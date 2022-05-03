Зеленський відзначив нагородами 438 українських військових

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 438 українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

"Щойно підписав великий указ про нагородження наших військових. 438 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами", - сказав Зеленський.

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