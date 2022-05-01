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Новини Війна
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Росія готує напад на Молдову, – The Times

приднестровье

Джерела британського видання The Times в українській розвідці твердять, що Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна, – ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України.

Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення "донбаського сценарію". Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії", - повідомило джерело The Times в українській розвідці.

Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у Молдові. Наразі в країні існує незадоволення серед людей через зростання цін.

Українська розвідка, мовляв, зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Співрозмовники журналістів припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито літаки й гелікоптери летітимуть з летовища в окупованому Криму.

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Водночас автори видання зазначають, що ці твердження йдуть усупереч аналізу західних розвідувальних агенцій, що в росіян немає достатніх можливостей, аби безпечно пролетіти над протиповітряною обороною українців на території Одещини. Крім того, для постачання боєприпасів і підсилення підрозділів росіянам треба створити сухопутний "коридор" із захопленого Херсона через Миколаївщину й Одещину, наражаючись на відсіч українських сил.

Військову операцію можуть спробувати здійснити ближче до Дня Перемоги 9 травня. У цей день російський президент Володимир Путін може, мовляв, оголосити про визнання Росією незалежності Придністров’я. Крім того, російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно із організацією заколотів і протестів у Кишиневі.

Військові аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень вважають, що така операція росіян матиме три мети:

  1. відтягнути частину українських військ на південно-західний фронт;
  2. зупинити проєвропейський курс нинішньої влади в Молдові;
  3. налякати Захід, що підтримка України зброєю та фінансами може призвести до подальшої дестабілізації в регіоні, зокрема на Балканах.

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Аналітики зазначають у звіті, що українській розвідці стали відомі плани генерал-майора ФСБ Дмитра Мілютіна спробувати використати під час протестів заборонені в Молдові символи російського вторгнення в Україну, зокрема георгіївську стрічку. Буцімто протестувальники мають прийти з такою великою кількістю заборонених символів, щоби штрафи й арешти з боку молдовської поліції видавалися придушеннями свободи слова й опозиції.

Автори матеріалу The Times не змогли підтвердити ці дані в незалежних джерел.

Автор: 

Молдова (2085) Придністров’я (474) росія (65829)


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Топ коментарі
+37
Санду була така ж наївна як і зєля. Думала якщо тихо сидіти то не з'їдять. З'їдять обов'язково
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01.05.2022 23:02
+36
Жодного живого кацапа не має бути в Молдові та Україні.
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01.05.2022 22:51
+33
Чем она планирует нападать?
Голой жопой?
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01.05.2022 22:49
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їм не шкода людей. якщо вони кинуть в м`ясорубку ще й Приднєстров`я, й всю Молдову - їм навіть краще - вони "звільняють територію під себе" - так вони мислять.
Далі, якщо їм вдається прорватися в Молдову через Одеську область - вони роблять уразливою Одесу, та розтягують наші війська, відповідно зможуть посилити тиск на Миколаїв та Кривий Ріг і спробувати заблокувати Одесу, відрізати Україну від Чорного моря. Розрахунок на те, аби завдати по Україні масованого удару на Півдні. Ракети їм є поки що з чого запускати.
Спробують з початку виявити наше ППО, для цього навіть можуть пожертвувати якоюсь кількістю літаків/вертольотів - далі ракетні удари по наших ймовірних позиціях із розгортанням повномасштабної десантної операції + подальші ракетні обстріли.
Вони ж вже готують підґрунтя - створення бази на Зміїному, провокації й активізація російсько-терористичного угруповування в Приднєстров`і, сепаратні переговори з Молдовою, руйнування мосту в Дністровському лимані, нарощування угруповування біля Миколаєва, зрештою, офіційні плани Московії "відрізати" Україну від Чорного моря.
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02.05.2022 01:07 Відповісти
ядерное оружие это бред и понты от кацапов
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02.05.2022 07:20 Відповісти
Вчера же сказали что словацкие С300 дежурят на юге, какие Илы туда полетят?
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01.05.2022 23:11 Відповісти
та провести спецоперацію да закрити питання,
прибрав військових, поставив там свого керуючого який провів референдум і приєднався до молдови, вкластися у кілька днів
все зробили за логікою мордора, які в москалів питання
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01.05.2022 23:13 Відповісти
А молдавани так переживали, шо путін нападе, шо навіть зброю нам не давали))
Не допомогло)
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01.05.2022 23:15 Відповісти
Може все таки Філатов має рацію, що розвідка часто займається не своєю справою,хотя знаючи хто товариш генерала розвідки, питання не маю
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01.05.2022 23:15 Відповісти
З цього приводу главком Залужний три дні тому сказав: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
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01.05.2022 23:15 Відповісти
Эй, молдоване! Ваши миг-29, которые вы побоялись передать Украине - передадите Приднестровью. Время на изменение своего поведения - два дня.
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01.05.2022 23:16 Відповісти
кажется уже отвечали что те МиГи - музейные экспонаты. Не годятся даже для разбора на запчасти. Тема с МиГами закрыта профильными ведомствами.
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02.05.2022 00:55 Відповісти
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01.05.2022 23:18 Відповісти
Санду как зеля воротить нос, не верить..
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01.05.2022 23:19 Відповісти
Цапи під землею будуть проходити і нападати?
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01.05.2022 23:30 Відповісти
Сбивать на подлёте. Других вариантов нет. Хочется надеяться, что у ИЛ76 тоже нет вариантов незаметно просочиться
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01.05.2022 23:33 Відповісти
Так а як?
Кудой?
Чим бл@дь?
Під землею ход прориють?
Чи оті, вже обдристані 3 тисячі убогих орків, шо там тусуються у придністровї?
Відсмокчуть навіть у молдаван і здохнуть!
А якщо молдавани нас про допомогу попросять - то навіть одсмоктати не вспіють..)))
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01.05.2022 23:35 Відповісти
***

Дєвочка хотіла газу халявного, а тут триндєц
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01.05.2022 23:40 Відповісти
Гм, а навіщо їм десять Іл-76?

