Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву

Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву. Его обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, чиновник, будучи представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 публично призвал к необходимости признания Россией независимо суверенитета полностью ими контролируемых псевдообразований "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Офис генерального прокурора отмечает, что продолжает системную работу по привлечению к уголовной ответственности всех российских чиновников, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, разрешению и ведению против нее войны. Ранее к уголовной ответственности привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще 8 членов.

В офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза РФ бессменно занимает Николай Патрушев. Его еще называют "серым кардиналом". Входит в узкий круг доверенных людей Путина.