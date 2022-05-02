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До Києва прибуде лідер опозиційної німецької партії ХДС Мерц

мерц,фрідріх

Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля. 

Голова консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) попрямує у понеділок, 2 травня, з візитом до Києва.

Днями джерела у ХДС підтвердили відповідні повідомлення ЗМІ. Зокрема голова штабу Мерца Якоб Шрот (Jacob Schrot) написав, що лідер найбільшої опозиційної політсили у ФРН має три цілі - продемонструвати солідарність Німеччини з Україною, вислухати Київ і взяти до уваги конкретні побажання українських партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна могла б отримувати німецьку оборонну зброю не безпосередньо від ФРН, а в рамках європейських постачань, - лідер ХДС Мерц

"Фрідріх Мерц своїм візитом продемонструє спільну державно-політичну відповідальність опозиції та уряду", - зазначив Шрот.

Утім, відомо, що в другій половині дня 2 травня у Кельні заплановано спільне засідання президій двох консервативних сил - Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). "Щодо цих планів немає жодних змін", - повідомила представниця ХДС на питання про те, чи братиме участь у цьому заході й Фрідріх Мерц.

Мерц має вирушити в Україну в ніч на 3 травня, повідомило агентство AFP.

Агентство Reuters зазначає, що візит Мерца до Києва, вочевидь, оживить політичні дебати в Берліні щодо доцільності поїздки в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), а також інших керівників країн ЄС. Шольц відмовився від візиту до України після того, як Київ оголосив небажаним приїзд президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier), фактично звинувативши його у лобіюванні інтересів Росії.

Тим часом газета Tagesspiegel, посилаючись на інформовані джерела, повідомила, що Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA) настійно рекомендувало Мерцу відкласти поїздку в Україну, посилаючись на міркування безпеки. У BKA підкреслили, що візити до зони бойових дій вимагають значно ретельнішої підготовки. Мерц, однак, не лише відхилив цю рекомендацію, а й відмовився від особистої охорони BKA.

Автор: 

Німеччина (7441) ХДС (23)


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Топ коментарі
+5
Наши обеспечат безопасность господин Фридрих, не беспокойтесь, до вас уже было много народа и после вас будет ещё больше. Хотя может быть кто-то в Германии не хочет вашего визита, на фоне своего обсера и попросил службы предостеречь под благовидным предлогом?... Приезжайте, личная химия очень важна
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02.05.2022 02:48
+5
значит Джонсону, Блинкену, Остину, Трасс и Пелоси не опасно ехать, а Мерцу опасно.
Лицемерная и лживая власть однако. Вдобавок контуженная кацапизмом. Прискорбно это наблюдать.
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02.05.2022 03:04
+5
небезпеку відчуває Шольц, оскільки їде саме Мерц --- якось так )
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02.05.2022 03:12
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Наши обеспечат безопасность господин Фридрих, не беспокойтесь, до вас уже было много народа и после вас будет ещё больше. Хотя может быть кто-то в Германии не хочет вашего визита, на фоне своего обсера и попросил службы предостеречь под благовидным предлогом?... Приезжайте, личная химия очень важна
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02.05.2022 02:48 Відповісти
давайте вместе скинем меркеля шольца
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02.05.2022 07:47 Відповісти
значит Джонсону, Блинкену, Остину, Трасс и Пелоси не опасно ехать, а Мерцу опасно.
Лицемерная и лживая власть однако. Вдобавок контуженная кацапизмом. Прискорбно это наблюдать.
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02.05.2022 03:04 Відповісти
небезпеку відчуває Шольц, оскільки їде саме Мерц --- якось так )
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02.05.2022 03:12 Відповісти
Вибач, випадково натиснув. Як відмінити не знаю. Пробач!
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02.05.2022 05:44 Відповісти
Шо привезе? З пустими руками - нехай щастить.
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02.05.2022 03:23 Відповісти
цікава у них позиція "ми танки начебто як вам хочемо дати, але так щоб ніби і не ми б дали, щоб ось як би всі разом вам дали, а то як би чого не сталося" Мабуть бояться що Путін їх прокляне.
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02.05.2022 04:19 Відповісти
Меркель-туристо. Облико-морале
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02.05.2022 06:24 Відповісти
Це, приміром, якби Порошенко їхав в Берлін вимагати від Шольца поставок зброї, а йому тут зелені талдичили би, що Пороху взагалі небезпечно куди-небудь виїзжати з Києва.
Втім, так і так Пороха два місяці з Києва не випускали...
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02.05.2022 06:42 Відповісти
Партії Німеччини ХДС, ХСС і зелені - наші справжні союзники. І це ще наше щастя що в правлячу коаліцію СДПН+ВДПН ввійшли зелені; бо інакше було би одне шрьодерство...
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02.05.2022 07:02 Відповісти
Что бы было меньше слов, а больше дела всех иностранных гостей везите в Харьков и там проводите переговоры, под взрывы снарядов
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02.05.2022 07:26 Відповісти
Добра пропозицiя
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02.05.2022 08:24 Відповісти
 
 