Що їм заважає, наприклад, окупувати українську Бесарабію і через невеликий шматок Молдови йти звідти на Придністров'я суходолом?
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01.05.2022 23:42 Відповісти
что им мешает ? ВСУ - бовдур !
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02.05.2022 07:23 Відповісти
Краще робіть те, що у Ваших силах. Слідкуйте за тим, щрб ці пі"дари в Одесі не наробили провокацій на 2 травня.
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01.05.2022 23:45 Відповісти
Для того чтобы им попасть в Молдову нужно завоевать тот перешеек что отделяет Молдову от Черного моря где находятся несколько украинских гооодов с десантной бригадой в Белгороде и плюс ПВО и противокорабельные ракеты под Одессой. Я не знаю что будут делать российские десантники в Молдове без обеспеченого выхода к морю, разве что селфи на 9 го Мая. Ну долетит еще 200 орков в ПМР вдобавок к остальным с тремя автоматами и что дальше? Бред какой то. Но исключать не стоит конечно. Никто в ПМР не хочет воевать ни с Украиной ни с Молдовой. Тот кто на этом будет сильно настаивать просто долго не проживет.
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01.05.2022 23:47 Відповісти
Уже пора бомбить Воронеж.
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01.05.2022 23:49 Відповісти
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01.05.2022 23:56 Відповісти
Дебилы б..я
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02.05.2022 01:06 Відповісти
дык если планировали оккупацию Одессы, то Молдова само собой "бонусом" идет шла. нет армии баба-президент, Хйлу воевать одно удовольствие.
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02.05.2022 01:07 Відповісти
Завтра Санду звернеться до румунського парламенту з проханням захистити теріторіальну цілісність Молдови... як братній народ і питання відпаде само собою. Але піде на це молдовський парламент? Та й сама Санду знайде в себе сили піти на такий крок? А він єдиний... де гарантована незалежність Молдови без війни! Все інше кров і українська теж.
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02.05.2022 02:26 Відповісти
Санду ничего не решает...у нас парламентская республика. Одна надежда на диаспору,что она вернётся защищать страну. Но это из области фантастики.
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02.05.2022 07:37 Відповісти
какое-то прокацапурское английское джерельное джерелище... аж клокочет умищем...
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02.05.2022 06:11 Відповісти
что то кажеться, что у этих "источниках информации в украинской разведке" вылазят фсбшные рога ... а the Times стоит получше проверят их и думать головой прежде чем озвучивать кремлевские хотелки
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02.05.2022 06:22 Відповісти
Молдове следует немедленно обратиться к Румынии с просьбой о вводе румынских войск ,а также начать агитацию среди молдавского населения о вхождении так называемой Молдовы(Северная и Центральная Бессарабия ) в состав Румынии,но на правах ,которые имеет Северная Ирландия в Великобритании,тем самым сохранится и молдавская идентичность,и Северная и Центральная Бессарабия будут в составе Румынии,но под более правильным названием-Восточная Молдова,а проблему Приднестровья необходимо срочно решать,пока Россия не признала Приднестровье ,а тем более не приняла его в состав России.Как решать? Есть дипломатический путь-немедленную передачу левобережных районов ПМР в состав Украины,путь военный -немедленный захват украинскими войсками Приднестровья ,за исключением бессарабского анклава-город Бендеры с пригородами. Что будут делать и Молдова,и Украина,в случае признание ПМР Россией и вхождения ее в состав России? Маневр будет ограничен.Теперь или никогда! Вот цель и Молдовы,и Украины,жевание политических сопель только усугубят ситуацию.
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02.05.2022 08:08 Відповісти
А ЧЕРТА СЕВУ МОГИЛЕВИЧА ТЫ С РУМЫНИИ ВЫГНАЛ !!!???
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02.05.2022 08:55 Відповісти
ПУТИН ***** НА ГАГАУЗОВ ПОЛЕЗ ПДР ***** )))
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02.05.2022 08:53 Відповісти
Ни Мордор, ни, тем более, ПМР не имеют сейчас ресурсов и возможностей начать военные действия ПМР-Молдова. Т.к. за Молдову сразу впишется Румыния. (страна НАТО на секундочку)

Провокации в ПМР имеют направленность исключительно и только на Украину. Цель: объявить в ПМР военное положение, сформировать за счет мобилизации армию ПМР численностью 15 000 - 20 000 штыков и оттянуть силы ВСУ от Николаева-Одессы. Но власти ПМР от такой "идеи", мягко говоря, не в восторге. Поэтому сейчас там идет очень серьезная внутренняя борьба. Типа петляния Лукашенко от прямого участия армии Белорусии в войне.
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02.05.2022 09:04 Відповісти
хіба що кацапи навчили літати свої транспортні літаки та гелікоптери під поверхнею моря. іншого шляху висадки десанту я не бачу.
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02.05.2022 09:52 Відповісти
у ***** мания величия возродить российскую империю,и если его не остановит УКРАИНА он попробует реализовать свой безумный план!
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02.05.2022 11:39 Відповісти
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