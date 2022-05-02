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Завтра заплановано ще одну евакуацію з Маріуполя, - міськрада

маріуполь

3 травня о 7:00 розпочнеться евакуація цивільного населення з Маріуполя.

Про це у Telegram повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріл заводу, - "Азов"

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333)


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це не евакуація, а полон. "Евакуйованих" відправляють до фільтраційних таборів в динири
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02.05.2022 22:03 Відповісти
Не розумію. Утримають цивільних. Бомбили-бомбили, потім когось відпустили, потім знову бомбили-бомбили, потім знов когось відпустили. Потім...

Це заручники вже, а не просто цивільні.
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02.05.2022 22:07 Відповісти
 
 