Росія готує напад на Молдову, – The Times
Джерела британського видання The Times в українській розвідці твердять, що Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна, – ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України.
Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення "донбаського сценарію". Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії", - повідомило джерело The Times в українській розвідці.
Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у Молдові. Наразі в країні існує незадоволення серед людей через зростання цін.
Українська розвідка, мовляв, зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Співрозмовники журналістів припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито літаки й гелікоптери летітимуть з летовища в окупованому Криму.
Водночас автори видання зазначають, що ці твердження йдуть усупереч аналізу західних розвідувальних агенцій, що в росіян немає достатніх можливостей, аби безпечно пролетіти над протиповітряною обороною українців на території Одещини. Крім того, для постачання боєприпасів і підсилення підрозділів росіянам треба створити сухопутний "коридор" із захопленого Херсона через Миколаївщину й Одещину, наражаючись на відсіч українських сил.
Військову операцію можуть спробувати здійснити ближче до Дня Перемоги 9 травня. У цей день російський президент Володимир Путін може, мовляв, оголосити про визнання Росією незалежності Придністров’я. Крім того, російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно із організацією заколотів і протестів у Кишиневі.
Військові аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень вважають, що така операція росіян матиме три мети:
- відтягнути частину українських військ на південно-західний фронт;
- зупинити проєвропейський курс нинішньої влади в Молдові;
- налякати Захід, що підтримка України зброєю та фінансами може призвести до подальшої дестабілізації в регіоні, зокрема на Балканах.
Аналітики зазначають у звіті, що українській розвідці стали відомі плани генерал-майора ФСБ Дмитра Мілютіна спробувати використати під час протестів заборонені в Молдові символи російського вторгнення в Україну, зокрема георгіївську стрічку. Буцімто протестувальники мають прийти з такою великою кількістю заборонених символів, щоби штрафи й арешти з боку молдовської поліції видавалися придушеннями свободи слова й опозиції.
Автори матеріалу The Times не змогли підтвердити ці дані в незалежних джерел.
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Далі, якщо їм вдається прорватися в Молдову через Одеську область - вони роблять уразливою Одесу, та розтягують наші війська, відповідно зможуть посилити тиск на Миколаїв та Кривий Ріг і спробувати заблокувати Одесу, відрізати Україну від Чорного моря. Розрахунок на те, аби завдати по Україні масованого удару на Півдні. Ракети їм є поки що з чого запускати.
Спробують з початку виявити наше ППО, для цього навіть можуть пожертвувати якоюсь кількістю літаків/вертольотів - далі ракетні удари по наших ймовірних позиціях із розгортанням повномасштабної десантної операції + подальші ракетні обстріли.
Вони ж вже готують підґрунтя - створення бази на Зміїному, провокації й активізація російсько-терористичного угруповування в Приднєстров`і, сепаратні переговори з Молдовою, руйнування мосту в Дністровському лимані, нарощування угруповування біля Миколаєва, зрештою, офіційні плани Московії "відрізати" Україну від Чорного моря.
прибрав військових, поставив там свого керуючого який провів референдум і приєднався до молдови, вкластися у кілька днів
все зробили за логікою мордора, які в москалів питання
Не допомогло)
Кудой?
Чим бл@дь?
Під землею ход прориють?
Чи оті, вже обдристані 3 тисячі убогих орків, шо там тусуються у придністровї?
Відсмокчуть навіть у молдаван і здохнуть!
А якщо молдавани нас про допомогу попросять - то навіть одсмоктати не вспіють..)))
Дєвочка хотіла газу халявного, а тут триндєц
Що їм заважає, наприклад, окупувати українську Бесарабію і через невеликий шматок Молдови йти звідти на Придністров'я суходолом?
идетшла. нет армии баба-президент, Хйлу воевать одно удовольствие.
Провокации в ПМР имеют направленность исключительно и только на Украину. Цель: объявить в ПМР военное положение, сформировать за счет мобилизации армию ПМР численностью 15 000 - 20 000 штыков и оттянуть силы ВСУ от Николаева-Одессы. Но власти ПМР от такой "идеи", мягко говоря, не в восторге. Поэтому сейчас там идет очень серьезная внутренняя борьба. Типа петляния Лукашенко от прямого участия армии Белорусии в войне.