После частичной эвакуации гражданских c "Азовстали" оккупанты продолжили обстрел завода - "Азов"
Российские оккупанты продолжили обстрел "Азовстали" после частичной эвакуации гражданских с завода.
Об этом в Telegram сообщает полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.
"После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в г.Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе постройки, где скрываются от опасности гражданские лица, наносить авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию, танки.
Также в ходе очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцами полка "Азов" уничтожены 5 вражеских оккупантов. Борьба продолжается!" – говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь и "Азовсталь" защищают профессиональные военные, - Зеленский
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він, таке говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, -в клітці сидить красень-папуга.
-Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі п*даррраси! Москалі п*дарраси!!!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в морду!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, с*ка, у клітці тримаєш?!
На всякі ООН, червоний хрест ... їм насрать. Вони під їх прикриттям і лізтимуть.
Відповідно починаєтьсястрілянина і процес зривається.