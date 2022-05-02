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Новости Война
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Не видим признаков угрозы нападения России, - Минобороны Молдовы

молдова

Признаков, указывающих на угрозу нападения России на Молдову, нет.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в связи с публикацией в британском издании The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Касательно статьи британского издания The Times о Молдове - сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Пока нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", - отмечает минобороны.

Согласно сообщению, специалисты министерства "постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях ситуации".

Накануне британская газета The Times сообщила, что Кремль планирует нападение на Молдову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фронт в Приднестровье не нужен ни Украине, ни Молдове, ни ЕС, - Кулеба

Молдова (1882) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+64
Наші можновладці також не бачили перед початком війни ніякої загрози.
Чужі помилки не навчають, свої, можливо, навчать.
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02.05.2022 20:05
+52
В нас теж до шашликів готувалися.
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02.05.2022 20:05
+41
Міоборони Молдови когось мені нагадує...Нє???...
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02.05.2022 20:06
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сліпі?
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02.05.2022 20:05 Ответить
бухают пожизненно...............
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02.05.2022 20:09 Ответить
ну чому сліпі? зеля теж не бачив та постійно кудись намагався заглянути...
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02.05.2022 20:20 Ответить
сша не говорили точно, хоч і знали точно.....
остання розмова була така
ми з початку намікали бо не довіряли ОП.
далі надавали точну інфу але не знаємо чи попадала вона тому, кому мала лягати на стіл.
а вже недавно наші призналися чи переграли в своє оправдання
що ми знали, але боялись колапса на дорозі, бо на південь та схід перекидалась техніка..
так що хрен поймеш.....
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02.05.2022 21:16 Ответить
нет не слепые - ссцыкуны просто
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03.05.2022 04:12 Ответить
Наші можновладці також не бачили перед початком війни ніякої загрози.
Чужі помилки не навчають, свої, можливо, навчать.
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02.05.2022 20:05 Ответить
вони вже 25 років не бачать що орки підкиздячили частину молдови
вони не зкористались війною в Україні щоб забрати придністров,я.
вони не вводять санкції через дешевий газ.
вони не розуміють де лежить дешевий сир
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02.05.2022 21:07 Ответить
В нас теж до шашликів готувалися.
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02.05.2022 20:05 Ответить
і наврочив же, зараза така
шашлики зараз по полях значної частини України валяються
тільки він не поперадив, що шашлики будуть з орчатини
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02.05.2022 20:27 Ответить
тебе весело? а украинцы типа не погибают ?
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03.05.2022 04:13 Ответить
Армии нет , поєтому и реакция такая . Санду , проснись !
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02.05.2022 20:05 Ответить
Пусть мобилизацию объявляет. Никак отдуплиться не может шлендра?
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02.05.2022 20:12 Ответить
не песди кацап санду не виновата что молдова маленькая страна без армии
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03.05.2022 04:14 Ответить
Ну добре! Проснулась Санду і узріла свою армію - 3450 осіб. І всі з бодуна...
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02.05.2022 20:19 Ответить
🔴⚫ Ждите, ждуны. Когда полезут - поздно будет. Идите, утырки, и освобождайте свои территории. 🔴⚫
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02.05.2022 20:05 Ответить
чем и кем они будут освобождать ? там дошло до того что войска в Приднестровье практически сильнее всей молдавской армии у них в случае чего это вся надежда на войска нато и румынов которые топчутся на границе Молдовы ну и в случае чего на ВСУ
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02.05.2022 20:16 Ответить
За 3 недели войны уже могли объявить мобилизацию и обучить стрелять из автомата и РПГ. Там большего и не надо.
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02.05.2022 21:18 Ответить
Міоборони Молдови когось мені нагадує...Нє???...
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02.05.2022 20:06 Ответить
Ще б вони бачили загрозу за широкою спиною ЗСУ
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02.05.2022 20:06 Ответить
Санду , как и Зеленский, предлгает в мае пойти на шашлычки? Ну-ну.
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02.05.2022 20:06 Ответить
РФ напала на молдову еще 30 лет назад. Или Приднестровье не молвавская территория? 👿
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02.05.2022 20:07 Ответить
Як побачите, то танки братьєв будуть перед резиденцією президента і буде вже занадто пізно
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02.05.2022 20:08 Ответить
Ну значить всіх маладофських дітей і жінок вигвалтують буряти і скотостопольці, приємного перегляду
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02.05.2022 20:08 Ответить
Десь я це вже чув...
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02.05.2022 20:09 Ответить
о... ещё одни
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02.05.2022 20:09 Ответить
Зеля з Даніловим теж небачили...
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02.05.2022 20:09 Ответить
А АРАХАМ 🙈 ХАМИЛ , ЛУЧШИМ РАЗВЕДКАМ МИРА‼️
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02.05.2022 20:35 Ответить
опять 25, ще шашлики згадайте
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02.05.2022 20:09 Ответить
В принципе МО Молдовы право. Из ПМР готовится наступление на Одессу.
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02.05.2022 20:10 Ответить
Чим? 20 танками і 1500 солдатами?
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02.05.2022 20:18 Ответить
Причём, голодными солдатами.
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02.05.2022 20:52 Ответить
Та ясно! Школа Кварталу-95.
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02.05.2022 20:10 Ответить
О, наші ОПушники вже молдаван заразили ...
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02.05.2022 20:11 Ответить
він сам *******, до чого тут радники?

