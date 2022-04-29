Зеленский наградил 214 защитников Украины, 14 – посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 214 украинских защитников, 14 из них награждены посмертно.
Об этом глава государства сообщил во время видеообращения вечером 28 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Текста указа на сайте президента пока нет.
"Подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 214 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 14 – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину, вечная слава всем, кто встал на защиту государства. Слава Украине!" – заявил президент.
