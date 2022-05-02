Не бачимо ознак загрози нападу Росії, - Міноборони Молдови

Ознак, які вказують на загрозу нападу Росії на Молдову, немає.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови у зв'язку із публікацією у британському виданні The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо статті британського видання The Times про Молдову, повідомляємо, що з початку війни в Україні всі державні установи приведені в стан бойової готовності і уважно стежать за ситуацією. Наразі немає жодних ознак, що вказують на те, що Молдова перебуває в небезпеці. Ці висновки поділяють не лише молдавська влада, а й наші основні міжнародні партнери", - зазначає міноборони.

Згідно з повідомленням, фахівці міністерства "постійно оцінюють ризики безпеки і повідомлятимуть громадськість про будь-які зміни ситуації".

Напередодні британська газета The Times повідомила, що Кремль планує напад на Молдову.

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