Сейчас геноцид против украинского народа творят рашисты, - Пинчук
Известный украинский бизнесмен, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Виктор Пинчук заявил, что россияне совершают геноцид украинского народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Пинчук отметил: "Сегодня я пришел в дом на улице Владимирской 45. В одно из важнейших для меня мест в Киеве. Из этого дома мой дед-еврей на рассвете 22 июня 1941 пошел воевать против Гитлера. Из этого дома моя мама, тогда 5- летняя еврейская девочка, была эвакуирована и потому не была расстреляна фашистами в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года.
Тогда геноцид против еврейского народа творили фашисты. Сейчас геноцид против украинского народа творят рашисты. Поэтому заявление министра иностранных дел России, в котором он сравнил Президента Украины Зеленского с Гитлером, считаю очередным ярким проявлением трусости, лживости и подлости нашего врага.
К счастью, весь цивилизованный мир это прекрасно понимает!
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А пана Пінчука не відвідують ночами "криваві хлопчики", нагадуючи що Україна стала злиденною настільки, що не в спромозі захистити себе без стороньої допомоги, не в останню чергу через його власне збагачення обкрадаючи її впродовж 30 років.
Героїзм ціною життя: майже 100 одиниць ворожої техніки знищено завдяки наводці мешканки Мотижина
Героїзм на війні демонструють не тільки бійці ТрО ЗСУ, а й цивільні люди, які для перемоги роблять надзвичайно сміливі вчинки.
Про неймовірну українку - мешканку села Мотижин, що на Київщині, https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/videos/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%EF%B8%8F%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%25B розповідає Територіальна оборона України на своїй сторінці Фейсбук.
«70-річна жінка із села Мотижин Київської області упродовж 2 тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Результатом її роботи стало знищення близько 100 одиниць важкої техніки ворога. Військові визнають, що завдяки її діям окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. На жаль, героїзм жінки коштував їй життя. Пам'ятаємо та пишаємося нашими Героями»
Та ще й обріз свій висолопив із ширіньки - "я вам тут не хухры-мухры, я кошерный!"
(а потім у людей звідкілясь агентсмітизм з'являється...)
- Слава Україні! Героям Слава!
а до того геноцид проти українського народу творили пінчуки з кучмами віддаючи балістичні ракети рашистам за якісь "газові борги"
а потім ті "газові борги" полетіли на Харків, Одесу, Маріуполь, Львів...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!