Маріуполь і "Азовсталь" захищають професійні військові, - Зеленський

Місто Маріуполь і завод "Азовсталь" захищають професійні українські військові.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю грецькому виданню EPT News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Маріуполь захищають професійні військові, захищають не тільки з батальйону "Азов", там нацгвардійці, прикордонники, десантники. Тобто ЗСУ. І за всієї поваги до будь-яких добровольців, вони багато зробили на початку війни, так, як б’ються ЗСУ, ніхто не може. І якими б не були добровольці, ми їм вдячні, але так захищати "Азовсталь" і Маріуполь можуть тільки професійні військові", - сказав глава держави.

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Він пояснив, що на початку війни, у 2014 році, коли в Україні не було настільки потужних збройних сил, опір ворогу в тому числі чинили і добровольці - українці з різних куточків країни, які об'єдналися для захисту країни. За словами Президента, чимало з їхніх висловлювань щодо Росії та її дій в Україні обговорювалися як радикальні.

"Це були добровольці, це була їхня особиста думка, а є ЗСУ. Я хочу, щоб усі розуміли різницю. І є батальйон "Азов", який ... входить у склад Національної гвардії нашої держави, і вони знаходяться в ЗСУ. Вони є офіційною армією нашої держави", - наголосив Президент.

За його словами, з 2014 року ті, хто добровільно пішов захищати Україну від російської агресії, за цей час обрали різні шляхи: хтось пішов у політику, а хтось обрав військову спеціальність і залишився в ЗСУ, і "ці речі потрібно розрізняти".