"Укрзалізниця" призначила на 2 травня три додаткові евакуаційні рейси

"Укрзалізниця" призначила три додаткові евакуаційні рейси на 2 травня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає Цензор.НЕТ.

Графік рейсів:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватися, тому "Укрзалізниця" закликає громадян слідкувати за оновленнями на власних офіційних сторінках, а також за оголошеннями на вокзалі.

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