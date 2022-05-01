Россия готовит нападение на Молдову, – The Times
Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины.
Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", – сообщил источник The Times в украинской разведке.
Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в Молдове. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.
Украинская разведка, мол, заметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанного Приднестровья. Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.
В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесщины. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из захваченного Херсона через Николаевщину и Одесщину, подвергаясь отпору украинских сил.
Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.
Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:
1. оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;
2. остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;
3. напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.
Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдавии символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким множеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.
Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках.
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Далі, якщо їм вдається прорватися в Молдову через Одеську область - вони роблять уразливою Одесу, та розтягують наші війська, відповідно зможуть посилити тиск на Миколаїв та Кривий Ріг і спробувати заблокувати Одесу, відрізати Україну від Чорного моря. Розрахунок на те, аби завдати по Україні масованого удару на Півдні. Ракети їм є поки що з чого запускати.
Спробують з початку виявити наше ППО, для цього навіть можуть пожертвувати якоюсь кількістю літаків/вертольотів - далі ракетні удари по наших ймовірних позиціях із розгортанням повномасштабної десантної операції + подальші ракетні обстріли.
Вони ж вже готують підґрунтя - створення бази на Зміїному, провокації й активізація російсько-терористичного угруповування в Приднєстров`і, сепаратні переговори з Молдовою, руйнування мосту в Дністровському лимані, нарощування угруповування біля Миколаєва, зрештою, офіційні плани Московії "відрізати" Україну від Чорного моря.
прибрав військових, поставив там свого керуючого який провів референдум і приєднався до молдови, вкластися у кілька днів
все зробили за логікою мордора, які в москалів питання
Не допомогло)
Кудой?
Чим бл@дь?
Під землею ход прориють?
Чи оті, вже обдристані 3 тисячі убогих орків, шо там тусуються у придністровї?
Відсмокчуть навіть у молдаван і здохнуть!
А якщо молдавани нас про допомогу попросять - то навіть одсмоктати не вспіють..)))
Дєвочка хотіла газу халявного, а тут триндєц
Що їм заважає, наприклад, окупувати українську Бесарабію і через невеликий шматок Молдови йти звідти на Придністров'я суходолом?
идетшла. нет армии баба-президент, Хйлу воевать одно удовольствие.
Провокации в ПМР имеют направленность исключительно и только на Украину. Цель: объявить в ПМР военное положение, сформировать за счет мобилизации армию ПМР численностью 15 000 - 20 000 штыков и оттянуть силы ВСУ от Николаева-Одессы. Но власти ПМР от такой "идеи", мягко говоря, не в восторге. Поэтому сейчас там идет очень серьезная внутренняя борьба. Типа петляния Лукашенко от прямого участия армии Белорусии в войне.