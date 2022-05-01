Сервіси онлайн-продажу квитків "Укрзалізниці" атакували хакери: можливі проблеми з придбанням квитків
Електронні сервіси Укрзалізниці сьогодні вдень зазнали ворожих хакерських атаках, тому у пасажирів можуть виникнути проблеми з придбанням електронних квитків на потяги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба у Telegram.
"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої.Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що каси на вокзалах працюють і поїзди прямують за розкладом.
Нагадаємо, 30 квітня АТ "Укрзалізниця" повідомляло про те , що тимчасово призупиняє продаж електронних квитків та роботу сервісів підтримки.
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хакери, pishite pravilno : ruzzke ********