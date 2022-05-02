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Новости Война
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Мариуполь и "Азовсталь" защищают профессиональные военные, - Зеленский

зеленський

Город Мариуполь и завод "Азовсталь" защищают украинские профессиональные военные.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мариуполь защищают профессиональные военные, не только из батальона "Азов", там нацгвардейцы, пограничники, десантники. То есть ВСУ. И при всем уважении к любым добровольцам, они многое сделали в начале войны, так, как сражаются ВСУ, никто не может. И какими бы ни были добровольцы, мы им благодарны, но так защищать "Азовсталь" и Мариуполь могут только профессиональные военные", - сказал глава государства.

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Он пояснил, что в начале войны, в 2014 году, когда в Украине не было столь мощных Вооруженных сил, сопротивление врагу, в том числе, оказывали и добровольцы - украинцы из разных уголков страны, которые объединились для защиты Родины. По словам Президента, многие из их высказываний о России и ее действиях в Украине обсуждались как радикальные.

"Это были добровольцы, это было их личное мнение, а есть ВСУ. Я хочу, чтобы все понимали разницу. И есть батальон "Азов", который... входит в состав Национальной гвардии нашего государства, и они находятся в ВСУ. Они являются официальной армией нашего государства", - подчеркнул Президент.

По его словам, с 2014 года те, кто добровольно ушел защищать Украину от российской агрессии, за это время избрали разные пути: кто-то ушел в политику, а кто-то избрал военную специальность и остался в ВСУ, и "эти вещи нужно различать".

Зеленский Владимир (20742) Мариуполь (5724) Азов (800) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+28
Хтось може перекласти , що за потік свідомості?
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02.05.2022 16:28
+20
Це не можливо. Не тому, що не можливо думати, Як Зєлєнскій, а тому, що Не думати, як це робить Зєлєнскій, в принципі не можливо. Добровольці є і в ЗСУ. І плутати їх з добровольчими формуваннями, як це робить Зєлєнскій, може хіба невіглас, який не розуміє значення слова "доброволець". До речі, спочатку батальйон, а тепер полк Нацгвардії "Азов" був створений, як добровольча структура і прийнятий у склад Нацгвардії, як "Миротворець", Київ-1" та інші. І зараз компоектується полк добровольцями, а не мобілізованими.
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02.05.2022 16:37
+16
Какой-то набор слов.
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02.05.2022 16:29
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Хтось може перекласти , що за потік свідомості?
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02.05.2022 16:28 Ответить
Це не можливо. Не тому, що не можливо думати, Як Зєлєнскій, а тому, що Не думати, як це робить Зєлєнскій, в принципі не можливо. Добровольці є і в ЗСУ. І плутати їх з добровольчими формуваннями, як це робить Зєлєнскій, може хіба невіглас, який не розуміє значення слова "доброволець". До речі, спочатку батальйон, а тепер полк Нацгвардії "Азов" був створений, як добровольча структура і прийнятий у склад Нацгвардії, як "Миротворець", Київ-1" та інші. І зараз компоектується полк добровольцями, а не мобілізованими.
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02.05.2022 16:37 Ответить
перестань отмазывать предателя
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03.05.2022 05:46 Ответить
Грек питав з підтекстом. Вони вважають Азов фашистами. У них був скандал, коли під час виступу Зеленського в їхньому парламенті було включення азовця з Маріуполя. Зеленський як міг, пояснив. Вийшло не дуже, але хоч так...
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02.05.2022 17:10 Ответить
Ще додам. Ті, хто вважають Азов нацистами, також вважають, що вони не в складі ЗСУ, а воюють самі по собі, за свої нацистські ідеали. Тому таке пояснення від Зеленського.
Що ніяк не знімає вину за те, що хлопців кинули напризволяще...
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02.05.2022 17:14 Ответить
перевести просто - пусть погибают спасать их зеленский не будет
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03.05.2022 05:30 Ответить
Какой-то набор слов.
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02.05.2022 16:29 Ответить
До чого це все?
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02.05.2022 16:30 Ответить
а что же ты их бросил?
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02.05.2022 16:33 Ответить
А він їх і не брав. Легко кидати те, до чого не маєш ні стосунку, ні пієтету. Добре, що слухавку вже хоча б бере.
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02.05.2022 16:38 Ответить
"вопрос, конечно, интересный"
ось тільки Forum voor Democratie -це партія створена кремлем для дестабілізації європейської демократії та протидії Україні. Це вони організували референдум і зараз виступають проти постачання озброєння та прийому біженців.

