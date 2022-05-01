Россия готовит нападение на Молдову, – The Times

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины.

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", – сообщил источник The Times в украинской разведке.

Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в Молдове. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.

Украинская разведка, мол, заметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанного Приднестровья. Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесщины. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из захваченного Херсона через Николаевщину и Одесщину, подвергаясь отпору украинских сил.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:

1. оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;

2. остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;

3. напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдавии символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким множеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.

Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках.