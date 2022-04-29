Зеленський нагородив 214 захисників України, 14 - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 214 українських захисників, 14 із них нагороджено посмертно.
Про це голова держави повідомив під час відеозвернення ввечері 28 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Тексту указу на сайті президента наразі нема.
"Підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 214 військовослужбовців Збройних Сил України, із них 14 – посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну, вічна слава усім, хто став на захист держави. Слава Україні!", – заявив президент.
