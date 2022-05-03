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Окупанти заявили, що вивезли до Росії майже 200 тисяч дітей

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Російське міноборони заявило, що загарбники депортували з України 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев,  повідомляє  Интерфакс.ru

Він заявив: "Протягом минулої доби без участі української влади з небезпечних районів "Донецької та Луганської народних республік", України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти".

 Мізінцев також заявив, що минулої доби від українців нібито надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окуповані Росією райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

"Загалом у базі даних 2 754 241 таке звернення з 2 133 населених пунктів України", – сказав Мізінцев.

Також читайте: Окупанти примусово депортують мешканців Куп'янська та сусідніх населених пунктів до РФ, - Міноборони

Автор: 

депортація (729) росія (65829)


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Топ коментарі
+34
Снова анти-нацистская коалиция. Снова принят закон о ленд-лизе. Снова нацисты вывозят из Украины людей в рабство. Снова нацисты вывозят из Украины зерно.Снова бесноватый фюрер сидит в бункере и пытается весь Мир напугать своим вундерваффе. Все помнят, шо было дальше 80 лет назад?
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03.05.2022 03:12
+21
Эпично. Это признание в военном преступлении.
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03.05.2022 03:04
+15
Не будете. Бо вы Люди, а не русские.
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03.05.2022 03:19
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Прийде час, коли кацапських дітей з Придністров'я та Криму, будемо міняти на наших.
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03.05.2022 03:01 Відповісти
Не будете. Бо вы Люди, а не русские.
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03.05.2022 03:19 Відповісти
Бо кацапськи діти це не люди, а ******** кацапів.
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03.05.2022 04:00 Відповісти
Санкції не можуть бути знижені доки не тільки не сплатять репарації, а ще і не повернуть кожну дитинку.
Горіти їм в аду цим тварям кацапським
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03.05.2022 08:41 Відповісти
Треба заходити на московію та рятувати українців. Війна має закінчитися саме у москві.
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03.05.2022 09:02 Відповісти
Эпично. Это признание в военном преступлении.
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03.05.2022 03:04 Відповісти
Це геноцид.
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03.05.2022 03:12 Відповісти
Снова анти-нацистская коалиция. Снова принят закон о ленд-лизе. Снова нацисты вывозят из Украины людей в рабство. Снова нацисты вывозят из Украины зерно.Снова бесноватый фюрер сидит в бункере и пытается весь Мир напугать своим вундерваффе. Все помнят, шо было дальше 80 лет назад?
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03.05.2022 03:12 Відповісти
Гітлер був мерзотой й дуже інтелектуально відсталою людиною .
Але він майже 5 років годував вошів в окопах . Й тому на його було 5 реальних замахів .
Й від бомби барона й полковника Штауфенберга його врятував тільки випадок .
Бо воно довіряло кадровим офіцерам , хоча один з керівників "Валькірії" генерал фон Трескофф майже відкрито висміював нацистку ідеалогію .
А це опудало навіть в КДБ завідувало клубом ... а зараз навіть тів Патрушева ховається за 10 метрів стола .
На Московії інші традиції й там місто ціаніду (навіть для 7 дітей) займає табакерка ! Хоча , Альоша Орлов імператора (батю Павла з табакерки) задушив шарфом ...
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03.05.2022 03:30 Відповісти
Кацап як завжди бреше видаючи бажані масштаби за дійсні.
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03.05.2022 03:30 Відповісти
Мерзота рашистська.
З 2014 вивозять і омоскалюють наших діток.
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03.05.2022 03:58 Відповісти
Скоріш зроблять з них таких собі "яничар".
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03.05.2022 07:40 Відповісти
Теперь можно не останавливаться на державних кордонах 1991 года, а продолжить наступление до Москвабада для освобождения украиномовного населения.
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03.05.2022 04:02 Відповісти
Ублюдки целесообразно произвели такую нацистскую операцию, с целью зомбирования украинцев на своей территории и уже отравленных пропагандой вернуть назад в Украину вперемешку со своей ватой. Расчет простой - пока Украина восстановит свои города, дети вырастут уже конкретной ватой и смогут корректировать движение Украины так как выгодно кремлю. Как выразился бункерный нацист - расчет на долгосрочную перспективу.

Зная планы кремлевских ублюдков, украинцам необходимо внедрять контрмеры - добиться чтобы русских в мире признали исчадиями ада и основного зла на этой планете. русских в мире должны признать террористами, нацистами и фашистами в одном флаконе. Эта нация не должна развиваться ни в моральном, ни в военном, ни в экономическом плане. Исчезнет нация, исчезнет и их ублюдошная страна которая уже многие века не дает покоя людям.
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03.05.2022 04:19 Відповісти
Нашему правительству, стоило бы обратится к мировому сообществу с призывом признать русских террористами. Именно мировое сообщество выкормило и по сей день продолжает кормить главаря всего мирового терроризма.
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03.05.2022 04:28 Відповісти
Это русня посчитала начиная с 2014 года?
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03.05.2022 06:03 Відповісти
РАШИЗМ гірше за ФАШИЗМ.
...
та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 06:15 Відповісти
мадам дєнісова, Ваш вихід, чи ще ні?є ювенальний омбутсмен, то його сфера діяльності? Де міжнародний розголас і кіпіш? За яким хєром я Вас утримую?
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03.05.2022 06:23 Відповісти
А це хiба не геноцид?
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03.05.2022 07:02 Відповісти
То все складніше. Москалям потрібний слов'янський генофод. Якщо ні, то через 30 років Росія перетвориться в тюркську державу.
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03.05.2022 07:10 Відповісти
Геноцид !
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03.05.2022 07:10 Відповісти
Беню посадят вернемся. Пока у власти х знает кто, на 10 лет не входит это в планы
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03.05.2022 07:33 Відповісти
Що це як не геноцид ?,таке відбувалось в сталінські часи ,ця імперія зла має зникнути назавжди.
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03.05.2022 08:25 Відповісти
Кіднепінг. Кацапи пишаться злочинами. Що ще потрібно знати про сРану та її населенЄ, щоб зрозуміти, що це НЕ країна, а терорганізація, населена НЕлюдами?
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03.05.2022 08:55 Відповісти
Сволочі фашистські...
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03.05.2022 09:22 Відповісти
Ну да ...Ми ж готувались до шашликів...
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03.05.2022 10:24 Відповісти
 
 