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Новини Війна
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Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріл заводу, - "Азов"

азовсталь

Російські окупанти продовжили обстріл "Азовсталі" після часткової евакуації цивільних з заводу.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" в м. Маріуполь противник продовжує обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні особи, здійснювати авіаудари, вести вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки.

Також внаслідок чергового штурму росіянами "Азовсталі" - бійцями полку "Азов" знищено 5 ворожих окупантів. Боротьба триває!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Маріуполь і "Азовсталь" захищають професійні військові, - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3241) обстріл (28973) евакуація (2333) Азов (784) Азовсталь (444)


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02.05.2022 21:37 Відповісти
А почему частичной? Почему не вывезли всех гражданских?
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02.05.2022 21:42 Відповісти
Хтозна... Не встигли, не змогли, не дозволили, просто у два автобуси не помістилися... Хтозна...
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02.05.2022 21:46 Відповісти
Як правило під прикриттям цивільних кацапи йдуть у наступ. Вони і в Маріуполь так залізли - прикриваючись евакуацією цивільних.

На всякі ООН, червоний хрест ... їм насрать. Вони під їх прикриттям і лізтимуть.

Відповідно починаєтьсястрілянина і процес зривається.
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02.05.2022 22:00 Відповісти
І чому я не здивований?
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02.05.2022 21:44 Відповісти
Що, ООН всьо? Що ж це за така вибіркова евакуація.
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02.05.2022 21:48 Відповісти
Не люблю проводити паралелі пов'язані з срср, але Маріуполь для кацапів, можливо стане тим, чим став Сталінград для німців...
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02.05.2022 22:26 Відповісти
 
 