Эвакуация людей с "Азовстали". ВИДЕО

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал видео эвакуации гражданских лиц с осажденной "Азовстали".

Как сообщает Цензор.НЕТ, он выложил кадры в телеграм-канале.

"Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе.

Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак.

Большую часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук.

Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", – отметил Арахамия.

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