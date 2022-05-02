Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти, - Пінчук
Відомий український бізнесмен, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Віктор Пінчук заявив що росіяни здійснюють геноцид українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Пінчук зазначив: "Сьогодні я прийшов до будинку на вулиці Володимирській 45. До одного з найважливіших для мене місць у Києві. З цього будинку мій дід-єврей на світанку 22 червня 1941 пішов воювати проти Гітлера. З цього будинку моя мама, тоді 5-річна єврейська дівчинка, була евакуйована і тому не була розстріляна фашистами в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року.
Тоді геноцид проти єврейського народу творили фашисти. Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти. Тому заяву міністра закордонних справ росії, в якій він порівняв Президента України Зеленського з Гітлером, вважаю черговим найяскравішим проявом боягузства, брехливості та підлості нашого ворога.
На щастя, весь цивілізований світ це чудово розуміє!"
Будь ласка, зачекайте...
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А пана Пінчука не відвідують ночами "криваві хлопчики", нагадуючи що Україна стала злиденною настільки, що не в спромозі захистити себе без стороньої допомоги, не в останню чергу через його власне збагачення обкрадаючи її впродовж 30 років.
Героїзм ціною життя: майже 100 одиниць ворожої техніки знищено завдяки наводці мешканки Мотижина
Героїзм на війні демонструють не тільки бійці ТрО ЗСУ, а й цивільні люди, які для перемоги роблять надзвичайно сміливі вчинки.
Про неймовірну українку - мешканку села Мотижин, що на Київщині, https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/videos/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%EF%B8%8F%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%25B розповідає Територіальна оборона України на своїй сторінці Фейсбук.
«70-річна жінка із села Мотижин Київської області упродовж 2 тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Результатом її роботи стало знищення близько 100 одиниць важкої техніки ворога. Військові визнають, що завдяки її діям окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. На жаль, героїзм жінки коштував їй життя. Пам'ятаємо та пишаємося нашими Героями»
Та ще й обріз свій висолопив із ширіньки - "я вам тут не хухры-мухры, я кошерный!"
(а потім у людей звідкілясь агентсмітизм з'являється...)
- Слава Україні! Героям Слава!
а до того геноцид проти українського народу творили пінчуки з кучмами віддаючи балістичні ракети рашистам за якісь "газові борги"
а потім ті "газові борги" полетіли на Харків, Одесу, Маріуполь, Львів...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!