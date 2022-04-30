Зеленский наградил 113 солдат и офицеров, 11 – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 133 украинских военнослужащих, 11 из них посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, Президент наградил 10 защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 51 – орденом "За мужество" разных степеней, а также 65 - медалью "За военную службу Украине", пятерых - медалью "Защитнику Отчизны" и двух - медалью "За спасенную жизнь".

Отмечается, что наград они удостоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Также читайте: Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву