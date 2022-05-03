Польща пропонує ЄС ввести спеціальний податок на російські енергоносії
На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.
Про це заявила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Перед вильотом до Брюсселя вона заявила журналістам, що такий податок переконає країни ЄС прискорити процес зменшення залежності від російських енергоносіїв.
"Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи зменшення залежності від РФ", – пояснила вона.
Анна Моськва підкреслила, що, за пропозицією польського уряду, податок охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю, яка служить для декарбонізації європейської економіки.
Нагадаємо, 3 травня у Брюсселі розпочнеться позачергова зустріч міністрів енергетики країн-членів Європейського Союзу. Політики обговорять шостий пакет санкцій ЄС, куди має бути включено ембарго на російську нафту.
Після цього 4 травня посли країн-членів ЄС зустрінуться у Брюсселі та оцінять новий пакет з погляду своїх національних інтересів.
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Тут один завод з точними кординатами орки не можуть зруйнувати в Маріку ...
А тільки одна ГТС й тільки в Україні це приблизно 15 тисяч км труб діаметром Ду1400 й усі вони під землею десь так метр ... Кождна дільниця має систему анти-вибухової й анти-пожежної беспеки й лінейні крани й різні байпаси . А КС це пляма на мапі через кождні 100 км й її мождливо прикрити С-300 . Да до ординських дільниц требо йще долетіти .
А українські дільниці підривати це відмикнути 3/4 Країні від газопостачання ... Бо словацький хаб він тільки на папірцях (тобто юридично) він якись словацький . А газ в йому від тий же з Сибіру .
Це дуже погано , що усі рахують Коболєва та Вітренка спецами по нафто-газу . Але в інженерних питаннях вони обидва повні нулі ...
А про навту окремо й різні її похідні (палива, петрохімія , масла й бітум) там інженерні рішення йще в 5 разів складнійші за газові .
Це ж не в Баку ці вежі , і навіть в Башкіртистані їх майже не залишилось .
Усе на Ямалі й північнійше Сургуту !!!
Ви колись були там ?
А я ось був ... колись ... . Туди нема регулярних рейсів й сполучень . Там сухий закон діє .
Ось уявіть собі , що таке сухий закон для любителів стекломою ?!
Саме тому там були вахти з Ивано-Франківська . Туди потрапити людині , якого ніхто не знає -- ця історія більш фантастичнійша за твори Пєлєвіна .
Й назва "конрибуційний податок" з точки зору міжнародного права бездоганна !
же потом в шоколадный глаз заглядывать?
Австрия вроде 35% дополнительно на все из России вводить собиралась