Росія перенаправила інтернет-трафік на Херсонщині через свої сервери

Росія спрямувала увесь інтернет-трафік в окупованій Херсонщині через свою інфраструктуру з метою запровадження цензури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяву британської організації NetBlocks, яка стежить за перебоями в роботі інтернету.

Зазначається, що в Херсонській області в суботу у мережах різних провайдерів майже повністю зник інтернет. За кілька годин з'єднання було відновлено, але трафік тепер рухався через Росію.

"З'єднання у мережі йде через російську, а не українську інтернет-інфраструктуру, тому, вірогідно, підпадає під дію російських регуляцій, стеження та цензури", - заявили у NetBlocks.

На переконання міноборони Великої Британії, дії Росії у регіоні "вірогідно свідчать про намір Росії чинити в Херсоні значний політичний та економічний вплив протягом тривалого часу".

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