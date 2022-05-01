Евакуація людей з "Азовсталі". ВIДЕО
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив відео евакуації цивільних осіб із обложеної "Азовсталі".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він виклав кадри у телеграмі.
""Полк "Азов" надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.
Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак.
Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук.
Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - зазначив Арахамія.
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"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак."
На даний момент завхоз- ніхто, наділений
невідомо ким, повноваженнями узурпатора.
АЗОВ - сталь!
Але НЕ бачу всіх решта приписаних в новину. Піар?
По факту - це сумні наслідки чиєїсь діяльності до і на початку війни і це ще вилізе догори.
Не хвалю Порошенка, бо він здав Крим і т.п. з ходу але і не хвалю Зе, бо так як він зараз дбає щоб ніхто більше в наступний термін не потрапив хай не забуває, що вчені довели - Земля кругла.
Ген.сек.ООН с Ху.лищем договорился,а
Вовчик опять на публику играет.
Це НЕ евакуація, а примусова ДЕПАРТАЦІЯ!
Наших цивільних віддали у ПОЛОН!
НО Зе или плевать на это или он НЕ ЛИДЕР
А что - сейчас бранят навечно, а не на 3 дня????
Какого хера меня забанили уже забыла когда???
Я всегда писала толькоправду про этого г.ндона и его шоблу.