Україна оголосила підозру секретарю Радбезу РФ Патрушеву

Українська прокуратура оголосила підозру секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву. Його звинувачують у замаху на територіальну цілісність України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора секретарю Ради безпеки РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень "ДНР" та "ЛНР".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Офіс генерального прокурора зазначає, що продовжує системну роботу з притягнення до кримінальної відповідальності всіх російських високопосадовців, причетних до посягання на територіальну цілісність України, розв’язання та ведення проти неї війни. Раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів.

В офісі генпрокурора не згадується ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу РФ беззмінно займає Микола Патрушев. Його ще називають "сірим кардиналом". Входить у вузьке коло довірених людей Путіна.