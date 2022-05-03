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Росія перенаправила інтернет-трафік на Херсонщині через свої сервери

интернет

Росія спрямувала увесь інтернет-трафік в окупованій Херсонщині через свою інфраструктуру з метою запровадження цензури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяву британської організації NetBlocks, яка стежить за перебоями в роботі інтернету.

Зазначається, що в Херсонській області в суботу у мережах різних провайдерів майже повністю зник інтернет. За кілька годин з'єднання було відновлено, але трафік тепер рухався через Росію.

"З'єднання у мережі йде через російську, а не українську інтернет-інфраструктуру, тому, вірогідно, підпадає під дію російських регуляцій, стеження та цензури", - заявили у NetBlocks.

На переконання міноборони Великої Британії, дії Росії у регіоні "вірогідно свідчать про намір Росії чинити в Херсоні значний політичний та економічний вплив протягом тривалого часу".

Читайте: Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей, - Держспецзв’язок

Автор: 

інтернет (2018) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+16
Владимир Александрович,на шашлыки уже можно ехать ?или еще подождать?
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03.05.2022 07:21
+11
хороший день что бы сдохнуть путену
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03.05.2022 06:52
+5
Диверсанты, надеюсь, смогут повредить магистрали в россию?
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03.05.2022 06:54
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хороший день что бы сдохнуть путену
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03.05.2022 06:52 Відповісти
та не говори.. чай, не спугнуть бы ненароком..
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03.05.2022 08:13 Відповісти
Диверсанты, надеюсь, смогут повредить магистрали в россию?
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03.05.2022 06:54 Відповісти
Да, конечно, они его даже не крепили особо, на быструю руку тянули с крыма.
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03.05.2022 07:02 Відповісти
в век когда радиотелефонов с 80 х годов коцапы еще бобины тянут кобелевые по земле как в первую мировую)
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03.05.2022 07:09 Відповісти
Для военной связи на короткие дистанции неплохой вариант
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03.05.2022 10:00 Відповісти
Не успеют захватить пару хат в селе,а уже главная задача--в уши дуть местному населению. Хрен получится.
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03.05.2022 07:04 Відповісти
ким ..арестович...зп получают милилон и не могут отправить бойроктар обрубить провода до крыма..ок
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03.05.2022 07:07 Відповісти
Зачем??? Любой шифрованный трафик для них недоступен для перехвата. Включая конечно и телеграм. Это самострел будет, намного сложнее завербовать людей и передать им взрывчатку или оружие будет.
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03.05.2022 09:19 Відповісти
трафік тепер рухався ?
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03.05.2022 07:14 Відповісти
Владимир Александрович,на шашлыки уже можно ехать ?или еще подождать?
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03.05.2022 07:21 Відповісти
Справедливости ради, наши провайдеры иногда ганяли через них трафик все эти 8 лет ). Вы бы знали как я перелякався когда сел смотреть сериал, а увидел надпись, "этот сайт заблокирован по требованию федерального суда рф".
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03.05.2022 11:51 Відповісти
 
 