Завтра заплановано ще одну евакуацію з Маріуполя, - міськрада
3 травня о 7:00 розпочнеться евакуація цивільного населення з Маріуполя.
Про це у Telegram повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00", - йдеться в повідомленні.
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Це заручники вже, а не просто цивільні.