Не бачимо ознак загрози нападу Росії, - Міноборони Молдови
Ознак, які вказують на загрозу нападу Росії на Молдову, немає.
Про це повідомило Міністерство оборони Молдови у зв'язку із публікацією у британському виданні The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо статті британського видання The Times про Молдову, повідомляємо, що з початку війни в Україні всі державні установи приведені в стан бойової готовності і уважно стежать за ситуацією. Наразі немає жодних ознак, що вказують на те, що Молдова перебуває в небезпеці. Ці висновки поділяють не лише молдавська влада, а й наші основні міжнародні партнери", - зазначає міноборони.
Згідно з повідомленням, фахівці міністерства "постійно оцінюють ризики безпеки і повідомлятимуть громадськість про будь-які зміни ситуації".
Напередодні британська газета The Times повідомила, що Кремль планує напад на Молдову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
остання розмова була така
ми з початку намікали бо не довіряли ОП.
далі надавали точну інфу але не знаємо чи попадала вона тому, кому мала лягати на стіл.
а вже недавно наші призналися чи переграли в своє оправдання
що ми знали, але боялись колапса на дорозі, бо на південь та схід перекидалась техніка..
так що хрен поймеш.....
Чужі помилки не навчають, свої, можливо, навчать.
вони не зкористались війною в Україні щоб забрати придністров,я.
вони не вводять санкції через дешевий газ.
вони не розуміють де лежить дешевий сир
шашлики зараз по полях значної частини України валяються
тільки він не поперадив, що шашлики будуть з орчатини
Kavkaz Center
@newkc14
·
https://twitter.com/newkc14/status/1521170016779001858 23 мин
Кто у Зеленского в советниках? Зеленский критикует Турцию из-за рос.туристов.
Турция помогает Украине дронами, боеприпасами перекрыв России проливы и небо Зеленский не критикует Израиль, который отказал Украине в поставках дронов но вооружил Россию дронами, убивающими украинцев
В Молдові не бачать, але в Молдови є...українська армія в Україні
"-Ты суслика видишь?
- Нет...
- Я тоже. А он есть..." ))
И шашлычек на 9 мая забыли добавить.
Це пряма вказівка на підготовку повітряного десанту.
Это они так сами себя успокаивают, или стараются успокоить таким образом британскую разведку?
Видно жизнь ключём, в виде Приднестровья, по голове их мало била. Их "спокойствию" и "хладнокровию" может позавидовать вся Европа. И не только Европа.