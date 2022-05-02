Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти, - Пінчук

Відомий український бізнесмен, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Віктор Пінчук заявив що росіяни здійснюють геноцид українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Пінчук зазначив: "Сьогодні я прийшов до будинку на вулиці Володимирській 45. До одного з найважливіших для мене місць у Києві. З цього будинку мій дід-єврей на світанку 22 червня 1941 пішов воювати проти Гітлера. З цього будинку моя мама, тоді 5-річна єврейська дівчинка, була евакуйована і тому не була розстріляна фашистами в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року.



Тоді геноцид проти єврейського народу творили фашисти. Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти. Тому заяву міністра закордонних справ росії, в якій він порівняв Президента України Зеленського з Гітлером, вважаю черговим найяскравішим проявом боягузства, брехливості та підлості нашого ворога.



На щастя, весь цивілізований світ це чудово розуміє!"





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