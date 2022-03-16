Салліван попередив Патрушева про наслідки від будь-якого застосування хімічної або біологічної зброї в Україні

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову із головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення на сайті Білого Дому.

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Сказано, що пан Салліван підтвердив рішучу і явну опозицію Сполучених Штатів неспровокованому та невиправданому вторгненню Росії в Україну.

"Пан Салліван чітко виклав зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати накладати витрати на Росію, підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО у постійній повній координації з нашими союзниками та партнерами.

Пан Салліван сказав генералу Патрушеву, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то Москва повинна припинити напади на українські міста.

Пан Салліван також попередив генерала Патрушева про наслідки та втрати від будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні", - йдеться у повідомленні.

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