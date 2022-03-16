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Новости Агрессия России против Украины Война
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Салливан предупредил Патрушева о последствиях любого применения химического или биологического оружия в Украине

дім,білий

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Белого Дома.

Читайте также: Украинские официальные лица говорят, что угрозы со стороны России нет, - Совет безопасности РФ

Сказано, что Салливан подтвердил решительную и явную оппозицию Соединенных Штатов непровоцированному и неоправданному вторжению России в Украину.

"Господин Салливан четко изложил обязательство Соединенных Штатов продолжать налагать расходы на Россию, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплять восточный фланг НАТО в постоянной полной координации с нашими союзниками и партнерами".

Господин Салливан сказал генералу Патрушеву, что если Россия серьезно относится к дипломатии, Москва должна прекратить нападения на украинские города.

Господин Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях и потерях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и союзники приступили к предоставлению Украине систем ПВО советского производства, - CNN

Патрушев Николай (77) россия (95381) США (26439) Загребельская Агия (102) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+15
Не надо предупреждать надо бить сразу в свинонсобачье касапское рыло.
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16.03.2022 18:24
+6
Пам'ятаю як вони попереджали про наслідки як Росія нападе на Україну.
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16.03.2022 18:38
+3
В цих рашистів мізків як в двохголової курки,бо вони чують тільки *****
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16.03.2022 18:26
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Не надо предупреждать надо бить сразу в свинонсобачье касапское рыло.
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16.03.2022 18:24 Ответить
Ну як же бить партнерів? Змилуйтесь. Під час листопадового три-денного (!!!) візиту русофіла Бьорнса (директора ЦРУ) до москви було оголошено про "співпрацю й партнерські відносини". Співпрацю. Між розвідками - вічними суперниками. Результати співпраці бачимо тепер.
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16.03.2022 20:01 Ответить
В цих рашистів мізків як в двохголової курки,бо вони чують тільки *****
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16.03.2022 18:26 Ответить
Пам'ятаю як вони попереджали про наслідки як Росія нападе на Україну.
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16.03.2022 18:38 Ответить
Звичайні ліваки, звичайні соціалісти-комуністи. Нікчеми й лицеміри. Прикриваючись амерканським прапором, брешуть і за спиною України домовляються з #уйлом про розподіл сфер впливу, тобто дають добро на окупацію України. Тільки з перших днів шось пішло не так і обидві сторони сидять обіср@ні, не знають шо робить. На заході - наче і помагать треба, але сильно шоб так, то не хочуть, ліплячи відмазки про ядерний шантаж і третю світову. Так і кажуть, що дивуються стійкості й майстерності ЗСУ і народу. Ніколи не вірте лівакам, які б вони не були - з Азії, Європи чи Америки. XX століття ясно показало, чим обертається влада лівих.
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16.03.2022 20:09 Ответить
Зараз патрушев та іже з ним кинулись виконувать
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16.03.2022 18:43 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4457737-hbr-peredalo-na-nuzhdy-vsu-konfyskovannyi-u-dyplomata-odyn-mln-dollarov https://korrespondent.net/ukraine/4457737-hbr-peredalo-na-nuzhdy-vsu-konfyskovannyi-u-dyplomata-odyn-mln-dollarov

Я думаю що ви не зовсім добре розумієте чому вони діють так а не інакше. Прочитайте і згадайте що ніхто з верхів і слова не сказав.
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16.03.2022 19:23 Ответить
Молодець!Такий ууух,бо я занепокоюсь!
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16.03.2022 18:44 Ответить
А про наслідки за застосування ядерної зброї ні слова. Натяк і провокування на застосування??
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16.03.2022 18:46 Ответить
Байден знаходив спільну мову ще з радянськими вождями. До совка мотатись любив, що не кажіть. Тому з путєним порішав усе, як тільки прийшов до влади (через фальсифікацію виборів - але ліваки перемогти інакше не могли). Результат бачимо зараз. Бачимо ті, хто не загинув в українських містах і селах через ці домовленості.
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16.03.2022 20:15 Ответить
а то што? (с)

действовать надо! гопарь понимает только силу
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16.03.2022 18:54 Ответить
плевать кацапы хотели на предупреждения.их надо только уничтожать!
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16.03.2022 19:27 Ответить
Яке героічне попередження. Кацапи прям обісрались
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16.03.2022 19:43 Ответить
Головне в цих уже й не смішних заявах - не промовитись про злив України кацапам. Точніше, спробу зливу.
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16.03.2022 20:20 Ответить
Биологическое и химическое оружие завезли в ОРДЛО в самом начале так называемых российских учений у границы Украины. И еще некоторые виды новейшего вооружения. Перед этим из ОРДЛО были выдворены все международные наблюдатели.
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16.03.2022 20:38 Ответить
 
 