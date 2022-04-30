РУС
Оккупанты принудительно депортируют жителей Купянска и соседних населенных пунктов в РФ, - Минобороны

Российские оккупанты принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российские оккупационные войска не прекращают противоправные действия на захваченных территориях в Харьковской области. В частности, из города Купянск и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию принудительно вывозят население", - сказал он.

Кроме того, оккупанты  распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.

