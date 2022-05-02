Завтра запланирована еще одна эвакуация из Мариуполя, - горсовет

3 мая в 7.00 начнется эвакуация гражданского населения из Мариуполя.

Об этом в Telegram сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", - говорится в сообщении.

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