Окупанти примусово депортують мешканців Куп'янська та сусідніх населених пунктів до РФ, - Міноборони
Російські окупанти примусово вивозять жителів міста Куп'янськ Харківської області та сусідніх населених пунктів до Російської Федерації.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російські окупаційні війська не припиняють протиправних дій на захоплених територіях у Харківській області. Зокрема, з міста Куп'янськ і сусідніх населених пунктів у Російську Федерацію примусово вивозять населення", - сказав він.
Крім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.
