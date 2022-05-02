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Новини Війна
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Маріуполь і "Азовсталь" захищають професійні військові, - Зеленський

зеленський

Місто Маріуполь і завод "Азовсталь" захищають професійні українські військові.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю грецькому виданню EPT News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Маріуполь захищають професійні військові, захищають не тільки з батальйону "Азов", там нацгвардійці, прикордонники, десантники. Тобто ЗСУ. І за всієї поваги до будь-яких добровольців, вони багато зробили на початку війни, так, як б’ються ЗСУ, ніхто не може. І якими б не були добровольці, ми їм вдячні, але так захищати "Азовсталь" і Маріуполь можуть тільки професійні військові", - сказав глава держави.

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Він пояснив, що на початку війни, у 2014 році, коли в Україні не було настільки потужних збройних сил, опір ворогу в тому числі чинили і добровольці - українці з різних куточків країни, які об'єдналися для захисту країни. За словами Президента, чимало з їхніх висловлювань щодо Росії та її дій в Україні обговорювалися як радикальні.

"Це були добровольці, це була їхня особиста думка, а є ЗСУ. Я хочу, щоб усі розуміли різницю. І є батальйон "Азов", який ... входить у склад Національної гвардії нашої держави, і вони знаходяться в ЗСУ. Вони є офіційною армією нашої держави", - наголосив Президент.

За його словами, з 2014 року ті, хто добровільно пішов захищати Україну від російської агресії, за цей час обрали різні шляхи: хтось пішов у політику, а хтось обрав військову спеціальність і залишився в ЗСУ, і "ці речі потрібно розрізняти".

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Маріуполь (3241) Азов (784) Азовсталь (444)


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Топ коментарі
+28
Хтось може перекласти , що за потік свідомості?
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02.05.2022 16:28
+20
Це не можливо. Не тому, що не можливо думати, Як Зєлєнскій, а тому, що Не думати, як це робить Зєлєнскій, в принципі не можливо. Добровольці є і в ЗСУ. І плутати їх з добровольчими формуваннями, як це робить Зєлєнскій, може хіба невіглас, який не розуміє значення слова "доброволець". До речі, спочатку батальйон, а тепер полк Нацгвардії "Азов" був створений, як добровольча структура і прийнятий у склад Нацгвардії, як "Миротворець", Київ-1" та інші. І зараз компоектується полк добровольцями, а не мобілізованими.
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02.05.2022 16:37
+16
Какой-то набор слов.
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02.05.2022 16:29
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Хтось може перекласти , що за потік свідомості?
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02.05.2022 16:28 Відповісти
Це не можливо. Не тому, що не можливо думати, Як Зєлєнскій, а тому, що Не думати, як це робить Зєлєнскій, в принципі не можливо. Добровольці є і в ЗСУ. І плутати їх з добровольчими формуваннями, як це робить Зєлєнскій, може хіба невіглас, який не розуміє значення слова "доброволець". До речі, спочатку батальйон, а тепер полк Нацгвардії "Азов" був створений, як добровольча структура і прийнятий у склад Нацгвардії, як "Миротворець", Київ-1" та інші. І зараз компоектується полк добровольцями, а не мобілізованими.
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02.05.2022 16:37 Відповісти
перестань отмазывать предателя
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03.05.2022 05:46 Відповісти
Грек питав з підтекстом. Вони вважають Азов фашистами. У них був скандал, коли під час виступу Зеленського в їхньому парламенті було включення азовця з Маріуполя. Зеленський як міг, пояснив. Вийшло не дуже, але хоч так...
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02.05.2022 17:10 Відповісти
Ще додам. Ті, хто вважають Азов нацистами, також вважають, що вони не в складі ЗСУ, а воюють самі по собі, за свої нацистські ідеали. Тому таке пояснення від Зеленського.
Що ніяк не знімає вину за те, що хлопців кинули напризволяще...
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02.05.2022 17:14 Відповісти
перевести просто - пусть погибают спасать их зеленский не будет
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03.05.2022 05:30 Відповісти
Какой-то набор слов.
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02.05.2022 16:29 Відповісти
До чого це все?
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02.05.2022 16:30 Відповісти
а что же ты их бросил?
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02.05.2022 16:33 Відповісти
А він їх і не брав. Легко кидати те, до чого не маєш ні стосунку, ні пієтету. Добре, що слухавку вже хоча б бере.
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02.05.2022 16:38 Відповісти
"вопрос, конечно, интересный"
ось тільки Forum voor Democratie -це партія створена кремлем для дестабілізації європейської демократії та протидії Україні. Це вони організували референдум і зараз виступають проти постачання озброєння та прийому біженців.

