После частичной эвакуации гражданских c "Азовстали" оккупанты продолжили обстрел завода - "Азов"

Российские оккупанты продолжили обстрел "Азовстали" после частичной эвакуации гражданских с завода.

Об этом в Telegram сообщает полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в г.Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе постройки, где скрываются от опасности гражданские лица, наносить авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию, танки.

Также в ходе очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцами полка "Азов" уничтожены 5 вражеских оккупантов. Борьба продолжается!" – говорится в сообщении.

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