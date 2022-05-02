Сейчас геноцид против украинского народа творят рашисты, - Пинчук

Известный украинский бизнесмен, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Виктор Пинчук заявил, что россияне совершают геноцид украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Пинчук отметил: "Сегодня я пришел в дом на улице Владимирской 45. В одно из важнейших для меня мест в Киеве. Из этого дома мой дед-еврей на рассвете 22 июня 1941 пошел воевать против Гитлера. Из этого дома моя мама, тогда 5- летняя еврейская девочка, была эвакуирована и потому не была расстреляна фашистами в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года.

Тогда геноцид против еврейского народа творили фашисты. Сейчас геноцид против украинского народа творят рашисты. Поэтому заявление министра иностранных дел России, в котором он сравнил Президента Украины Зеленского с Гитлером, считаю очередным ярким проявлением трусости, лживости и подлости нашего врага.

К счастью, весь цивилизованный мир это прекрасно понимает!

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