Не видим признаков угрозы нападения России, - Минобороны Молдовы
Признаков, указывающих на угрозу нападения России на Молдову, нет.
Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в связи с публикацией в британском издании The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Касательно статьи британского издания The Times о Молдове - сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Пока нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", - отмечает минобороны.
Согласно сообщению, специалисты министерства "постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях ситуации".
Накануне британская газета The Times сообщила, что Кремль планирует нападение на Молдову.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фронт в Приднестровье не нужен ни Украине, ни Молдове, ни ЕС, - Кулеба
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остання розмова була така
ми з початку намікали бо не довіряли ОП.
далі надавали точну інфу але не знаємо чи попадала вона тому, кому мала лягати на стіл.
а вже недавно наші призналися чи переграли в своє оправдання
що ми знали, але боялись колапса на дорозі, бо на південь та схід перекидалась техніка..
так що хрен поймеш.....
Чужі помилки не навчають, свої, можливо, навчать.
вони не зкористались війною в Україні щоб забрати придністров,я.
вони не вводять санкції через дешевий газ.
вони не розуміють де лежить дешевий сир
шашлики зараз по полях значної частини України валяються
тільки він не поперадив, що шашлики будуть з орчатини
Kavkaz Center
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1521170016779001858 23 мин
Кто у Зеленского в советниках? Зеленский критикует Турцию из-за рос.туристов.
Турция помогает Украине дронами, боеприпасами перекрыв России проливы и небо Зеленский не критикует Израиль, который отказал Украине в поставках дронов но вооружил Россию дронами, убивающими украинцев
В Молдові не бачать, але в Молдови є...українська армія в Україні
"-Ты суслика видишь?
- Нет...
- Я тоже. А он есть..." ))
И шашлычек на 9 мая забыли добавить.
Це пряма вказівка на підготовку повітряного десанту.
Это они так сами себя успокаивают, или стараются успокоить таким образом британскую разведку?
Видно жизнь ключём, в виде Приднестровья, по голове их мало била. Их "спокойствию" и "хладнокровию" может позавидовать вся Европа. И не только Европа.