Україна оголосила підозру секретарю Радбезу РФ Патрушеву

підозра

Українська прокуратура оголосила підозру секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву. Його звинувачують у замаху на територіальну цілісність України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора секретарю Ради безпеки РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень "ДНР" та "ЛНР".

Читайте також: Псевдозаступниці "голови" Маріуполя, депутатці від ОПЗЖ, повідомлено про підозру у держзраді, - прокуратура

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Офіс генерального прокурора зазначає, що продовжує системну роботу з притягнення до кримінальної відповідальності всіх російських високопосадовців, причетних до посягання на територіальну цілісність України, розв’язання та ведення проти неї війни. Раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів.

В офісі генпрокурора не згадується ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу РФ беззмінно займає Микола Патрушев. Його ще називають "сірим кардиналом". Входить у вузьке коло довірених людей Путіна.

Патрушев Микола (66) територіальна цілісність (210) Офіс Генпрокурора (3401)
Топ коментарі
+19
Интересно, когда наша сказочная прокуратура перестанет заниматься ерундой и будет привлекать к уголовной ответственности лиц, которые находятся на нашей территории, то есть которых можно и нужно посадить, а также конфисковать активы?.. Например медведчука и всю его многочисленную шушеру, на которых были потраченны пресловутые миллиарды долларов 5-й службы фсб?
показати весь коментар
30.04.2022 17:22 Відповісти
+12
Займаються бутафорією.
показати весь коментар
30.04.2022 17:23 Відповісти
+11
ви впевнені що це було давно і неправда ?

літак патрушева, який вивозив Осла з Оману так і залишився під питанням
показати весь коментар
30.04.2022 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ладно. Я думал,что это уже давно произошло. Кстати,судя по всему эта гнида ещё более поехавшая на теме Украины чем путлер.
показати весь коментар
30.04.2022 17:21 Відповісти
ви впевнені що це було давно і неправда ?

літак патрушева, який вивозив Осла з Оману так і залишився під питанням
показати весь коментар
30.04.2022 17:24 Відповісти
Интересно, когда наша сказочная прокуратура перестанет заниматься ерундой и будет привлекать к уголовной ответственности лиц, которые находятся на нашей территории, то есть которых можно и нужно посадить, а также конфисковать активы?.. Например медведчука и всю его многочисленную шушеру, на которых были потраченны пресловутые миллиарды долларов 5-й службы фсб?
показати весь коментар
30.04.2022 17:22 Відповісти
Займаються бутафорією.
показати весь коментар
30.04.2022 17:23 Відповісти
Так можно выйти на уважаемых людей.
показати весь коментар
30.04.2022 17:28 Відповісти
Вот такие "пидозры" и показывают всю неэффективность и бесполезность нашей прокуратуры.
А Путину пидозру объявили?
показати весь коментар
30.04.2022 17:28 Відповісти
*ніт, у ніво фукціанальний імунітєт* бєнядіктова так каже
показати весь коментар
30.04.2022 17:30 Відповісти
бэнядиктова шо ей шепчут в ухо то она и говорит
показати весь коментар
30.04.2022 17:40 Відповісти
Да хоть путину, клоуны!А ермаку с арахамией когда?
показати весь коментар
30.04.2022 17:50 Відповісти
Цікаво, після одного лише Криму - чому не оголошувалися підозри? Чи там офіційні особи так швидко міняються (маськовія ж, демократична країна), що не встигаєш їх клепати усім? Патрушев і в 2014 був ворогом і злочинцем. А свиноматка валька матвієнка, - так аж двічі добро на введення військ давала... Де і їй підозра?
показати весь коментар
30.04.2022 18:15 Відповісти
виртуальные привлечения, а пора бы и своими гнидами заняться
показати весь коментар
30.04.2022 18:28 Відповісти
Это существо, по большому счету, стоит пару косых, если обратиться правильным людям.
показати весь коментар
30.04.2022 19:05 Відповісти
хану батию ще підозру .. і гітлера откопай---чмошніца
показати весь коментар
30.04.2022 19:07 Відповісти
Какое ещё подозрение? Давно пора на гиляку!
показати весь коментар
30.04.2022 19:16 Відповісти
Бог покарає
показати весь коментар
30.04.2022 20:41 Відповісти
БЄНЄДІКТОВА! ЦЕ ТИ ДОКАЗИ 66 днів ЗБИРАЛА?
ШВИДКО СПРАЦЮВАЛА!
ЗА ЩО ВАМ, *****, ТАКІ ГРОШИ ПЛАТЯТЬ?
показати весь коментар
30.04.2022 20:43 Відповісти
Йому ця підозра до дупи. Як і підозра Гордону від кацапстану. Сміх та й годі.
показати весь коментар
30.04.2022 21:14 Відповісти
очередная тупая пiдозра макулатура или обои - и ни одного посаженного кацапа!
показати весь коментар
30.04.2022 23:24 Відповісти
 
 