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Польща пропонує ЄС ввести спеціальний податок на російські енергоносії

нефть

На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.

Про це заявила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Перед вильотом до Брюсселя вона заявила журналістам, що такий податок переконає країни ЄС прискорити процес зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи зменшення залежності від РФ", – пояснила вона.

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Анна Моськва підкреслила, що, за пропозицією польського уряду, податок охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю, яка служить для декарбонізації європейської економіки.

Нагадаємо, 3 травня у Брюсселі розпочнеться позачергова зустріч міністрів енергетики країн-членів Європейського Союзу. Політики обговорять шостий пакет санкцій ЄС, куди має бути включено ембарго на російську нафту.

Після цього 4 травня посли країн-членів ЄС зустрінуться у Брюсселі та оцінять новий пакет з погляду своїх національних інтересів.

Автор: 

газ (10481) податки (3871) нафта (5570) Польща (8612) росія (65856) санкції (12050) вугілля (2475)


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Топ коментарі
+7
Подадки на будь що , що продає ********** це найкращий механізм на років 50 , через який можно без будь якого погодження с орками брати з них контрибуції .
Й назва "конрибуційний податок" з точки зору міжнародного права бездоганна !
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03.05.2022 08:36
+2
Зразу видно , що Ви до інженерії дуже далекий ...
Тут один завод з точними кординатами орки не можуть зруйнувати в Маріку ...
А тільки одна ГТС й тільки в Україні це приблизно 15 тисяч км труб діаметром Ду1400 й усі вони під землею десь так метр ... Кождна дільниця має систему анти-вибухової й анти-пожежної беспеки й лінейні крани й різні байпаси . А КС це пляма на мапі через кождні 100 км й її мождливо прикрити С-300 . Да до ординських дільниц требо йще долетіти .
А українські дільниці підривати це відмикнути 3/4 Країні від газопостачання ... Бо словацький хаб він тільки на папірцях (тобто юридично) він якись словацький . А газ в йому від тий же з Сибіру .

Це дуже погано , що усі рахують Коболєва та Вітренка спецами по нафто-газу . Але в інженерних питаннях вони обидва повні нулі ...
А про навту окремо й різні її похідні (палива, петрохімія , масла й бітум) там інженерні рішення йще в 5 разів складнійші за газові .
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03.05.2022 08:57
+1
Что будет, если взорвать все газопроводы России??? и начать диверсионную работу по взрывам российских газовых и нефтяных вышек. У РФ не будет денег финансировать войну.
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03.05.2022 08:28
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Что будет, если взорвать все газопроводы России??? и начать диверсионную работу по взрывам российских газовых и нефтяных вышек. У РФ не будет денег финансировать войну.
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03.05.2022 08:28 Відповісти
Зразу видно , що Ви до інженерії дуже далекий ...
Тут один завод з точними кординатами орки не можуть зруйнувати в Маріку ...
А тільки одна ГТС й тільки в Україні це приблизно 15 тисяч км труб діаметром Ду1400 й усі вони під землею десь так метр ... Кождна дільниця має систему анти-вибухової й анти-пожежної беспеки й лінейні крани й різні байпаси . А КС це пляма на мапі через кождні 100 км й її мождливо прикрити С-300 . Да до ординських дільниц требо йще долетіти .
А українські дільниці підривати це відмикнути 3/4 Країні від газопостачання ... Бо словацький хаб він тільки на папірцях (тобто юридично) він якись словацький . А газ в йому від тий же з Сибіру .

Це дуже погано , що усі рахують Коболєва та Вітренка спецами по нафто-газу . Але в інженерних питаннях вони обидва повні нулі ...
А про навту окремо й різні її похідні (палива, петрохімія , масла й бітум) там інженерні рішення йще в 5 разів складнійші за газові .
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03.05.2022 08:57 Відповісти
Щодо нафтових й тим більш газововодобувних веж ... це вгазалом ... Пелєвін нервово смалить у сторонці ?!

Це ж не в Баку ці вежі , і навіть в Башкіртистані їх майже не залишилось .
Усе на Ямалі й північнійше Сургуту !!!

Ви колись були там ?
А я ось був ... колись ... . Туди нема регулярних рейсів й сполучень . Там сухий закон діє .
Ось уявіть собі , що таке сухий закон для любителів стекломою ?!
Саме тому там були вахти з Ивано-Франківська . Туди потрапити людині , якого ніхто не знає -- ця історія більш фантастичнійша за твори Пєлєвіна .
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03.05.2022 09:05 Відповісти
***** просувало наратив, що під час санкцій лише війна пожвавить економіку, але імпортозамєщєніє виявилось черговим бредом бункерного *****.
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03.05.2022 08:31 Відповісти
В принципі, тільки Угорщину треба зачислити в союзники раші і накласти санкції і питання вирішиться
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03.05.2022 08:34 Відповісти
M1A2 Abrams згодом.. https://www.youtube.com/watch?v=FWUIuhTPV88
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03.05.2022 08:34 Відповісти
Подадки на будь що , що продає ********** це найкращий механізм на років 50 , через який можно без будь якого погодження с орками брати з них контрибуції .
Й назва "конрибуційний податок" з точки зору міжнародного права бездоганна !
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03.05.2022 08:36 Відповісти
Міжнародне право забороняє контрибуції.
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03.05.2022 11:35 Відповісти
Это Вовчику совсем не подходит,а как
же потом в шоколадный глаз заглядывать?
Австрия вроде 35% дополнительно на все из России вводить собиралась
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03.05.2022 09:05 Відповісти
надо будет что бы эта пошлина или налог (40-60$ с каждого бареля нефти или кубометра газа) шла целиком в фонд восстановления Украины пока все не отстроится - а потом еще моральные компенсации через суды ха всех погибших или раненых ..
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03.05.2022 10:17 Відповісти
 
 