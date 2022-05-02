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Новости Война
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Завтра запланирована еще одна эвакуация из Мариуполя, - горсовет

маріуполь

3 мая в 7.00 начнется эвакуация гражданского населения из Мариуполя.

Об этом в Telegram сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрел завода, - "Азов"

Мариуполь (5722) эвакуация (2093)


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це не евакуація, а полон. "Евакуйованих" відправляють до фільтраційних таборів в динири
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02.05.2022 22:03 Ответить
Не розумію. Утримають цивільних. Бомбили-бомбили, потім когось відпустили, потім знову бомбили-бомбили, потім знов когось відпустили. Потім...

Це заручники вже, а не просто цивільні.
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02.05.2022 22:07 Ответить
 
 