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Новости Война
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Россия готовит нападение на Молдову, – The Times

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины.

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", – сообщил источник The Times в украинской разведке.

Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в Молдове. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.

Украинская разведка, мол, заметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанного Приднестровья. Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесщины. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из захваченного Херсона через Николаевщину и Одесщину, подвергаясь отпору украинских сил.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:

1. оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;
2. остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;
3. напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдавии символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким множеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.

Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках.

Молдова (1882) Приднестровье (657) россия (96018)


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Топ комментарии
+37
Санду була така ж наївна як і зєля. Думала якщо тихо сидіти то не з'їдять. З'їдять обов'язково
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01.05.2022 23:02
+36
Жодного живого кацапа не має бути в Молдові та Україні.
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01.05.2022 22:51
+33
Чем она планирует нападать?
Голой жопой?
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01.05.2022 22:49
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їм не шкода людей. якщо вони кинуть в м`ясорубку ще й Приднєстров`я, й всю Молдову - їм навіть краще - вони "звільняють територію під себе" - так вони мислять.
Далі, якщо їм вдається прорватися в Молдову через Одеську область - вони роблять уразливою Одесу, та розтягують наші війська, відповідно зможуть посилити тиск на Миколаїв та Кривий Ріг і спробувати заблокувати Одесу, відрізати Україну від Чорного моря. Розрахунок на те, аби завдати по Україні масованого удару на Півдні. Ракети їм є поки що з чого запускати.
Спробують з початку виявити наше ППО, для цього навіть можуть пожертвувати якоюсь кількістю літаків/вертольотів - далі ракетні удари по наших ймовірних позиціях із розгортанням повномасштабної десантної операції + подальші ракетні обстріли.
Вони ж вже готують підґрунтя - створення бази на Зміїному, провокації й активізація російсько-терористичного угруповування в Приднєстров`і, сепаратні переговори з Молдовою, руйнування мосту в Дністровському лимані, нарощування угруповування біля Миколаєва, зрештою, офіційні плани Московії "відрізати" Україну від Чорного моря.
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02.05.2022 01:07 Ответить
ядерное оружие это бред и понты от кацапов
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02.05.2022 07:20 Ответить
Вчера же сказали что словацкие С300 дежурят на юге, какие Илы туда полетят?
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01.05.2022 23:11 Ответить
та провести спецоперацію да закрити питання,
прибрав військових, поставив там свого керуючого який провів референдум і приєднався до молдови, вкластися у кілька днів
все зробили за логікою мордора, які в москалів питання
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01.05.2022 23:13 Ответить
А молдавани так переживали, шо путін нападе, шо навіть зброю нам не давали))
Не допомогло)
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01.05.2022 23:15 Ответить
Може все таки Філатов має рацію, що розвідка часто займається не своєю справою,хотя знаючи хто товариш генерала розвідки, питання не маю
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01.05.2022 23:15 Ответить
З цього приводу главком Залужний три дні тому сказав: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
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01.05.2022 23:15 Ответить
Эй, молдоване! Ваши миг-29, которые вы побоялись передать Украине - передадите Приднестровью. Время на изменение своего поведения - два дня.
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01.05.2022 23:16 Ответить
кажется уже отвечали что те МиГи - музейные экспонаты. Не годятся даже для разбора на запчасти. Тема с МиГами закрыта профильными ведомствами.
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02.05.2022 00:55 Ответить
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01.05.2022 23:18 Ответить
Санду как зеля воротить нос, не верить..
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01.05.2022 23:19 Ответить
Цапи під землею будуть проходити і нападати?
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01.05.2022 23:30 Ответить
Сбивать на подлёте. Других вариантов нет. Хочется надеяться, что у ИЛ76 тоже нет вариантов незаметно просочиться
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01.05.2022 23:33 Ответить
Так а як?
Кудой?
Чим бл@дь?
Під землею ход прориють?
Чи оті, вже обдристані 3 тисячі убогих орків, шо там тусуються у придністровї?
Відсмокчуть навіть у молдаван і здохнуть!
А якщо молдавани нас про допомогу попросять - то навіть одсмоктати не вспіють..)))
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01.05.2022 23:35 Ответить
***

Дєвочка хотіла газу халявного, а тут триндєц
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01.05.2022 23:40 Ответить
Гм, а навіщо їм десять Іл-76?

