Ситуація в Придністров’ї стає напруженішою, - МЗС Франції

Через війну в Україні ситуація в Придністров'ї стає більш напруженою.

Про це у Twitter повідомляє МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Молдова особливо піддається наслідкам війни в Україні, зокрема з посиленням напруженості в Придністров'ї. Франція підтримує стабільність, суверенітет та територіальну цілісність Молдови", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Не бачимо ознак загрози нападу Росії, - Міноборони Молдови