Завтра запланирована еще одна эвакуация из Мариуполя, - горсовет
3 мая в 7.00 начнется эвакуация гражданского населения из Мариуполя.
Об этом в Telegram сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": После частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрел завода, - "Азов"
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це заручники вже, а не просто цивільні.