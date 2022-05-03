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Новини Війна
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Евакуаційна колона з "Азовсталі" поки не дісталась Запоріжжя, - ОВА

евакуація

В Запорізькій ОВА зазначили, що евакуаційна колона з "Азовсталі" поки що не дісталась Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Колона людей з "Азовсталі", яких визволили першого травня в рамках гуманітарної операції з евакуації, сьогодні не змогла дістатись Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Завтра заплановано ще одну евакуацію з Маріуполя, - міськрада

Автор: 

Запоріжжя (2290) Маріуполь (3243) евакуація (2335) Азовсталь (445)


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ніби в перший раз... спочатку тих евакуйованих завозять в фільтраційний табір
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03.05.2022 01:20 Відповісти
І де арахамія і верещучка? Обіцяли супроводжувати колону. А потім забзділи?
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03.05.2022 01:34 Відповісти
Главное в Зелебобиках - это пиар.
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03.05.2022 04:59 Відповісти
Якихось дивних евакуйованих показують по українському ТБ: товстопикі, рум'янощокі, в гарному і незабрудненому одязі. Дівча в рожевому пуховику, що аж світиться на сонці. Літня жінка з повністю чорним, ніби тільки пофарбованим волоссям. Ці люди не схожі на тих, що місяць чи довше сиділи в підземеллі, не бачили сонця, голодували, не милися.Тарас Чорновіл не дарма сумнівається в правдивості цих зйомок. Це відео надано російською стороною?
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03.05.2022 01:46 Відповісти
Если смотрел Шпионский Мост Спилберга, то там есть сцена где родственники шпиона его встречают. Подставные. Пока настоящие сидят в застенках КГБ. Это про шестидесятые, кажется. Ничего не поменялось.
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03.05.2022 07:42 Відповісти
Я також помітила дітей чистих і не зляканих і згадала хлопчика, якого рятував солдат. Його очі....я тут писала. Промовчала позавчора,хотя СБУ запитала про реальність відео
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03.05.2022 08:43 Відповісти
сценариста скотов увольте уже, не катит больше
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03.05.2022 08:24 Відповісти
 
 