Kavkaz Center

@newkc14

·
https://twitter.com/newkc14/status/1521170016779001858 23 мин

Кто у Зеленского в советниках? Зеленский критикует Турцию из-за рос.туристов.

Турция помогает Украине дронами, боеприпасами перекрыв России проливы и небо Зеленский не критикует Израиль, который отказал Украине в поставках дронов но вооружил Россию дронами, убивающими украинцев
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02.05.2022 20:13 Ответить
У Зэ братья по синагоге, а не по мечети. Может в этом проблема?
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02.05.2022 20:36 Ответить
турция не помогает а продает дроны
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03.05.2022 04:16 Ответить
Ще одні. В нас теж такі є...
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02.05.2022 20:15 Ответить
В Україні "не бачили", але в Україні була українська армія.
В Молдові не бачать, але в Молдови є...українська армія в Україні
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02.05.2022 20:16 Ответить
Не хотят инвесторов отпугивать
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02.05.2022 20:16 Ответить
Где то я это уже слышал....
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02.05.2022 20:17 Ответить
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02.05.2022 20:18 Ответить
Откуда это и где снято? Классно и в тему. Плюсую.
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02.05.2022 20:35 Ответить
На видео ему ещё https://www.youtube.com/watch?v=vgUOhL0MtfY озвучку достойную сделали. ))
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02.05.2022 22:43 Ответить

"-Ты суслика видишь?
- Нет...
- Я тоже. А он есть..." ))
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02.05.2022 22:46 Ответить
ну, коли ведеш сепаратні переговори з ху"ловцями, то, дійсно, і ху"ловського танка у себе в дворі не побачиш
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02.05.2022 20:18 Ответить
Чого їм дивуватися((Знав молдаванина,котрий мноґа читав,й в основному малахова й йому подібних( запам'яталась фраза "панімаєш у нас яблакі в маскву вєзут,сліви ,вінаґрад..(((
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02.05.2022 20:18 Ответить
Дежавю.
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02.05.2022 20:19 Ответить
Забули додати : "..-готуймося на шашлики."
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02.05.2022 20:19 Ответить
Шо ви так за ту Молдову переживаєте? Якщо буде на них напад, то будуть проблеми їх та Румунії. А ***** отримає додаткові проблеми до тих, що вже в нього є.
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02.05.2022 20:20 Ответить
Будуть проблеми на півдні Бессарабії, це половина Одеської області до якої буде доступ тільки з Молдови та Румунії, або паромом, якого нема і т.п.
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02.05.2022 20:23 Ответить
+ наші біженці в Молдові
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02.05.2022 20:30 Ответить
а наши люди в Украине что хуже?
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03.05.2022 04:20 Ответить
ну да, це ж щовесни буває
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02.05.2022 20:20 Ответить
Точно як у старі часи (і в іншому місці):

