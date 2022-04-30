Зеленский наградил 113 солдат и офицеров, 11 – посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 133 украинских военнослужащих, 11 из них посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В частности, Президент наградил 10 защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 51 – орденом "За мужество" разных степеней, а также 65 - медалью "За военную службу Украине", пятерых - медалью "Защитнику Отчизны" и двух - медалью "За спасенную жизнь".
Отмечается, что наград они удостоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий30.04.2022 19:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий30.04.2022 19:58 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль