Окупанти заявили, що вивезли до Росії майже 200 тисяч дітей

Російське міноборони заявило, що загарбники депортували з України 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, повідомляє Интерфакс.ru

Він заявив: "Протягом минулої доби без участі української влади з небезпечних районів "Донецької та Луганської народних республік", України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти".

Мізінцев також заявив, що минулої доби від українців нібито надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окуповані Росією райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

"Загалом у базі даних 2 754 241 таке звернення з 2 133 населених пунктів України", – сказав Мізінцев.

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