопатою махати ...
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02.05.2022 06:56 Відповісти
Генеральша куряча.
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02.05.2022 07:18 Відповісти
Ситуацію взяав під контроль зе, Дивна подача новин,виявляється до вчора доля людей його не цікавила, а вчора вирішив таки свої можливість супер героя показати. Коли уже новини одного героя закінчаться і буде нормальне інформаційне поле
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02.05.2022 08:04 Відповісти
Взяв під контроль... після того, як стало відомо, що два тижня не відповідають на дзвінкі азовців. Вован все робе в останню мить.
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02.05.2022 08:40 Відповісти
В Маріуполі сто тисяч людей, що з ними? А скільки там загинуло? Та й цих людей вивозять на територію підконтрольну москалям.
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02.05.2022 08:24 Відповісти
верещук слизька
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02.05.2022 10:19 Відповісти
 
 