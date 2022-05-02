Завтра заплановано ще одну евакуацію з Маріуполя, - міськрада

3 травня о 7:00 розпочнеться евакуація цивільного населення з Маріуполя.

Про це у Telegram повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00", - йдеться в повідомленні.

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