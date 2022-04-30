РУС
Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву

Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву. Его обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, чиновник, будучи представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 публично призвал к необходимости признания Россией независимо суверенитета полностью ими контролируемых псевдообразований "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: Салливан предупредил Патрушева о последствиях любого применения химического или биологического оружия в Украине

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Офис генерального прокурора отмечает, что продолжает системную работу по привлечению к уголовной ответственности всех российских чиновников, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, разрешению и ведению против нее войны. Ранее к уголовной ответственности привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще 8 членов.

В офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза РФ бессменно занимает Николай Патрушев. Его еще называют "серым кардиналом". Входит в узкий круг доверенных людей Путина.

Топ комментарии
+19
Интересно, когда наша сказочная прокуратура перестанет заниматься ерундой и будет привлекать к уголовной ответственности лиц, которые находятся на нашей территории, то есть которых можно и нужно посадить, а также конфисковать активы?.. Например медведчука и всю его многочисленную шушеру, на которых были потраченны пресловутые миллиарды долларов 5-й службы фсб?
30.04.2022 17:22 Ответить
+12
Займаються бутафорією.
30.04.2022 17:23 Ответить
+11
ви впевнені що це було давно і неправда ?

літак патрушева, який вивозив Осла з Оману так і залишився під питанням
30.04.2022 17:24 Ответить
Так можно выйти на уважаемых людей.
30.04.2022 17:28 Ответить
Вот такие "пидозры" и показывают всю неэффективность и бесполезность нашей прокуратуры.
А Путину пидозру объявили?
30.04.2022 17:28 Ответить
*ніт, у ніво фукціанальний імунітєт* бєнядіктова так каже
30.04.2022 17:30 Ответить
бэнядиктова шо ей шепчут в ухо то она и говорит
30.04.2022 17:40 Ответить
Да хоть путину, клоуны!А ермаку с арахамией когда?
30.04.2022 17:50 Ответить
Цікаво, після одного лише Криму - чому не оголошувалися підозри? Чи там офіційні особи так швидко міняються (маськовія ж, демократична країна), що не встигаєш їх клепати усім? Патрушев і в 2014 був ворогом і злочинцем. А свиноматка валька матвієнка, - так аж двічі добро на введення військ давала... Де і їй підозра?
30.04.2022 18:15 Ответить
виртуальные привлечения, а пора бы и своими гнидами заняться
30.04.2022 18:28 Ответить
Это существо, по большому счету, стоит пару косых, если обратиться правильным людям.
30.04.2022 19:05 Ответить
хану батию ще підозру .. і гітлера откопай---чмошніца
30.04.2022 19:07 Ответить
Какое ещё подозрение? Давно пора на гиляку!
30.04.2022 19:16 Ответить
Бог покарає
30.04.2022 20:41 Ответить
БЄНЄДІКТОВА! ЦЕ ТИ ДОКАЗИ 66 днів ЗБИРАЛА?
ШВИДКО СПРАЦЮВАЛА!
ЗА ЩО ВАМ, *****, ТАКІ ГРОШИ ПЛАТЯТЬ?
30.04.2022 20:43 Ответить
Йому ця підозра до дупи. Як і підозра Гордону від кацапстану. Сміх та й годі.
30.04.2022 21:14 Ответить
очередная тупая пiдозра макулатура или обои - и ни одного посаженного кацапа!
30.04.2022 23:24 Ответить
 
 