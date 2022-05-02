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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти, - Пінчук

Відомий український бізнесмен, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Віктор Пінчук заявив що росіяни здійснюють геноцид українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Пінчук зазначив: "Сьогодні я прийшов до будинку на вулиці Володимирській 45. До одного з найважливіших для мене місць у Києві. З цього будинку мій дід-єврей на світанку 22 червня 1941 пішов воювати проти Гітлера. З цього будинку моя мама, тоді 5-річна єврейська дівчинка, була евакуйована і тому не була розстріляна фашистами в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року.

Тоді геноцид проти єврейського народу творили фашисти. Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти. Тому заяву міністра закордонних справ росії, в якій він порівняв Президента України Зеленського з Гітлером, вважаю черговим найяскравішим проявом боягузства, брехливості та підлості нашого ворога.

На щастя, весь цивілізований світ це чудово розуміє!"

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Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти, - Пінчук 01

Автор: 

геноцид (307) євреї (125) Пінчук Віктор (377)


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Топ коментарі
+34
воровчук где наши ракеты, корабли, самолеты, ПВО, военные спутники ...?
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02.05.2022 21:59
+29
Ще один "патріот" виліз у медіа простір.
А пана Пінчука не відвідують ночами "криваві хлопчики", нагадуючи що Україна стала злиденною настільки, що не в спромозі захистити себе без стороньої допомоги, не в останню чергу через його власне збагачення обкрадаючи її впродовж 30 років.
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02.05.2022 22:01
+26
///
Героїзм ціною життя: майже 100 одиниць ворожої техніки знищено завдяки наводці мешканки Мотижина

Героїзм на війні демонструють не тільки бійці ТрО ЗСУ, а й цивільні люди, які для перемоги роблять надзвичайно сміливі вчинки.

Про неймовірну українку - мешканку села Мотижин, що на Київщині, https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/videos/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%EF%B8%8F%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%25B розповідає Територіальна оборона України на своїй сторінці Фейсбук.

«70-річна жінка із села Мотижин Київської області упродовж 2 тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Результатом її роботи стало знищення близько 100 одиниць важкої техніки ворога. Військові визнають, що завдяки її діям окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. На жаль, героїзм жінки коштував їй життя. Пам'ятаємо та пишаємося нашими Героями»
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02.05.2022 22:04
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воровчук где наши ракеты, корабли, самолеты, ПВО, военные спутники ...?
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02.05.2022 21:59 Відповісти
Цікаво, у процентній долі, скільки бандити віддали на армію від награбованого у українського народа за 30 років?
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02.05.2022 23:52 Відповісти
Нуль
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03.05.2022 00:37 Відповісти
****..Пінчук...це той? шо сталося?
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02.05.2022 22:01 Відповісти
Подлизывается к победителям
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02.05.2022 22:05 Відповісти
Будет дербанить послевоенную Украину вместе с зелебобиками.
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02.05.2022 22:31 Відповісти
Ще один "патріот" виліз у медіа простір.
А пана Пінчука не відвідують ночами "криваві хлопчики", нагадуючи що Україна стала злиденною настільки, що не в спромозі захистити себе без стороньої допомоги, не в останню чергу через його власне збагачення обкрадаючи її впродовж 30 років.
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02.05.2022 22:01 Відповісти
Не 30 років, а 25р. (з 2014р по 2019р армію реально відновлювали, практично створювали з нуля). Те, що ти цього не помітив - доказ твоєї тупості.
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03.05.2022 08:07 Відповісти
раша - спеціаліст по геноцидам... скільки народів вона знищила, вже даже вчені не взмозі перелічити, про замахи на знищення народів ми знаємо на своїй власній історії...
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02.05.2022 22:02 Відповісти
///
Героїзм ціною життя: майже 100 одиниць ворожої техніки знищено завдяки наводці мешканки Мотижина

Героїзм на війні демонструють не тільки бійці ТрО ЗСУ, а й цивільні люди, які для перемоги роблять надзвичайно сміливі вчинки.

