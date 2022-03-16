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Салліван попередив Патрушева про наслідки від будь-якого застосування хімічної або біологічної зброї в Україні

дім,білий

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову із головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення на сайті Білого Дому.

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Сказано, що пан Салліван підтвердив рішучу і явну опозицію Сполучених Штатів неспровокованому та невиправданому вторгненню Росії в Україну.

"Пан Салліван чітко виклав зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати накладати витрати на Росію, підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО у постійній повній координації з нашими союзниками та партнерами.

Пан Салліван сказав генералу Патрушеву, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то Москва повинна припинити напади на українські міста.

Пан Салліван також попередив генерала Патрушева про наслідки та втрати від будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Патрушев Микола (65) росія (64946) США (22545) Загребельська Агія (118) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+15
Не надо предупреждать надо бить сразу в свинонсобачье касапское рыло.
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16.03.2022 18:24
+6
Пам'ятаю як вони попереджали про наслідки як Росія нападе на Україну.
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16.03.2022 18:38
+3
В цих рашистів мізків як в двохголової курки,бо вони чують тільки *****
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16.03.2022 18:26
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Не надо предупреждать надо бить сразу в свинонсобачье касапское рыло.
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16.03.2022 18:24 Відповісти
Ну як же бить партнерів? Змилуйтесь. Під час листопадового три-денного (!!!) візиту русофіла Бьорнса (директора ЦРУ) до москви було оголошено про "співпрацю й партнерські відносини". Співпрацю. Між розвідками - вічними суперниками. Результати співпраці бачимо тепер.
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16.03.2022 20:01 Відповісти
В цих рашистів мізків як в двохголової курки,бо вони чують тільки *****
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16.03.2022 18:26 Відповісти
Пам'ятаю як вони попереджали про наслідки як Росія нападе на Україну.
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16.03.2022 18:38 Відповісти
Звичайні ліваки, звичайні соціалісти-комуністи. Нікчеми й лицеміри. Прикриваючись амерканським прапором, брешуть і за спиною України домовляються з #уйлом про розподіл сфер впливу, тобто дають добро на окупацію України. Тільки з перших днів шось пішло не так і обидві сторони сидять обіср@ні, не знають шо робить. На заході - наче і помагать треба, але сильно шоб так, то не хочуть, ліплячи відмазки про ядерний шантаж і третю світову. Так і кажуть, що дивуються стійкості й майстерності ЗСУ і народу. Ніколи не вірте лівакам, які б вони не були - з Азії, Європи чи Америки. XX століття ясно показало, чим обертається влада лівих.
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16.03.2022 20:09 Відповісти
Зараз патрушев та іже з ним кинулись виконувать
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16.03.2022 18:43 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4457737-hbr-peredalo-na-nuzhdy-vsu-konfyskovannyi-u-dyplomata-odyn-mln-dollarov https://korrespondent.net/ukraine/4457737-hbr-peredalo-na-nuzhdy-vsu-konfyskovannyi-u-dyplomata-odyn-mln-dollarov

Я думаю що ви не зовсім добре розумієте чому вони діють так а не інакше. Прочитайте і згадайте що ніхто з верхів і слова не сказав.
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16.03.2022 19:23 Відповісти
Молодець!Такий ууух,бо я занепокоюсь!
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16.03.2022 18:44 Відповісти
А про наслідки за застосування ядерної зброї ні слова. Натяк і провокування на застосування??
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16.03.2022 18:46 Відповісти
Байден знаходив спільну мову ще з радянськими вождями. До совка мотатись любив, що не кажіть. Тому з путєним порішав усе, як тільки прийшов до влади (через фальсифікацію виборів - але ліваки перемогти інакше не могли). Результат бачимо зараз. Бачимо ті, хто не загинув в українських містах і селах через ці домовленості.
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16.03.2022 20:15 Відповісти
а то што? (с)

действовать надо! гопарь понимает только силу
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16.03.2022 18:54 Відповісти
плевать кацапы хотели на предупреждения.их надо только уничтожать!
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16.03.2022 19:27 Відповісти
Яке героічне попередження. Кацапи прям обісрались
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16.03.2022 19:43 Відповісти
Головне в цих уже й не смішних заявах - не промовитись про злив України кацапам. Точніше, спробу зливу.
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16.03.2022 20:20 Відповісти
Биологическое и химическое оружие завезли в ОРДЛО в самом начале так называемых российских учений у границы Украины. И еще некоторые виды новейшего вооружения. Перед этим из ОРДЛО были выдворены все международные наблюдатели.
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16.03.2022 20:38 Відповісти
 
 