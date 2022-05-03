Зеленський відзначив нагородами 438 українських військових
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 438 українських військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.
"Щойно підписав великий указ про нагородження наших військових. 438 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами", - сказав Зеленський.
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А як щодо виплат УБД??? Я розумію що совкове "на те значок" це в приорітеті!
А що в нас з виконанням ЗУ "Про соціальний захист учасників бойових дій"???
Я за рішенням суду вже 9 місяців не можу отримати те що передбачено Законом та є рішення Конституційного суду щодо спірних питань!
А як щодо виконання закону про "Виконавче провадження"??? Де всього термін 6 місяців???😂😂
Після кацапів Вова буде дуже багато запитань!