Про неймовірну українку - мешканку села Мотижин, що на Київщині, https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/videos/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%EF%B8%8F%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%25B розповідає Територіальна оборона України на своїй сторінці Фейсбук.

«70-річна жінка із села Мотижин Київської області упродовж 2 тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Результатом її роботи стало знищення близько 100 одиниць важкої техніки ворога. Військові визнають, що завдяки її діям окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. На жаль, героїзм жінки коштував їй життя. Пам'ятаємо та пишаємося нашими Героями»
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02.05.2022 22:04 Відповісти
Ще один "українолюб "засвітився
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02.05.2022 22:07 Відповісти
Эти твари( олигархи и им подобные) всегда вызывали чувство ненависти, но сейчас эти суки вызывают еще и чувство брезгливости и презрения!!!! Как они на глазах у изумленного народа ловко переобуваются в воздухе ( циркачи позавидуют)!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 22:09 Відповісти
От просто з язицяри зняли. Щойно хотів написати майже буквально такий самий комент.
Та ще й обріз свій висолопив із ширіньки - "я вам тут не хухры-мухры, я кошерный!"
(а потім у людей звідкілясь агентсмітизм з'являється...)
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02.05.2022 22:24 Відповісти
Завтра з схрона вистрибне Коломойський і як заволає:
- Слава Україні! Героям Слава!
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02.05.2022 22:12 Відповісти
Хоть бы янык не воскрес со словами: Слава ЗСУ
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02.05.2022 22:16 Відповісти
І нахріна я це уявив?.. ще й на ніч...

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02.05.2022 22:42 Відповісти
Ще одне рашистське падло роздуплилося...
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02.05.2022 22:15 Відповісти
"Відомий український бізнесмен, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, за сумісництвом зять Леоніда Даниловича Кучми, він же Віктор Пінчук заявив..... Всі питання до свого тестя, який віддав москалям ядерну зброю, частину флоту (бо ще Кравчук починав розпродувати), озброєння, літаки, в т.ч. стратегічні бомбардувальники. Що воно може заявляти? Меценат хренов. Сам мародер, вчиняв економічний геноцид українців з кількома іншими уродами, вкравши заводи, пароходи у народу України. Може йому орден за це дати. Отакі уроди із-за свої жадібності, лже меценатства, які 30 років грабували Україну і привели до упадку країну, чим і скористався виродок путін. А тепер ще й патріота із себе корчить, може ще вишиванку одягне?
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02.05.2022 22:16 Відповісти
А тесть ещё молчит. Пока.
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02.05.2022 22:16 Відповісти
В послевоенной Украине- олигархам больше не будет места! Они максимум превратятся в достаточно богатых людей- ну хороший дом, ну квартира, пару дорогих машин- всё! Не потому что нужно бороться с богатыми, а потому что богатым людям не будет смысла вкладываться в телевиденье ( а значит в депутатов). Да и денег таких у них уже не будет, большую часть сожрут налоги. Они будут потом вне политики, т.к. это для них вкладываться туда будет невыгодно. Шансов наваривать чёрные деньжишки за счёт группы подкормленных депутатов в Раде уже не будет. А просто так содержать свои абсолютно, убыточные телевизионные каналы, пропихивая с помощью них всяких "Ляшко", тоже потеряет всякий смысл. Поэтому всё будет прозрачно и видно всем. Всякие укр.олигархи начнут массово продавать свои каналы. Но и покупать их никто спешить не будет- дураков то нет покупать убыточный бизнес в новой Украине (а именно таким и станет украинский телевизионный бизнес (убыточным не на бумаге, а в реальности) - всё будет как в Европе).
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02.05.2022 22:18 Відповісти
Хотелось бы вам верить , но это утопия.
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02.05.2022 22:21 Відповісти
Почему утопия. Я вам назову с десяток стран Европы, где это работает.
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02.05.2022 22:48 Відповісти
ага смішно і наївно,мультимілліонери є і в Європі,ой яка новина правда?)))Одна родина Порше ще ті бариги,а їм досі поминають співпрацю з Гітлером,і що?
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02.05.2022 23:57 Відповісти
Они не лезут в тупую в политику. За такое им тут яйца обрежут.
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03.05.2022 00:47 Відповісти
Так к Зеля к этому и стремился до войны.олигарх должен остаться только один!и вы знаете эту бородатую бабушку
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02.05.2022 23:52 Відповісти
Если хотите- Зе предал Беню. И это факт, нравится вам это или нет. Да, он его действительно спасает перед американцами, но он уже давно не является его непосредственной шестёркой.
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03.05.2022 00:50 Відповісти
Зверніть увагу! У жодного з членів Наглядової ради меморіального комплексу Бабин Яр ніхто з родичів в Бабиному Яру не загинув. За все своє життя я не зустрів жодного жида який би стверджував що його родичі загинули в Бабиному Яру. Всі без винятку "з евакуації"! Але міф створений на Лубянці і далі живе... Всі жиди Києва були евакуйовані під наглядом міжнародної єврейської організації за що була висловлена подяка Іосифу Джугашвілі (Сталіну) особисто і надані великі кошти на ведення війни з німцями. Всього з Києва було евакуйовано 150 000 жидів. Залишились лише кримінальники, люмпени і нікому не потрібні одинокі старі євреї. Та й то на всю київську область за роки окупації німцям вдалось затримати близько 5000 осіб яких відправили потягами з табору на ДВРЗ в сторону Польші. От і Пінчук виставляє себе як "майже жертву холокосту". А хто зайняв після захоплення Києва комуністами найкращі квартири в місті (Володимирська 45)? Правильно! Жидобільшовики... Впевнений що якщо дослідити життя-буття родини Пінчукв то вилізуть кати і доносчики які віддано служили своїй московській владі і знищували українців в голодоморах, гулагах і репресіях... За це їх рятували в евакуації ... разом з *******, хатніми тваринками і навіть бібліотеками в першу чергу... Мій дід вивозив архів академії наук останнім евакуаційним ешелоном який розбомбили під Конотопом...
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02.05.2022 22:34 Відповісти
Наскільки я знаю, батько Пінчука підлітком втік з фільтраціонного табору, йому дивом це вдалося. А його матері (бабусі Пінчука) це не вдалося, вона загинула разом з меншою дитиною. В якому це було місті, я не пам'ятаю.
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02.05.2022 23:41 Відповісти
Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти -все вірно, пінчук....

