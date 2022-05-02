Не видим признаков угрозы нападения России, - Минобороны Молдовы

Признаков, указывающих на угрозу нападения России на Молдову, нет.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в связи с публикацией в британском издании The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Касательно статьи британского издания The Times о Молдове - сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Пока нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", - отмечает минобороны.

Согласно сообщению, специалисты министерства "постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях ситуации".

Накануне британская газета The Times сообщила, что Кремль планирует нападение на Молдову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фронт в Приднестровье не нужен ни Украине, ни Молдове, ни ЕС, - Кулеба