Що їм заважає, наприклад, окупувати українську Бесарабію і через невеликий шматок Молдови йти звідти на Придністров'я суходолом?
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01.05.2022 23:42 Ответить
что им мешает ? ВСУ - бовдур !
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02.05.2022 07:23 Ответить
Краще робіть те, що у Ваших силах. Слідкуйте за тим, щрб ці пі"дари в Одесі не наробили провокацій на 2 травня.
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01.05.2022 23:45 Ответить
Для того чтобы им попасть в Молдову нужно завоевать тот перешеек что отделяет Молдову от Черного моря где находятся несколько украинских гооодов с десантной бригадой в Белгороде и плюс ПВО и противокорабельные ракеты под Одессой. Я не знаю что будут делать российские десантники в Молдове без обеспеченого выхода к морю, разве что селфи на 9 го Мая. Ну долетит еще 200 орков в ПМР вдобавок к остальным с тремя автоматами и что дальше? Бред какой то. Но исключать не стоит конечно. Никто в ПМР не хочет воевать ни с Украиной ни с Молдовой. Тот кто на этом будет сильно настаивать просто долго не проживет.
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01.05.2022 23:47 Ответить
Уже пора бомбить Воронеж.
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01.05.2022 23:49 Ответить
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01.05.2022 23:56 Ответить
Дебилы б..я
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02.05.2022 01:06 Ответить
дык если планировали оккупацию Одессы, то Молдова само собой "бонусом" идет шла. нет армии баба-президент, Хйлу воевать одно удовольствие.
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02.05.2022 01:07 Ответить
Завтра Санду звернеться до румунського парламенту з проханням захистити теріторіальну цілісність Молдови... як братній народ і питання відпаде само собою. Але піде на це молдовський парламент? Та й сама Санду знайде в себе сили піти на такий крок? А він єдиний... де гарантована незалежність Молдови без війни! Все інше кров і українська теж.
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02.05.2022 02:26 Ответить
Санду ничего не решает...у нас парламентская республика. Одна надежда на диаспору,что она вернётся защищать страну. Но это из области фантастики.
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02.05.2022 07:37 Ответить
какое-то прокацапурское английское джерельное джерелище... аж клокочет умищем...
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02.05.2022 06:11 Ответить
что то кажеться, что у этих "источниках информации в украинской разведке" вылазят фсбшные рога ... а the Times стоит получше проверят их и думать головой прежде чем озвучивать кремлевские хотелки
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02.05.2022 06:22 Ответить
Молдове следует немедленно обратиться к Румынии с просьбой о вводе румынских войск ,а также начать агитацию среди молдавского населения о вхождении так называемой Молдовы(Северная и Центральная Бессарабия ) в состав Румынии,но на правах ,которые имеет Северная Ирландия в Великобритании,тем самым сохранится и молдавская идентичность,и Северная и Центральная Бессарабия будут в составе Румынии,но под более правильным названием-Восточная Молдова,а проблему Приднестровья необходимо срочно решать,пока Россия не признала Приднестровье ,а тем более не приняла его в состав России.Как решать? Есть дипломатический путь-немедленную передачу левобережных районов ПМР в состав Украины,путь военный -немедленный захват украинскими войсками Приднестровья ,за исключением бессарабского анклава-город Бендеры с пригородами. Что будут делать и Молдова,и Украина,в случае признание ПМР Россией и вхождения ее в состав России? Маневр будет ограничен.Теперь или никогда! Вот цель и Молдовы,и Украины,жевание политических сопель только усугубят ситуацию.
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02.05.2022 08:08 Ответить
А ЧЕРТА СЕВУ МОГИЛЕВИЧА ТЫ С РУМЫНИИ ВЫГНАЛ !!!???
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02.05.2022 08:55 Ответить
ПУТИН ***** НА ГАГАУЗОВ ПОЛЕЗ ПДР ***** )))
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02.05.2022 08:53 Ответить
Ни Мордор, ни, тем более, ПМР не имеют сейчас ресурсов и возможностей начать военные действия ПМР-Молдова. Т.к. за Молдову сразу впишется Румыния. (страна НАТО на секундочку)

Провокации в ПМР имеют направленность исключительно и только на Украину. Цель: объявить в ПМР военное положение, сформировать за счет мобилизации армию ПМР численностью 15 000 - 20 000 штыков и оттянуть силы ВСУ от Николаева-Одессы. Но власти ПМР от такой "идеи", мягко говоря, не в восторге. Поэтому сейчас там идет очень серьезная внутренняя борьба. Типа петляния Лукашенко от прямого участия армии Белорусии в войне.
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02.05.2022 09:04 Ответить
хіба що кацапи навчили літати свої транспортні літаки та гелікоптери під поверхнею моря. іншого шляху висадки десанту я не бачу.
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02.05.2022 09:52 Ответить
у ***** мания величия возродить российскую империю,и если его не остановит УКРАИНА он попробует реализовать свой безумный план!
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02.05.2022 11:39 Ответить
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