Россия перенаправила интернет-трафик в Херсонскую область через свои серверы
Россия направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру с целью введения цензуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британской организации NetBlocks, следящей за перебоями в работе интернета.
Отмечается, что в Херсонской области в субботу в сетях разных провайдеров почти полностью исчез интернет. Через несколько часов соединение было восстановлено, но трафик теперь двигался через Россию.
"Соединение в сети идет через российскую, а не украинскую интернет-инфраструктуру, поэтому, вероятно, подпадает под действие российских регуляций, слежки и цензуры", - заявили в NetBlocks.
По убеждению минобороны Великобритании, действия России в регионе "вероятно свидетельствуют о намерении России оказывать в Херсоне значительное политическое и экономическое влияние в течение длительного времени".
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