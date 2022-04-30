УКР
Зеленський нагородив 113 солдатів і офіцерів, 11 - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 133 українських військовослужбовців, 11 із них – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, Президент нагородив 10 захисників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 51 – орденом "За мужність" різних ступенів, а також 65 - медаллю "За військову службу Україні", п’ятьох - медаллю "Захиснику Вітчизни" і двох - медаллю "За врятоване життя".

Зазначається, що нагород вони удостоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
30.04.2022 19:50 Відповісти
Хлопці,що віддали свої життя-вибачте нам,що підвели вас,що тридцять років вибирали владу,яка те й робила,що розкрадала державу і армію,що за тридцять років перетворили потенційно найбагатшу країну Європи в країну,де ВВП на голову нижче,ніж у Молдови,вибачте,що не озброїли вас до зубів ************* зброєю,що замість тисячі американських винищувачів дали вам 80 Мігів,а комплекси ППО С-300 продали до Казахстану за ціною Ламборгіні.Вибачте,що замість того,щоб засипати орду зливою снарядів із тисяч гаубиць ви змушені чекати на поставки кількох десятків з-за океану.Вибачте,що замість тисяч Абрамсів ви змушені радіти трофейним кацапським *********,бо лише Гриценко списав і продав 919 танків.Вибачте,ми Вас недостойні..Спочивайте з миром.
30.04.2022 19:58 Відповісти
 
 