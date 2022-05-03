Евакуаційна колона з "Азовсталі" поки не дісталась Запоріжжя, - ОВА
В Запорізькій ОВА зазначили, що евакуаційна колона з "Азовсталі" поки що не дісталась Запоріжжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Колона людей з "Азовсталі", яких визволили першого травня в рамках гуманітарної операції з евакуації, сьогодні не змогла дістатись Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
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