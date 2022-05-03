УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10667 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 451 2

Зеленський відзначив нагородами 438 українських військових

нагорода

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 438 українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

"Щойно підписав великий указ про нагородження наших військових. 438 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 113 солдатів і офіцерів, 11 - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) нагорода (1272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вова!!
А як щодо виплат УБД??? Я розумію що совкове "на те значок" це в приорітеті!
А що в нас з виконанням ЗУ "Про соціальний захист учасників бойових дій"???
Я за рішенням суду вже 9 місяців не можу отримати те що передбачено Законом та є рішення Конституційного суду щодо спірних питань!
А як щодо виконання закону про "Виконавче провадження"??? Де всього термін 6 місяців???😂😂
Після кацапів Вова буде дуже багато запитань!
показати весь коментар
03.05.2022 01:07 Відповісти
А https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Юрий Швец сказав що Зеленскій не виплачує військовим грошей
показати весь коментар
03.05.2022 07:56 Відповісти
 
 