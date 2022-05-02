В українських портах заблоковано 4,5 млн тонн зерна, - ООН
У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна – наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує, "Радіо Свобода"
Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.
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Стогодні закликати потрібно так , - "закликаю допомогти Україні роблокувати порти , у разі перешкоджання просимо союзників топити кораблі кацапів "
О це заклик справжноього чоловіка , а не толерантного сцикуна
Вже ж один роздовбали! Москву.
75% української зовнішньої торгівлі здійснюються через море!
Якщо в нас не буде торгівлі - то наша економіка не виживе.
Роздовбіть ті кораблі, щоб їх там не було!
Спасіння голодаючих є благородна справа. І війну ніби немає потреби оголошувати, і попутно, виходячи з обставим, лаптєфлот притопити добра нагода зявляється