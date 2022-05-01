Евакуація людей з "Азовсталі". ВIДЕО

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив відео евакуації цивільних осіб із обложеної "Азовсталі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він виклав кадри у телеграмі.

""Полк "Азов" надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.

Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак.

Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук.

Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - зазначив Арахамія.

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