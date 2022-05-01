Сервіси онлайн-продажу квитків "Укрзалізниці" атакували хакери: можливі проблеми з придбанням квитків

Електронні сервіси Укрзалізниці сьогодні вдень зазнали ворожих хакерських атаках, тому у пасажирів можуть виникнути проблеми з придбанням електронних квитків на потяги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба у Telegram.

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої.Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що каси на вокзалах працюють і поїзди прямують за розкладом.

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Нагадаємо, 30 квітня АТ "Укрзалізниця" повідомляло про те , що тимчасово призупиняє продаж електронних квитків та роботу сервісів підтримки.