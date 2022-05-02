До Києва прибуде лідер опозиційної німецької партії ХДС Мерц

Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

Голова консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) попрямує у понеділок, 2 травня, з візитом до Києва.

Днями джерела у ХДС підтвердили відповідні повідомлення ЗМІ. Зокрема голова штабу Мерца Якоб Шрот (Jacob Schrot) написав, що лідер найбільшої опозиційної політсили у ФРН має три цілі - продемонструвати солідарність Німеччини з Україною, вислухати Київ і взяти до уваги конкретні побажання українських партнерів.

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"Фрідріх Мерц своїм візитом продемонструє спільну державно-політичну відповідальність опозиції та уряду", - зазначив Шрот.

Утім, відомо, що в другій половині дня 2 травня у Кельні заплановано спільне засідання президій двох консервативних сил - Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). "Щодо цих планів немає жодних змін", - повідомила представниця ХДС на питання про те, чи братиме участь у цьому заході й Фрідріх Мерц.

Мерц має вирушити в Україну в ніч на 3 травня, повідомило агентство AFP.

Агентство Reuters зазначає, що візит Мерца до Києва, вочевидь, оживить політичні дебати в Берліні щодо доцільності поїздки в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), а також інших керівників країн ЄС. Шольц відмовився від візиту до України після того, як Київ оголосив небажаним приїзд президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier), фактично звинувативши його у лобіюванні інтересів Росії.

Тим часом газета Tagesspiegel, посилаючись на інформовані джерела, повідомила, що Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA) настійно рекомендувало Мерцу відкласти поїздку в Україну, посилаючись на міркування безпеки. У BKA підкреслили, що візити до зони бойових дій вимагають значно ретельнішої підготовки. Мерц, однак, не лише відхилив цю рекомендацію, а й відмовився від особистої охорони BKA.