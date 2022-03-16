Салливан предупредил Патрушева о последствиях любого применения химического или биологического оружия в Украине
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Белого Дома.
Сказано, что Салливан подтвердил решительную и явную оппозицию Соединенных Штатов непровоцированному и неоправданному вторжению России в Украину.
"Господин Салливан четко изложил обязательство Соединенных Штатов продолжать налагать расходы на Россию, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплять восточный фланг НАТО в постоянной полной координации с нашими союзниками и партнерами".
Господин Салливан сказал генералу Патрушеву, что если Россия серьезно относится к дипломатии, Москва должна прекратить нападения на украинские города.
Господин Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях и потерях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине", - говорится в сообщении.
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Я думаю що ви не зовсім добре розумієте чому вони діють так а не інакше. Прочитайте і згадайте що ніхто з верхів і слова не сказав.
действовать надо! гопарь понимает только силу