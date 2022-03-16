Салливан предупредил Патрушева о последствиях любого применения химического или биологического оружия в Украине

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Белого Дома.

Читайте также: Украинские официальные лица говорят, что угрозы со стороны России нет, - Совет безопасности РФ

Сказано, что Салливан подтвердил решительную и явную оппозицию Соединенных Штатов непровоцированному и неоправданному вторжению России в Украину.

"Господин Салливан четко изложил обязательство Соединенных Штатов продолжать налагать расходы на Россию, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплять восточный фланг НАТО в постоянной полной координации с нашими союзниками и партнерами".

Господин Салливан сказал генералу Патрушеву, что если Россия серьезно относится к дипломатии, Москва должна прекратить нападения на украинские города.

Господин Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях и потерях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и союзники приступили к предоставлению Украине систем ПВО советского производства, - CNN