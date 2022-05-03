Польща пропонує ЄС ввести спеціальний податок на російські енергоносії

На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.

Про це заявила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Перед вильотом до Брюсселя вона заявила журналістам, що такий податок переконає країни ЄС прискорити процес зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи зменшення залежності від РФ", – пояснила вона.

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Анна Моськва підкреслила, що, за пропозицією польського уряду, податок охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю, яка служить для декарбонізації європейської економіки.

Нагадаємо, 3 травня у Брюсселі розпочнеться позачергова зустріч міністрів енергетики країн-членів Європейського Союзу. Політики обговорять шостий пакет санкцій ЄС, куди має бути включено ембарго на російську нафту.

Після цього 4 травня посли країн-членів ЄС зустрінуться у Брюсселі та оцінять новий пакет з погляду своїх національних інтересів.