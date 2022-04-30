Зеленський нагородив 113 солдатів і офіцерів, 11 - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 133 українських військовослужбовців, 11 із них – посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Зокрема, Президент нагородив 10 захисників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 51 – орденом "За мужність" різних ступенів, а також 65 - медаллю "За військову службу Україні", п’ятьох - медаллю "Захиснику Вітчизни" і двох - медаллю "За врятоване життя".
Зазначається, що нагород вони удостоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
