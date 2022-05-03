Ситуація в Придністров’ї стає напруженішою, - МЗС Франції
Через війну в Україні ситуація в Придністров'ї стає більш напруженою.
Про це у Twitter повідомляє МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ.
"Молдова особливо піддається наслідкам війни в Україні, зокрема з посиленням напруженості в Придністров'ї. Франція підтримує стабільність, суверенітет та територіальну цілісність Молдови", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Юрий Педаченко
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+7 Іван Гриць
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+6 Bat’kowic Pablo
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Бо саме вони порушують територіальну цілісність Молдови, і саме ці військові угруповування Президент Молдови попросила забрати Росію.
Ви будете здивовані двічі, коли дізнаєтесь, що Україна є гарантом мирного вирішення проблеми з ПМР.
Висадження десанта на правому березі Дністра, 3 БТГ а це приблизно 5 тисяч в'їжджають, мобілізують і починають брати в кільце Україну по Чернівецькій, Хмельницький областях
Якщо Ви уважно подивитесь на карту, то побачите, що в цьому напрямку Україна не має кордону з так званою ПМР. Пункт пропуску "Паланка" - це кордон з Молдовою. Ну і далі на захід теж!
Ну і так - правий берег Дністра - це територія Молдови.
І не розповідайте мені про те, що рекрутизовані так звані Придністровці, які останніми днями масово виїзджають у Молдову і до Одеси, будуть воювати проти Молдови чи України - в ліпшому випадку вони здадуться у полон при першій слушній нагоді. Ще й паспорті будуть показувати відповідно Молдовські чи Українські, або ж навіть обидва!
Зрозумійте просту річ - вони не те що не воїни, вони взагалі не відокремлюють своє повсякденне життя без України і Молдови поруч. Це і контрабанда, і можливість поїхати на заробіток, а то і взагалі жити тут чи там. Навіть якщо вони і живуть в Придністров'ї, це не означає, що фірма, в якій вони працюють, не пов'язана найтіснішим способом з обома сусідами. Тож попри всю москальську пропаганду вони добре розуміють, що без тісних економічних зв'язків на низинному рівні з Україною і Молдовою їм не вижити.
Та й навіть ті російські солдати, які служать в "ПМР", не палають бажанням зустрічатись з Українською армією.
Подивись карту!
Бєлгород Дністровський обїдуть
Вони його проїдуть обабіч!
Поки що
Нас там можуть цікавити великі ( поки що) запаси ***********