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02.05.2022 16:38 Ответить
Тут голландці мали б думати про Зєлєнского не як по казнокрада, а як про президента України. Ні для кого не секрет, що у цього пана є дві іпостасі. І друга представляє вже не бізнес-партнера Коломойського, а представника воюючої і стікаючої кров'ю України.
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02.05.2022 18:29 Ответить
а что президенту можна наживаться во время войны? так он же за это порошенко критиковал перед выборами - то есть зеленскому можна а другим нельзя? эээ нет сам это начал - так что выгребай
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03.05.2022 05:33 Ответить
Нам би ще професійного президента.
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02.05.2022 16:41 Ответить
нам хотя -бы украинского президента а не кремлевского
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03.05.2022 05:44 Ответить
Тобто якщо там "професійні військові" то за них переживати не варто?Я правильно зрозумів?ти ох..........амів?Що за вброс?!
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02.05.2022 16:50 Ответить
Все це почалося з "Мнє 42 годіка, я ж ... нє ... лох???" - перед облччям АЗОВців і з озброєним тєлохрєнітєлєм за спиною. Коли "обосратся" поєднати "соромно бо ганчірка" - тоді виникає ненависть до тих, на кого мрієш бути схожим, але природа не дає.
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02.05.2022 17:03 Ответить
Журналісти тут не професійні, тому ти зрозумів не правильно.
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02.05.2022 17:24 Ответить
перестань отмазывать предателя
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03.05.2022 05:48 Ответить
опача. Какой неожиданный поворот. Так вся жОПа два месяца визжала, что там только Азов и мирные. гавнокомандующий норм не в курсах
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02.05.2022 17:05 Ответить
Пане президенте, Ви нічого не переплутали? Маріуполь і Азовсталь вже ніхто не захищає. Наші хлопці, дай Боже їм всім вижити, захищають лише своє життя та життя цивільних поряд із собою, ховаючись на Азовсталі. Майте сміливість називати все своїми іменами, а казочки нехай розказує Арестович.
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02.05.2022 17:11 Ответить
Якась пошлятина в його виступах в минулому на сценах, а тепер в,, гігантських думках''. Робив аналіз сказаного , це ж треба бути таким лохом в 44 роки. Да бог з ним лишимо історикам і психотерапевтам можливо вони як небудь розберуться.
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02.05.2022 17:18 Ответить
зеленский позор Украины и еврейского народа ..
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03.05.2022 05:49 Ответить
І?
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02.05.2022 18:54 Ответить
Он делал странные заявления до войны, и во время войны это не изменилось. И те и другие по сути добровольцы. Какая разница кого спасать? Вообще он в целом слегка неадекватен. То в Оман летит в одиночку, то непонятное пацанское влечение к переговорам один на один с Путиным, то игнорирование предупреждения о войне с какими то школьными ответочками с шашлыками. Должность Президента это не должность царя что хочу то ворочу. Надо отдавать себе отчет в своих действиях. Что за безконтрольное плескание языком? В США за одну такую выходку нормальная оппозицмя типа Пелоси уже бы с ботинками его сьела. Борода, як у старого, розуму, як у малого
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02.05.2022 19:08 Ответить
зеленский позор Украины и еврейского народа..
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03.05.2022 05:50 Ответить
зеля дуже хоче принизити ПОЛК АЗОВ. щоб не визнавати ГЕРОЇЗМ та МУЖНІСТЬ .
САМОПОЖЕРТВУ АЗОВЦІВ при обороні міста . Але він запутався так в словах. що забув про що . взагалі. мова. Єдине. що можна зрозуміти. то це те. щоб Азовців не вважали добробатами і їм не приписали славу. як добробатам. Бо слова "ДОБРОБАТИ " та " АЗОВ " викликають страх не тільки путінської рашки. а й зеленої влади ! Тому сподіватися на порятунок захисників Маріуполя від нашого військового керівництва. на жаль. не варто. Скоріше сподіватися на допомогу третьої країни. якщо будуть проведені акції з ініціативи громадських організацій та активістів з вимогою врятувати ГЕРОЇВ м. МАРІУПОЛЬ.
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02.05.2022 22:54 Ответить
 
 