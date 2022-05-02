Мариуполь и "Азовсталь" защищают профессиональные военные, - Зеленский

Город Мариуполь и завод "Азовсталь" защищают украинские профессиональные военные.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мариуполь защищают профессиональные военные, не только из батальона "Азов", там нацгвардейцы, пограничники, десантники. То есть ВСУ. И при всем уважении к любым добровольцам, они многое сделали в начале войны, так, как сражаются ВСУ, никто не может. И какими бы ни были добровольцы, мы им благодарны, но так защищать "Азовсталь" и Мариуполь могут только профессиональные военные", - сказал глава государства.

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Он пояснил, что в начале войны, в 2014 году, когда в Украине не было столь мощных Вооруженных сил, сопротивление врагу, в том числе, оказывали и добровольцы - украинцы из разных уголков страны, которые объединились для защиты Родины. По словам Президента, многие из их высказываний о России и ее действиях в Украине обсуждались как радикальные.

"Это были добровольцы, это было их личное мнение, а есть ВСУ. Я хочу, чтобы все понимали разницу. И есть батальон "Азов", который... входит в состав Национальной гвардии нашего государства, и они находятся в ВСУ. Они являются официальной армией нашего государства", - подчеркнул Президент.

По его словам, с 2014 года те, кто добровольно ушел защищать Украину от российской агрессии, за это время избрали разные пути: кто-то ушел в политику, а кто-то избрал военную специальность и остался в ВСУ, и "эти вещи нужно различать".