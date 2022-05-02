В українських портах заблоковано 4,5 млн тонн зерна, - ООН

У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна – наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує, "Радіо Свобода"

Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.

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