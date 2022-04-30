РУС
Зеленский наградил 113 солдат и офицеров, 11 – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 133 украинских военнослужащих, 11 из них посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, Президент наградил 10 защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 51 – орденом "За мужество" разных степеней, а также 65 - медалью "За военную службу Украине", пятерых - медалью "Защитнику Отчизны" и двух - медалью "За спасенную жизнь".

Отмечается, что наград они удостоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
30.04.2022 19:50 Ответить
Хлопці,що віддали свої життя-вибачте нам,що підвели вас,що тридцять років вибирали владу,яка те й робила,що розкрадала державу і армію,що за тридцять років перетворили потенційно найбагатшу країну Європи в країну,де ВВП на голову нижче,ніж у Молдови,вибачте,що не озброїли вас до зубів ************* зброєю,що замість тисячі американських винищувачів дали вам 80 Мігів,а комплекси ППО С-300 продали до Казахстану за ціною Ламборгіні.Вибачте,що замість того,щоб засипати орду зливою снарядів із тисяч гаубиць ви змушені чекати на поставки кількох десятків з-за океану.Вибачте,що замість тисяч Абрамсів ви змушені радіти трофейним кацапським *********,бо лише Гриценко списав і продав 919 танків.Вибачте,ми Вас недостойні..Спочивайте з миром.
30.04.2022 19:58 Ответить
 
 