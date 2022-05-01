Эвакуация людей с "Азовстали". ВИДЕО
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал видео эвакуации гражданских лиц с осажденной "Азовстали".
Как сообщает Цензор.НЕТ, он выложил кадры в телеграм-канале.
"Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе.
Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак.
Большую часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук.
Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", – отметил Арахамия.
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"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак."
На даний момент завхоз- ніхто, наділений
невідомо ким, повноваженнями узурпатора.
АЗОВ - сталь!
Але НЕ бачу всіх решта приписаних в новину. Піар?
По факту - це сумні наслідки чиєїсь діяльності до і на початку війни і це ще вилізе догори.
Не хвалю Порошенка, бо він здав Крим і т.п. з ходу але і не хвалю Зе, бо так як він зараз дбає щоб ніхто більше в наступний термін не потрапив хай не забуває, що вчені довели - Земля кругла.
Ген.сек.ООН с Ху.лищем договорился,а
Вовчик опять на публику играет.
Це НЕ евакуація, а примусова ДЕПАРТАЦІЯ!
Наших цивільних віддали у ПОЛОН!
НО Зе или плевать на это или он НЕ ЛИДЕР
А что - сейчас бранят навечно, а не на 3 дня????
Какого хера меня забанили уже забыла когда???
Я всегда писала толькоправду про этого г.ндона и его шоблу.