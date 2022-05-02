Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріл заводу, - "Азов"
Російські окупанти продовжили обстріл "Азовсталі" після часткової евакуації цивільних з заводу.
Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
"Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" в м. Маріуполь противник продовжує обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні особи, здійснювати авіаудари, вести вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки.
Також внаслідок чергового штурму росіянами "Азовсталі" - бійцями полку "Азов" знищено 5 ворожих окупантів. Боротьба триває!" - йдеться в повідомленні.
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