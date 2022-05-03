Окупанти заявили, що вивезли до Росії майже 200 тисяч дітей
Російське міноборони заявило, що загарбники депортували з України 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, повідомляє Интерфакс.ru
Він заявив: "Протягом минулої доби без участі української влади з небезпечних районів "Донецької та Луганської народних республік", України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти".
Мізінцев також заявив, що минулої доби від українців нібито надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окуповані Росією райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.
"Загалом у базі даних 2 754 241 таке звернення з 2 133 населених пунктів України", – сказав Мізінцев.
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Горіти їм в аду цим тварям кацапським
Але він майже 5 років годував вошів в окопах . Й тому на його було 5 реальних замахів .
Й від бомби барона й полковника Штауфенберга його врятував тільки випадок .
Бо воно довіряло кадровим офіцерам , хоча один з керівників "Валькірії" генерал фон Трескофф майже відкрито висміював нацистку ідеалогію .
А це опудало навіть в КДБ завідувало клубом ... а зараз навіть тів Патрушева ховається за 10 метрів стола .
На Московії інші традиції й там місто ціаніду (навіть для 7 дітей) займає табакерка ! Хоча , Альоша Орлов імператора (батю Павла з табакерки) задушив шарфом ...
З 2014 вивозять і омоскалюють наших діток.
Зная планы кремлевских ублюдков, украинцам необходимо внедрять контрмеры - добиться чтобы русских в мире признали исчадиями ада и основного зла на этой планете. русских в мире должны признать террористами, нацистами и фашистами в одном флаконе. Эта нация не должна развиваться ни в моральном, ни в военном, ни в экономическом плане. Исчезнет нация, исчезнет и их ублюдошная страна которая уже многие века не дает покоя людям.
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та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям