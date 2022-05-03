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Россия перенаправила интернет-трафик в Херсонскую область через свои серверы

интернет

Россия направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру с целью введения цензуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британской организации NetBlocks, следящей за перебоями в работе интернета.

Отмечается, что в Херсонской области в субботу в сетях разных провайдеров почти полностью исчез интернет. Через несколько часов соединение было восстановлено, но трафик теперь двигался через Россию.

"Соединение в сети идет через российскую, а не украинскую интернет-инфраструктуру, поэтому, вероятно, подпадает под действие российских регуляций, слежки и цензуры", - заявили в NetBlocks.

По убеждению минобороны Великобритании, действия России в регионе "вероятно свидетельствуют о намерении России оказывать в Херсоне значительное политическое и экономическое влияние в течение длительного времени".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже работает над восстановлением связи на Херсонщине и Запорожье, - Федоров

Автор: 

интернет (1709) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+16
Владимир Александрович,на шашлыки уже можно ехать ?или еще подождать?
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03.05.2022 07:21
+11
хороший день что бы сдохнуть путену
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03.05.2022 06:52
+5
Диверсанты, надеюсь, смогут повредить магистрали в россию?
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03.05.2022 06:54
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хороший день что бы сдохнуть путену
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03.05.2022 06:52 Ответить
та не говори.. чай, не спугнуть бы ненароком..
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03.05.2022 08:13 Ответить
Диверсанты, надеюсь, смогут повредить магистрали в россию?
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03.05.2022 06:54 Ответить
Да, конечно, они его даже не крепили особо, на быструю руку тянули с крыма.
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03.05.2022 07:02 Ответить
в век когда радиотелефонов с 80 х годов коцапы еще бобины тянут кобелевые по земле как в первую мировую)
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03.05.2022 07:09 Ответить
Для военной связи на короткие дистанции неплохой вариант
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03.05.2022 10:00 Ответить
Не успеют захватить пару хат в селе,а уже главная задача--в уши дуть местному населению. Хрен получится.
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03.05.2022 07:04 Ответить
ким ..арестович...зп получают милилон и не могут отправить бойроктар обрубить провода до крыма..ок
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03.05.2022 07:07 Ответить
Зачем??? Любой шифрованный трафик для них недоступен для перехвата. Включая конечно и телеграм. Это самострел будет, намного сложнее завербовать людей и передать им взрывчатку или оружие будет.
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03.05.2022 09:19 Ответить
трафік тепер рухався ?
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03.05.2022 07:14 Ответить
Владимир Александрович,на шашлыки уже можно ехать ?или еще подождать?
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03.05.2022 07:21 Ответить
Справедливости ради, наши провайдеры иногда ганяли через них трафик все эти 8 лет ). Вы бы знали как я перелякався когда сел смотреть сериал, а увидел надпись, "этот сайт заблокирован по требованию федерального суда рф".
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03.05.2022 11:51 Ответить
 
 