а до того геноцид проти українського народу творили пінчуки з кучмами віддаючи балістичні ракети рашистам за якісь "газові борги"

а потім ті "газові борги" полетіли на Харків, Одесу, Маріуполь, Львів...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 22:42 Відповісти
«Cпонсор» Дональда Трампа Віктор Пiнчук нагадує, що чекає з нетерпінням грошей на відбудову України. Схеми обкатані, потрібні люди розставлені. "Прохфессіонал", вміс крутитися в мутні часи і навіть ні разу не сидів.
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02.05.2022 22:45 Відповісти
Съезжались у загса трамваи 😀😀😀
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02.05.2022 23:00 Відповісти
Я не розумію чому наші не включать відповідну пропаганду. Вже давно пора в усіх заголовках до "Путін" додавати "фашист". Він же реально фашист. Всюди з усіх екранів на весь світ транслювати це формулювання. А не ображатись на цих Геббельсів-Лаврових.
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02.05.2022 23:42 Відповісти
офигеть ни одного фильтра на заводиках а тук о чистоте
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03.05.2022 01:52 Відповісти
Ньохом чує- і я щось "сказав" для перемоги України...сволота . Скоро побачимо і почуємо не одного "патріота". А за кадром-цікаво, а як там мої бабки?
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03.05.2022 05:32 Відповісти
Ты смотри как смело заявил? Первым почти, к народу всему, одет скромно, он с нами, тут, развозит хлеб, семья выпекает по ночам, а он раздает! Старушки крестят вслед выкреста---ой как по нашему!
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03.05.2022 07:13 Відповісти
 
 