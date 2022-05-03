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Новини Війна
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Ситуація в Придністров’ї стає напруженішою, - МЗС Франції

приднестровье

Через війну в Україні ситуація в Придністров'ї стає більш напруженою.

Про це у Twitter повідомляє МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Молдова особливо піддається наслідкам війни в Україні, зокрема з посиленням напруженості в Придністров'ї. Франція підтримує стабільність, суверенітет та територіальну цілісність Молдови", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Не бачимо ознак загрози нападу Росії, - Міноборони Молдови

Автор: 

Молдова (2085) Придністров’я (474) Франція (3097)


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Топ коментарі
+9
Недавно была новость, что перекинули войска к границам Молдовы. Ждут развития событий. Уверен, что у них есть несколько планов на разные варианты развития событий
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03.05.2022 00:46
+7
ужос)аж страшно)вялікая армія ПМР окружає всю Україну)
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03.05.2022 01:22
+6
підтримуємо територіальну цілісність Молдови означає підтримуємо демілітаризацію Приднєстров'я від російсько-терористичних військ.
Бо саме вони порушують територіальну цілісність Молдови, і саме ці військові угруповування Президент Молдови попросила забрати Росію.
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03.05.2022 01:13
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Почему румыны молчат?
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03.05.2022 00:40 Відповісти
Недавно была новость, что перекинули войска к границам Молдовы. Ждут развития событий. Уверен, что у них есть несколько планов на разные варианты развития событий
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03.05.2022 00:46 Відповісти
Бачив відео, де румуни гонять купу техніки до кордону з Молдовою.
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03.05.2022 03:11 Відповісти
Им из Франции видно или хутин с Лавровым текст написали
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03.05.2022 00:55 Відповісти
А рішення є, а воно покищо виглядає так: мордор повинен бути зруйнований. Америка і НАТО, не стійте в стороні,раніше почнемо - раніше настане мир без московії. Країна-терорист - це не тільки проблема України, це проблема всього цивілізованного світу.
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03.05.2022 01:08 Відповісти
підтримуємо територіальну цілісність Молдови означає підтримуємо демілітаризацію Приднєстров'я від російсько-терористичних військ.
Бо саме вони порушують територіальну цілісність Молдови, і саме ці військові угруповування Президент Молдови попросила забрати Росію.
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03.05.2022 01:13 Відповісти
Ви будете здивовані, але законодавство Молдови не визнає так звану ПМР окупованою територією!

Ви будете здивовані двічі, коли дізнаєтесь, що Україна є гарантом мирного вирішення проблеми з ПМР.
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03.05.2022 03:13 Відповісти
Міст били тільки з цією метою!
Висадження десанта на правому березі Дністра, 3 БТГ а це приблизно 5 тисяч в'їжджають, мобілізують і починають брати в кільце Україну по Чернівецькій, Хмельницький областях
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03.05.2022 01:17 Відповісти
ужос)аж страшно)вялікая армія ПМР окружає всю Україну)
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03.05.2022 01:22 Відповісти
Якось в них виходить набрати моб.резерва в розмірі 15 тищь і шахтьорів,. Це тільки на частині території! 5 тищь поженуть перед собою стадо в 50 тищь
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03.05.2022 01:38 Відповісти
Ахахах Клоун. 🤡
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03.05.2022 05:13 Відповісти
Да нет, не там. Я бы не смеялся пока. Десант может высадиться между двумя дельтами рек и по рекам на тех самых катерах что были уничтожены недавно возле Змеиного. Оттуда рукой подать до Кишинева. Самолеты можно сбить, большие корабли потопить, а вот кучу мелких катеров на скорости и вертолеты проблематично. Надеюсь на Джавелин Стугну и Стингер ну и на тех кто возьмет их в крепкие руки.
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03.05.2022 02:23 Відповісти
Ха-ха!

Якщо Ви уважно подивитесь на карту, то побачите, що в цьому напрямку Україна не має кордону з так званою ПМР. Пункт пропуску "Паланка" - це кордон з Молдовою. Ну і далі на захід теж!

Ну і так - правий берег Дністра - це територія Молдови.

І не розповідайте мені про те, що рекрутизовані так звані Придністровці, які останніми днями масово виїзджають у Молдову і до Одеси, будуть воювати проти Молдови чи України - в ліпшому випадку вони здадуться у полон при першій слушній нагоді. Ще й паспорті будуть показувати відповідно Молдовські чи Українські, або ж навіть обидва!

Зрозумійте просту річ - вони не те що не воїни, вони взагалі не відокремлюють своє повсякденне життя без України і Молдови поруч. Це і контрабанда, і можливість поїхати на заробіток, а то і взагалі жити тут чи там. Навіть якщо вони і живуть в Придністров'ї, це не означає, що фірма, в якій вони працюють, не пов'язана найтіснішим способом з обома сусідами. Тож попри всю москальську пропаганду вони добре розуміють, що без тісних економічних зв'язків на низинному рівні з Україною і Молдовою їм не вижити.

Та й навіть ті російські солдати, які служать в "ПМР", не палають бажанням зустрічатись з Українською армією.
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03.05.2022 03:35 Відповісти
Для цього міст і зруйнували
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03.05.2022 01:20 Відповісти
Отряд самоубийц из 5000 *********??
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03.05.2022 01:21 Відповісти
А хто їм завадить заїхати в Молдову?
Подивись карту!
Бєлгород Дністровський обїдуть
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03.05.2022 01:35 Відповісти
А вы уверены что этот город как то сможет остановить наступление Россиян? Я о мирных жителях говорю. Украинских войск там совсем немного и они отрезаны от боеприпасов и топлива днестровским лиманом. Честно говоря это беспокоит. Надежда на то что я всего может пока не знаю.
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03.05.2022 02:12 Відповісти
це не через війну в Україні, а через агресію московії
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03.05.2022 01:23 Відповісти
А как они в Белгород Днестровский попадут??
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03.05.2022 01:49 Відповісти
А для чого він їм наразі?
Вони його проїдуть обабіч!
Поки що
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03.05.2022 01:53 Відповісти
Каким образом они доберутся до Белгород Днестровского чтоб обойти его обабич??
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03.05.2022 02:02 Відповісти
Еще со времен Сталина в этом регионе испещреным реками предпочтение отдавали атаке с помощью многочисленных мелких катеров. Об этом еще Суворов писал
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03.05.2022 02:27 Відповісти
А де вони їх візмуть? В рибалок відберуть?
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03.05.2022 03:38 Відповісти
орки намагаються відволікти частини ВСУ від основних напрямків

Нас там можуть цікавити великі ( поки що) запаси ***********
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03.05.2022 08:45 Відповісти
 
 