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23 022 51

Эвакуация людей с "Азовстали". ВИДЕО

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал видео эвакуации гражданских лиц с осажденной "Азовстали".

Как сообщает Цензор.НЕТ, он выложил кадры в телеграм-канале.

"Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе.

Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак.

Большую часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук.

Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", – отметил Арахамия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об эвакуации людей из "Азовстали": Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. ВИДЕО

Мариуполь (5722) эвакуация (2093) Азов (800) Арахамия Давид (989) Азовсталь (377)


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Топ комментарии
+59
Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак . Це серйозно??!!
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01.05.2022 21:34
+57
Спочатку , сволота здала Південь України . а тіпєрь гєраїчєскі, по-чайной ложкє спасают людєй...
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01.05.2022 21:35
+45
Воно спеціально відео виклало, щоб кацапи дізналися, кудою можна дістатися до позицій Азова?
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01.05.2022 21:31
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Слава Богу, цивільних буде врятовано. Ще б поранених наших хлопців якось евакуювати.
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01.05.2022 21:31 Ответить
А бог у вас хто ? арахамія, зєльонскій чи єрмак ?
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01.05.2022 21:37 Ответить
Аби не ботоксне чмо.
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01.05.2022 21:39 Ответить
Это одно и то же
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01.05.2022 22:31 Ответить
Воно спеціально відео виклало, щоб кацапи дізналися, кудою можна дістатися до позицій Азова?
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01.05.2022 21:31 Ответить
так Львівський полігон вони з зрадоляком те ж злили тоді...
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01.05.2022 21:35 Ответить
тут в неправи. орки без нас знають що и де. вони рик готували цей напад. в нас кротив було я к тараканив в бомжатнику. нетреба шукати винуватих.
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01.05.2022 21:55 Ответить
а головний кріт Андрюха Дерьмак !
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01.05.2022 22:15 Ответить
Чому воно? Яким чинов відео потрапило до нього? Хто воно таке? Хто вповноважив викласти відео?
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01.05.2022 21:36 Ответить
Уполномочил сам александрочив. Ордена должны в конце года получить отмытые от говна зерои. Потому колонну возглавлял загримированный андрейборисыч, переодетый в платье фунцкионерки МКК. По крайней мере, я так понял из радиопсихоза два часа назад.
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01.05.2022 22:23 Ответить
Написано полк Азов выложил видео. Кроме того ты думаешь кацапоиды сами не наблюдают над евакуацией?
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01.05.2022 21:40 Ответить
Неизвестно только что или кого Дерьмак отдал взамен чтобы вытащить ети несколько бабок.
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01.05.2022 21:58 Ответить
похоже на то! И не забыли ахметова прорекламировать, типа случайно тыча в экран сумку на которой "метинвест" написано
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01.05.2022 21:42 Ответить
Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак . Це серйозно??!!
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01.05.2022 21:34 Ответить
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01.05.2022 21:42 Ответить
Очень хочется СЕРЬЕЗНО выругаться по этому поводу ... и ОЧЕНЬ нецензурно
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01.05.2022 21:44 Ответить
Клоун готов на все ради видосика
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01.05.2022 21:48 Ответить
оце лизанув агрохвмія так лизанув...
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01.05.2022 22:19 Ответить
да, именно так. В головной машине ехал загримированный ермак в платье Флоренс Найтингейл.
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01.05.2022 22:28 Ответить
Це зЕздець. Лизання сра.и, не зважаючи на ситуацію, це суть партії "слуг урода".

