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Новости Война
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После частичной эвакуации гражданских c "Азовстали" оккупанты продолжили обстрел завода - "Азов"

азовсталь

Российские оккупанты продолжили обстрел "Азовстали" после частичной эвакуации гражданских с завода.

Об этом в Telegram сообщает полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в г.Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе постройки, где скрываются от опасности гражданские лица, наносить авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию, танки.

Также в ходе очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцами полка "Азов" уничтожены 5 вражеских оккупантов. Борьба продолжается!" – говорится в сообщении.

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Мариуполь (5722) обстрел (27626) эвакуация (2093) Азов (800) Азовсталь (377)


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Українське село. На вулиці зустрічаються два кума.
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Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, с*ка, у клітці тримаєш?!
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02.05.2022 21:37 Ответить
А почему частичной? Почему не вывезли всех гражданских?
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02.05.2022 21:42 Ответить
Хтозна... Не встигли, не змогли, не дозволили, просто у два автобуси не помістилися... Хтозна...
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02.05.2022 21:46 Ответить
Як правило під прикриттям цивільних кацапи йдуть у наступ. Вони і в Маріуполь так залізли - прикриваючись евакуацією цивільних.

На всякі ООН, червоний хрест ... їм насрать. Вони під їх прикриттям і лізтимуть.

Відповідно починаєтьсястрілянина і процес зривається.
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02.05.2022 22:00 Ответить
І чому я не здивований?
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02.05.2022 21:44 Ответить
Що, ООН всьо? Що ж це за така вибіркова евакуація.
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02.05.2022 21:48 Ответить
Не люблю проводити паралелі пов'язані з срср, але Маріуполь для кацапів, можливо стане тим, чим став Сталінград для німців...
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02.05.2022 22:26 Ответить
 
 