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02.05.2022 20:21 Ответить
наші зелені нікчемності теж так говорили перед Великою війною
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02.05.2022 20:24 Ответить
Где это мы уже слышали.
И шашлычек на 9 мая забыли добавить.
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02.05.2022 20:26 Ответить
Шо там за армия у Молдовы, рота Почетного караула, рота военных чабанов и два эскадрона кавалерии но думаю если надо, то Украина и Румыния помогут по соседски.
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02.05.2022 20:28 Ответить
"Пєрєстаньтє нагнєтать істєріку! Ви атпугіваєтє інвєстаров!"©
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02.05.2022 20:31 Ответить
А то, що Рашка останні два тижня, намагається збудувати на Змеїному Пункт Зв'язку та ППО, замість потопленої "Москви" їх не хвилює?
Це пряма вказівка на підготовку повітряного десанту.
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02.05.2022 20:37 Ответить
30 років не бачите загрози. Придністров'я у вас вже відтяпали. Черга за рештою Молдови.
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02.05.2022 20:38 Ответить
Похоже на знаменитое сообщение ТАСС от 13 июня.
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02.05.2022 20:38 Ответить
У Молдови є міноборони? то напевно двоє штукатурів ,шо з заробіток з маскви приїхали
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02.05.2022 20:40 Ответить
У нас вот так тоже одни зебилы кукарекали, теперь вся нация расхлебывает.
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02.05.2022 20:41 Ответить
Ну добре-віримо, не бачите. А мапу хоч бачите!!! Логіку, уяву хоч трохи маєте, мамалижники?!!!
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02.05.2022 20:50 Ответить
Откуда в польше зебилы и что они расхлёбывают или может в Кремле?
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02.05.2022 20:52 Ответить
Хитрожопість завершується рострілом у стінки
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02.05.2022 21:01 Ответить
когда нападут поздно признаки искать будет!
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02.05.2022 21:17 Ответить
Молдавани,здавайтесь румунам,поки не пізно
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02.05.2022 21:18 Ответить
А это уже было. Пока в 24 февраля не бабахнуло.
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02.05.2022 21:20 Ответить
МО України Резніков те саме плів.
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02.05.2022 21:22 Ответить
Вони нічого не помітять навіть якщо опиняться у складі нєнєцкого автономного округу расєйської **********...
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02.05.2022 21:26 Ответить
де-які українські арахімії і резнікови на пів - ставки працюють в пулів війсковими експердами і "штірліцами"
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02.05.2022 21:42 Ответить
Придурки. Вже один "не бачив" - тепер випрошує зброю за кордоном. Але Україна згуртувалась, бореться то молдавани... х...ло за кілька днів візьме.
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02.05.2022 22:13 Ответить
В Молдові є свій Арахамія.
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02.05.2022 22:30 Ответить
"Признаков, указывающих на угрозу нападения России на Молдову, нет".

Это они так сами себя успокаивают, или стараются успокоить таким образом британскую разведку?
Видно жизнь ключём, в виде Приднестровья, по голове их мало била. Их "спокойствию" и "хладнокровию" может позавидовать вся Европа. И не только Европа.
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02.05.2022 22:37 Ответить
Зеленський і його команда теж не бачили і не реагували, не готувались і ось до чого це призвело - до втрат територій , а головне втрат тисяч людей!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 22:44 Ответить
А ваші "основні міжнародні партнери" це не ті проти яких ви не хочете вводити санкції бо залежите від їхньої нафти та газу?
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03.05.2022 01:47 Ответить
у тебя есть дома свет тепло газ? а молдовы это все может быть выключена за час
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03.05.2022 04:23 Ответить
 
 