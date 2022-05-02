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"Укрзалізниця" призначила на 2 травня три додаткові евакуаційні рейси

укрзалізниця,евакуація

"Укрзалізниця" призначила три додаткові евакуаційні рейси на 2 травня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає Цензор.НЕТ.

Графік рейсів:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватися, тому "Укрзалізниця" закликає громадян слідкувати за оновленнями на власних офіційних сторінках, а також за оголошеннями на вокзалі.

Також читайте: Сервіси онлайн-продажу квитків "Укрзалізниці" атакували хакери: можливі проблеми з придбанням квитків

Автор: 

Укрзалізниця (6892) евакуація (2333)


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