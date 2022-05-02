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В українських портах заблоковано 4,5 млн тонн зерна, - ООН

зерно

У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна – наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує, "Радіо Свобода"

 Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.

Також читайте: ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

Автор: 

зерно (3128) ООН (3364) порт (2056)


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Якось фрік дуже зрадницьки закликав...
Стогодні закликати потрібно так , - "закликаю допомогти Україні роблокувати порти , у разі перешкоджання просимо союзників топити кораблі кацапів "
О це заклик справжноього чоловіка , а не толерантного сцикуна
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02.05.2022 02:33 Відповісти
в этом году берберов и бедуинов кормить будут фрики. Мы немного заняты до конца года.
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02.05.2022 02:50 Відповісти
Якщо єгиптяни не хочуть палити площу Тахрір зимою то пора їм підтягуватися. У них для того є два продані Оландом Містралі.
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02.05.2022 03:26 Відповісти
Ну так роздовбіть ті російські кораблі!

Вже ж один роздовбали! Москву.

75% української зовнішньої торгівлі здійснюються через море!

Якщо в нас не буде торгівлі - то наша економіка не виживе.

Роздовбіть ті кораблі, щоб їх там не було!
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02.05.2022 05:03 Відповісти
А що заважає представнику Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартіну Фрік від імені ООН звернутися по допомогу до країн світу для створення військових охороних конвоїв військово-морським обєднананям під командуванням скажімо 6-го флоту США.
Спасіння голодаючих є благородна справа. І війну ніби немає потреби оголошувати, і попутно, виходячи з обставим, лаптєфлот притопити добра нагода зявляється
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02.05.2022 07:37 Відповісти
ТАК ВЕЗИТЕ ПО ЗЕМЛЕ !!!
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02.05.2022 09:39 Відповісти
а який сенс?якщо сировину возити наземним транспортом на тисячи кілометрів,то тільки логістика вийде дорожче товару.Вже краще на місці, на біопальне переробляти.
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02.05.2022 10:59 Відповісти
ПУТИНА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕОБХОДИМО НАФАРШИРОВАТЬ ЗЕРНОМ И ЗАЖАРИТЬ ЖИВЬЁМ !)
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02.05.2022 09:40 Відповісти
 
 