"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак."
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01.05.2022 21:35 Ответить
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01.05.2022 21:41 Ответить
гр..баний піар єрмака. на...я??? його сюди приплели.?
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01.05.2022 21:35 Ответить
Таке враження, що готують до посади.
На даний момент завхоз- ніхто, наділений невідомо ким, повноваженнями узурпатора.
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01.05.2022 21:51 Ответить
Спочатку , сволота здала Південь України . а тіпєрь гєраїчєскі, по-чайной ложкє спасают людєй...
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01.05.2022 21:35 Ответить
Все правильно сказав Арахламидія. Якби не Зеленський і Єрмак, не прийшлось би сьогодні людей евакуйовувати.
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01.05.2022 22:01 Ответить
Все зелене лайно в цій новині пропіарили: єрмак, агрохламідія, верещук і шашличник
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01.05.2022 21:36 Ответить
Я вам казав, що зелена мерзота здасть Азов, щоб кацапи своїм сказали що найбільших ворогів-нацистів вони перемоглию...
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01.05.2022 21:38 Ответить
Дякуємо найвеличнішому, агрохімії, падальяку, і дЄрьмаку, без них би нічого не було й не вийшло.. 🥰
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01.05.2022 21:39 Ответить
єрмак+ червоний хрест+козак+х"йло = КГБ
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01.05.2022 21:39 Ответить
так їх забрали автобуси з прапором динири та відвезли до орків
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01.05.2022 21:43 Ответить
Зовсім не дивує їх евакуація на чолі з єрмаком, "знайомий" раші.
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01.05.2022 21:46 Ответить
Слава Аллаху началось. очень хочу чтобы и все герои бойцы тоже эвакуировались. Слава Украине
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01.05.2022 21:47 Ответить
Проверьте и защитите Одессу, ведь 2-е мая у кацапов сакральный день.
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01.05.2022 21:52 Ответить
у тех передастов кацапских много таких сракКальных дней... особенно сракКальный - 9 мая...
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01.05.2022 21:57 Ответить
Просто так москалі би нічого не дозволили.Що їм віддали,чи пообіцяли віддати?
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01.05.2022 21:57 Ответить
Щось тихенько мені підказує, що дана евакуація напряму пов"язана з евакуацією герасимова. Не забуваймо, що у цього ..андона один із ключів.
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01.05.2022 22:31 Ответить
Не можуть москалі одні міста випалювати,а тут просто відпустити.
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01.05.2022 21:59 Ответить
Пока прочитал - проблевался. Не хватило только слов благодарности путину, за помощь в организации перевозок.
АЗОВ - сталь!
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01.05.2022 22:04 Ответить
По темі - на відео бачу Азов, бачу рятованих, бачу підтримку ООН і Міжнародного Червоного Хреста.

Але НЕ бачу всіх решта приписаних в новину. Піар?

По факту - це сумні наслідки чиєїсь діяльності до і на початку війни і це ще вилізе догори.
Не хвалю Порошенка, бо він здав Крим і т.п. з ходу але і не хвалю Зе, бо так як він зараз дбає щоб ніхто більше в наступний термін не потрапив хай не забуває, що вчені довели - Земля кругла.
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01.05.2022 22:06 Ответить
Ти, перед тим, як писати, що Порох здав Крим, загляни у Вікіпедію й подивись на дати - коли було захоплено Крим, і коли Порох став президентом. А то схоже, що ти тоді лежав в отключці.
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01.05.2022 22:40 Ответить
Они там вообще не при делах,клоуны.
Ген.сек.ООН с Ху.лищем договорился,а
Вовчик опять на публику играет.
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01.05.2022 22:09 Ответить
Москалі хваляться, що всіх вивезли в Безимянноє(півдороги між Широкіно і Новоазовський) в фільтраційний табір. What is hapned- що трапилось???
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01.05.2022 22:19 Ответить
Їх вивезли на окуповану територію.
Це НЕ евакуація, а примусова ДЕПАРТАЦІЯ!
Наших цивільних віддали у ПОЛОН!
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01.05.2022 22:29 Ответить
Це для СБУ про незавершену операцію,локалізація і відео. За такі піарні ходи арешт і суд. Азовсталь під обстрілом.
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01.05.2022 22:39 Ответить
...ото маланське кодло гешефт роблять навіть на горі. Все йде до того, що весь ОП буде нагороджено "Героями України, а єрмак двічі, у і звичайно грошовими преміями. Блюзнірство не має меж в тих хероїв.
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01.05.2022 22:46 Ответить
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01.05.2022 22:49 Ответить
Арахам попиарил всех своих подельников. Спасибо, хоть "Азов" упомянул. Куда вывезли людей?
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01.05.2022 23:05 Ответить
Вот тут то и вопрос
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02.05.2022 01:59 Ответить
Потрясающе - шо арахамия , шо Ермак , СИЛЬНО раздражают украинцев .
НО Зе или плевать на это или он НЕ ЛИДЕР
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01.05.2022 23:15 Ответить
это генетически и классово близкие ему персонажи
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02.05.2022 12:07 Ответить
Подписываюсь под каждым словом каждого поста!

А что - сейчас бранят навечно, а не на 3 дня????
Какого хера меня забанили уже забыла когда???
Я всегда писала толькоправду про этого г.ндона и его шоблу.
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01.05.2022 23:56 Ответить
 
 