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02.05.2022 16:38 Відповісти
Тут голландці мали б думати про Зєлєнского не як по казнокрада, а як про президента України. Ні для кого не секрет, що у цього пана є дві іпостасі. І друга представляє вже не бізнес-партнера Коломойського, а представника воюючої і стікаючої кров'ю України.
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02.05.2022 18:29 Відповісти
а что президенту можна наживаться во время войны? так он же за это порошенко критиковал перед выборами - то есть зеленскому можна а другим нельзя? эээ нет сам это начал - так что выгребай
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03.05.2022 05:33 Відповісти
Нам би ще професійного президента.
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02.05.2022 16:41 Відповісти
нам хотя -бы украинского президента а не кремлевского
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03.05.2022 05:44 Відповісти
Тобто якщо там "професійні військові" то за них переживати не варто?Я правильно зрозумів?ти ох..........амів?Що за вброс?!
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02.05.2022 16:50 Відповісти
Все це почалося з "Мнє 42 годіка, я ж ... нє ... лох???" - перед облччям АЗОВців і з озброєним тєлохрєнітєлєм за спиною. Коли "обосратся" поєднати "соромно бо ганчірка" - тоді виникає ненависть до тих, на кого мрієш бути схожим, але природа не дає.
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02.05.2022 17:03 Відповісти
Журналісти тут не професійні, тому ти зрозумів не правильно.
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02.05.2022 17:24 Відповісти
перестань отмазывать предателя
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03.05.2022 05:48 Відповісти
опача. Какой неожиданный поворот. Так вся жОПа два месяца визжала, что там только Азов и мирные. гавнокомандующий норм не в курсах
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02.05.2022 17:05 Відповісти
Пане президенте, Ви нічого не переплутали? Маріуполь і Азовсталь вже ніхто не захищає. Наші хлопці, дай Боже їм всім вижити, захищають лише своє життя та життя цивільних поряд із собою, ховаючись на Азовсталі. Майте сміливість називати все своїми іменами, а казочки нехай розказує Арестович.
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02.05.2022 17:11 Відповісти
Якась пошлятина в його виступах в минулому на сценах, а тепер в,, гігантських думках''. Робив аналіз сказаного , це ж треба бути таким лохом в 44 роки. Да бог з ним лишимо історикам і психотерапевтам можливо вони як небудь розберуться.
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02.05.2022 17:18 Відповісти
зеленский позор Украины и еврейского народа ..
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03.05.2022 05:49 Відповісти
І?
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02.05.2022 18:54 Відповісти
Он делал странные заявления до войны, и во время войны это не изменилось. И те и другие по сути добровольцы. Какая разница кого спасать? Вообще он в целом слегка неадекватен. То в Оман летит в одиночку, то непонятное пацанское влечение к переговорам один на один с Путиным, то игнорирование предупреждения о войне с какими то школьными ответочками с шашлыками. Должность Президента это не должность царя что хочу то ворочу. Надо отдавать себе отчет в своих действиях. Что за безконтрольное плескание языком? В США за одну такую выходку нормальная оппозицмя типа Пелоси уже бы с ботинками его сьела. Борода, як у старого, розуму, як у малого
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02.05.2022 19:08 Відповісти
зеленский позор Украины и еврейского народа..
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03.05.2022 05:50 Відповісти
зеля дуже хоче принизити ПОЛК АЗОВ. щоб не визнавати ГЕРОЇЗМ та МУЖНІСТЬ .
САМОПОЖЕРТВУ АЗОВЦІВ при обороні міста . Але він запутався так в словах. що забув про що . взагалі. мова. Єдине. що можна зрозуміти. то це те. щоб Азовців не вважали добробатами і їм не приписали славу. як добробатам. Бо слова "ДОБРОБАТИ " та " АЗОВ " викликають страх не тільки путінської рашки. а й зеленої влади ! Тому сподіватися на порятунок захисників Маріуполя від нашого військового керівництва. на жаль. не варто. Скоріше сподіватися на допомогу третьої країни. якщо будуть проведені акції з ініціативи громадських організацій та активістів з вимогою врятувати ГЕРОЇВ м. МАРІУПОЛЬ.
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02.05.2022 22:54 Відповісти
 
 